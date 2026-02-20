Veres Tibor lett az év üzletembere Magyarországon

A Wallis Csoport alapítója és elnöke, Veres Tibor nyerte el a fődíjat az EY Az Év Üzletembere program gáláján. A befektetési csoport alapító tulajdonosa és vezetője a verseny globális döntőjében is képviselni fogja Magyarországot.

Az idei évben Veres Tibort, a Wallis Csoport alapító-tulajdonosát és elnökét választották az EY Az Év Üzletember Díj győztesévé

ő fogja képviselni Magyarországot az EY World Entrepreneur of the Year globális döntőjében is.

Veres Tibor több mint 35 éve vezeti az általa létrehozott, mára nemzetközi jelentőségű befektetési csoportot. A Wallis 18 országban működik, több iparágban meghatározó vállalatokat tulajdonol és üzemeltet, amelyek közül több a tőkepiacon is jelen van. Tagvállalatai közül a WING Csoport a közép-európai ingatlanpiacon aktív fejlesztő és befektető, stabil nemzetközi projekttapasztalattal. Az AutoWallis a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett, 17 országban működő integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltató. A Praktiker 23 áruházzal és országos lefedettséggel rendelkező barkácshálózat. A több mint százéves múltra visszatekintő Graboplast speciális padlógyártó vállalat, amely termékeivel számos exportpiacon van jelen, árbevételének jelentős részét külföldön realizálva. A Wallis Csoport bevételeinek közel 60 százaléka már nemzetközi piacokról származik.

„Ez a rangos elismerés számomra annak a több mint harmincöt éves, fegyelmezett építkezésnek a visszaigazolása, amelyet a professzionalizmus, a megbízhatóság és a tisztességes működés iránti elkötelezettség vezérelt. Hiszem, hogy hosszú távon csak így lehet valódi, nemzetközi értéket teremteni” – emelte ki Veres Tibor a díj átvételekor.

„Őszintén gratulálok Veres Tibornak a díjhoz. Eddigi pályafutása tökéletes példája annak, hogy a valódi üzleti siker titka az innovatív, stratégiai gondolkodásban, a tudatos kockázatvállalásban és a hosszú távú, következetes építkezésben rejlik. Meggyőződésem, hogy tapasztalata és vezetői kvalitása a monacói döntőben is kiemeli majd” – hangsúlyozta Vékási Tamás, az EY Magyarország vezérigazgatója.

A pályázatokat idén is független szakmai zsűri értékelte, amelynek tagjai: Hegedüs Éva, a Gránit Bank társalapítója és elnök-vezérigazgatója; Balogh Gabriella, igazgatósági tag, Net Média Zrt.; Bárány Péter, a Master Good tulajdonosa és ügyvezető igazgatója; Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója; Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke, Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport társtulajdonosa és vezérigazgatója; valamint Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ