AI a gyakorlatban: mit hoz az üzletnek a mesterséges intelligencia Magyarországon?

A konferencia egy teljes napon keresztül azzal foglalkozik,
milyen változásokat hoz az AI az üzlet számára.
Mellébeszélés helyett workshopokon, technológiai deep dive szekciókban, szakértői előadásokon és panelbeszélgetéseken mutatunk be üzleti stratégiákat, valós megoldásokat, AI-bevezetési módszereket és konkrét használati eseteket. Az esemény nem csak az elméleti alapokra fókuszál, hanem a gyakorlatban már bizonyított AI-megoldások kiterjesztésére és oktatására teljes szervezeti szinten.
Az első vállalati genAI megoldások már elkészültek és a való életben teljesítenek, a munkát és belső folyamatokat támogató eszközök pedig egyre szélesebb körben terjednek. A kötelező házi feladatot szinte mindenki elvégezte, de a munka és a valódi AI-transzformáció még csak most kezdődik. A konferencia résztvevői megtudhatják, hogyan lehet az AI-t az üzleti siker motorjává tenni, és hogyan érhető el, hogy az AI technológiákba fektetett tőke valódi versenyelőnnyé váljon.
Kiváló előadók a színpadon
A konferencia előadói között megtalálhatók a terület legkiválóbb hazai és nemzetközi szakértői:
Kathleen Walch, Project Management Institute (PMI), Director, AI Engagement and Community
Rab Árpád, NKE EJKK ITKI tudományos főmunkatárs, NMHH elnöki tanácsadótrendkutató
Jakab Roland, MI Koalíció/HUN-RENelnök/vezérigazgató
Bíró Pál, Google, Country manager
Mag István, MOL-csoport, Digital Factory vezető
Lóska Gergely, K&H BAnk, informatikai és innovációs vezető
Zentai Annamária, OTP Bank, HR Szakértői Központ igazgató
Szertics Gergely, HUN-REN, AI Szolgáltatási Központ Igazgató
Tóth Zsuzsa, Magyar Telekom, Chief People Officer
Turny Ákos, Boston Consulting Group, igazgató
Gonda Gábor, Magyar Telekom, Vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettes
Fazekas Barbara, Bobcats Coding, ügyvezető és társalapító
Gaál Norbert, 1337.partners, AI BudapestCo-Founder
Kovásznai Ádám, MBH eFin Technologies, vezető
Gyerő Krisztina, Szallas Group, Customer and Partner Experience Director
Máté Márk, Phantic, Co-founder & CEO
Nagy-Józsa Dorka, Y2Y, CEO
Pecze Kristóf, Hold Alapkezelő, elemző
Pintér Szabocs,UpScale, ügyvezető
Tamás Péter, Bobcats Coding, vezető szoftverfejlesztő
Strén Gábor, Amazon Web Services Hungary, Enterprise Account Executive
Achilles Georgiu, Mol Group, AI Strategy Leader
Bodnár Béla, Shiwaforce, vezérigazgató
A rendezvény nagyvállalati menedzsereknek, kkv-knak, IT-beszállítóknak, informatikai vezetőknek, szabályozóknak és tanácsadóknak egyaránt ajánlott, valamint mindenkinek, akit érdekel, hogyan lehet nyereségre szert tenni a mesterséges intelligencia használatával, és keresik az üzleti networking lehetőségeket.
Izgalmas témák a fókuszban
A konferencia során számos aktuális és jövőbe mutató témával foglalkozunk, amelyek ízelítőt adnak az AI üzleti világra gyakorolt hatásáról:
- Üzlet, innováció és AI – Hogyan forgatja fel a vállalati versenyt a mesterséges intelligencia?
- AI és operatív működés – Hogyan javítja a cégek belső működését a technológia?
- Sikerek és sikeres kudarcok – Valós AI-tapasztalatok, implementáció a gyakorlatban
- Topmenedzserek, AI-szakértők és tanácsadók mondják el, hogyan és mire használjuk a mesterséges intelligenciát
- AI-szabályozás és kormányzati törekvések
- Use-case előadássorozat – Élő példák a működő AI-megoldásokra
- AI-használat – Hazai helyzetkép és nemzetközi kitekintés
- AI és a költségei - Ki, mire és mennyit költ? Hogyan mérjük és értékeljük az AI-projektek megtérülését?
- Mit tartogat a cégeknek az "agentic AI"? – AI-ügynökök vállalati környezetben
Címlapkép forrása: Portfolio
Demokratizálódást hozhat az AI: a kkv-k is profitálhatnak a hibrid boltmodellből – Még több kiskertech a Portfolio Retail Day 2026-on
Az ügyfélkényelmi funkciókban látványos javulás várható.
Mindent leállított a Trump elleni döntés, áll a bál a brüsszeli paktum körül
Fegyvert kapott az uniós szakbizottság.
Magyar vállalatok a fenntarthatóság csúcsán: piaci alapon is működik a zöld gazdaság
Áder Jánost kérdeztük a 2026-os Planet Budapestről.
Óriási támadást kapott a nyakába Ukrajna: de akadt valami, amit Moszkva a korábbiaktól eltérően csinált
Változott a Kreml gondolkodása?
Kiszivárogtak Trump háborús tervei: átfogó katonai invázió készül - Bukásra van ítélve az ellenséges rezsim, ha nem hódolnak be Amerikának
Rezsimváltó művelet jöhet, ha nem sikerül megállapodni.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Megérkezett a hírszerzés jelentése: nyugtalanító dolgok zajlanak az amerikai-iráni izmozás hátterérben, ez még Washingtonnak is nagyon fájhat
Rég nem látott ellenség aktivizálhatja újra magát.
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.