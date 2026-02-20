Somkuti András és Lévai Bálint globális technológiai brandet építene

Közös globális brand építésébe kezd Somkuti András, a Docler Holding korábbi elnöke, valamint Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosa a digitális identitás és tartalomhitelesítés területén aktív Netlocknál - közölte a társaság.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A cél egy olyan globális technológiai brand felépítése, amely a digitális tartalmak hitelességére és a bizalom visszaépítésére ad választ az AI és a deepfake korszakában. Hasoló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön is. Regisztráció és részletek itt!

A felek 2025 végén indították el új vállalkozásukat, melynek operatív alapját a digitális hitelesítés és bizalmi szolgáltatások területén tapasztalattal rendelkező Netlock Kft. adja. Az új vállalkozásban Somkuti András vezérigazgatóként, míg Lévai Bálint marketingigazgatóként vesz részt, 50-50%-os tulajdonosi arány mellett.

A tulajdonosok közösen felelnek a stratégiaalkotásért, az üzletfejlesztésért és a nemzetközi növekedés irányításáért. Lévai Bálint a NETLOCK-nál betöltött feladatai mellett továbbra is szerepet vállal a BioTechUSA stratégiai irányításában a cégcsoport felügyelőbizottságának elnökeként.

A Netlock mára egy közel 80 fős szakértői csapattal működő, nemzetközi jelenléttel bíró technológiai vállalatcsoport, amely Magyarországon, Luxemburgban és az Egyesült Államokban is rendelkezik irodával. A pénzügyi szektorban, a médiában, a jogi és biztosítási területen, valamint a gyorsan növekvő AI-alapú platformokon is aktív a társaság.

Címlapkép forrása: WWWFOTOSEBESTYEN.HU