  • Megjelenítés
Kihirdették a vészhelyzetet: általános lezárások jönnek a brutális havazás és szélvihar miatt Amerika keleti partján
Üzlet

Kihirdették a vészhelyzetet: általános lezárások jönnek a brutális havazás és szélvihar miatt Amerika keleti partján

MTI
Az északkeleti országrészt vasárnap elért rendkívül erős újabb téli vihar miatt már csaknem 7500 légijáratot töröltek az Egyesült Államokban. A hóviharra való tekintettel New York és New Jersey kormányzója vészhelyzetet hirdetett ki.

A légitársaságok vasárnap és hétfőn elsősorban New York, Philadelphia és Boston repülőtereiről induló, valamint oda érkező járatok ezreinek törlését jelentették be a keleti parton vasárnap a késő délelőtti órákig.

A várható jelentős havazás és azzal párosuló szélvihar miatt New York és New Jersey kormányzója veszélyhelyzetet hirdetett ki, bizonyos autóutakon átmeneti időre megtiltották a kamionok közlekedését, illetve egyes veszélyes szakaszokon éjszaka a teljes forgalmat leállítják. A nagyvárosokban hóviharra szóló figyelmeztetést adtak ki, New Yorkban ilyen kilenc évvel ezelőtt 2017-ben fordult elő utoljára.

Boston-New York-Philadelphia körzetében az előrejelzések 30-60 centiméter hóról szólnak, ami kevesebb, mint 24 óra alatt hullik le, és óránkénti 80-110 kilométer sebességű széllökések kísérhetik.

A hatóságok kiterjedt áramkimaradásokra készülnek. A várható ítéletidő miatt hétfőre sok helyütt tanítási szünetet rendeltek el.

Még több Üzlet

Fél éve még sztár volt, most meg 75 százalékkal lejjebb lehet megvenni ezt a befektetést!

Nagy fordulat a Wall Streeten: a mesterséges intelligencia után itt a HALO-trade

Nemzetközi energetikai csúcsot rendeznek Tokióban, nagy a tét az oroszoknak is

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hírszerzési jelentés: sorra követi el a hibákat Moszkva, ezért sikeres az ellentámadás, bajban az orosz hadsereg
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Megszólalt Trump a vámokról - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility