Kihirdették a vészhelyzetet: általános lezárások jönnek a brutális havazás és szélvihar miatt Amerika keleti partján

Az északkeleti országrészt vasárnap elért rendkívül erős újabb téli vihar miatt már csaknem 7500 légijáratot töröltek az Egyesült Államokban. A hóviharra való tekintettel New York és New Jersey kormányzója vészhelyzetet hirdetett ki.

A légitársaságok vasárnap és hétfőn elsősorban New York, Philadelphia és Boston repülőtereiről induló, valamint oda érkező járatok ezreinek törlését jelentették be a keleti parton vasárnap a késő délelőtti órákig.

A várható jelentős havazás és azzal párosuló szélvihar miatt New York és New Jersey kormányzója veszélyhelyzetet hirdetett ki, bizonyos autóutakon átmeneti időre megtiltották a kamionok közlekedését, illetve egyes veszélyes szakaszokon éjszaka a teljes forgalmat leállítják. A nagyvárosokban hóviharra szóló figyelmeztetést adtak ki, New Yorkban ilyen kilenc évvel ezelőtt 2017-ben fordult elő utoljára.

Boston-New York-Philadelphia körzetében az előrejelzések 30-60 centiméter hóról szólnak, ami kevesebb, mint 24 óra alatt hullik le, és óránkénti 80-110 kilométer sebességű széllökések kísérhetik.

A hatóságok kiterjedt áramkimaradásokra készülnek. A várható ítéletidő miatt hétfőre sok helyütt tanítási szünetet rendeltek el.

