Véleményt mondott az Alteo-ról az MBH
Véleményt mondott az Alteo-ról az MBH

Felemás évet zárt az Alteo 2025-ben. Miközben az árbevétel közel ötödével nőtt, a jövedelmezőség jelentősen romlott. Az MBH friss elemzésében értékelte a számokat.
A bevételnövekedés hátterében a társaság bővülése állt. A Tereske közelében átadott új naperőmű belépése, a menetrendezési szolgáltatások felfutása és a kiskereskedelmi portfólió gyarapodása egyaránt támogatta a forgalmat. Ezzel szemben a szélerőműves üzletág teljesítményét negatívan befolyásolta a szélcsendesebb időjárás, ami ismét rávilágított a technológiai diverzifikáció fontosságára.

A jövedelmezőség romlását több piaci és belső tényező együttes hatása okozta. A kiegyenlítő energia piacán élesedő verseny miatt szűkültek a marzsok a magas hozzáadott értékű szolgáltatásoknál. Eközben a "spark spread" – azaz a villamosenergia-ár és az előállítási költségek (például a gázár) közötti különbség – is kedvezőtlenebbül alakult. Költségoldalon a bérnyomás, a részvényalapú javadalmazás és az ÉLTEX felvásárlásával járó létszámbővülés terhelte az eredményt. A cégcsoport növekedésével párhuzamosan az értékcsökkenési leírás is jelentősen, 5,5 milliárdról közel 8,4 milliárd forintra ugrott.

Szegmensszinten vegyes képet mutat a vállalat.

  • A nem megújuló alapú termelés nyereségessége harmadával esett vissza, ami a piaci árrések normalizálódását jelzi. Ez a trend a menedzsment szerint akár a következő évre is áthúzódhat.
  • A leglátványosabb növekedést a hulladékgazdálkodás produkálta: itt a bevételek több mint háromszorosukra nőttek. Bár a fedezeti szint csökkent, az elemzők szerint megfelelő integrációval ez a divízió hamarosan a vállalat második legjövedelmezőbb pillérévé válhat.
  • Az energiaszolgáltatások területén a Mollal kötött stratégiai együttműködés határozhatja meg a jövőbeli irányokat.

A befektetők számára a 2025-ös visszaesésnél most lényegesebb a társaság hosszú távú jövőképe. A januárban bemutatott ötéves stratégia fókuszában a régiós terjeszkedés (Szlovákia, Horvátország, Szerbia), a megújuló portfólió bővítése és az energiatárolás szerepének növelése áll. A menedzsment 2,0–2,5 milliárd eurónyi új projektlehetőséggel számol. Ez a volumen akkora, hogy szükségessé teheti a finanszírozási szerkezet átalakítását, vagy akár újabb tőkepiaci lépések megtételét is.

Az MBH Befektetési Bank elemzője a gyengébb profitadatok ellenére sem változtatott az értékelésen, mivel a számok összhangban voltak a korábbi várakozásokkal.

Továbbra is vételt javasolnak, fenntartva az 5521 forintos célárat, ami a jelenlegi árfolyamszinthez képest jelentős (19,2%) felértékelődési potenciált sugall. Bár rövid távon a piaci verseny és a költséginfláció kockázatot jelent, középtávon a hulladékgazdálkodási üzletág felfutása és az energiatárolási projektek sikere lehet a növekedés motorja - írták.

