Hogyan reagálnak a tőzsdék a hétvégi vámbejelentésekre?
Hogyan reagálnak a tőzsdék a hétvégi vámbejelentésekre?

Portfolio
Az európai részvények várhatóan bizonytalan felütéssel kezdik a hetet, ahogy a globális piacok reagálnak az amerikai elnök, Donald Trump legújabb globális vámintézkedési politikájára. Az európai piacok a múlt hetet emelkedéssel zárták, miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság a Trump-féle „viszonossági” vámok jelentős részét elutasította, azonban az elnök a hétvégén bejelentette, hogy most egy új, egységes, 15%-os globális vámot vezet be a korábbi 10% helyett. Trump a Truth Socialön közzétett bejegyzésében közölte, hogy az új vámok „azonnali hatállyal” lépnek életbe. Szombaton arra is figyelmeztetett, hogy további vámemelések következhetnek. Ami a gazdasági adatokat illeti: ma a német Ifo gazdasági hangulatindex és az amerikai Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe adja meg az alaphangot az európai és tengerentúli piacok számára.
Megszólalt Donald Trump, azonnal beszakadt a piac: 100 milliárd dollár égett el pillanatok alatt

A bitcoin hétfőn, az ázsiai kereskedés kezdetén közel 5 százalékot esett az amerikai vámpolitika körüli bizonytalanság miatt, írja a Bloomberg.

Megszólalt Donald Trump, azonnal beszakadt a piac: 100 milliárd dollár égett el pillanatok alatt
Itt az első nagy reakció a hétvégi vámfejleményekre

Az arany árfolyama ma eddig másfél százalékkal került feljebb és elérte az 5160 dollárt unciánként, ami több mint három hetes csúcsot jelenti, mivel az újraéledő amerikai vámokkal kapcsolatos aggodalmak a menedékeszközök felé irányították a befektetők figyelmét.

Itt az első nagy reakció a hétvégi vámfejleményekre
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,7 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,9 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,3 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,42 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,45 százalékot esett.
  • Bizonytalan nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,43 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,3 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,1 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,53 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,62 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,81 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai porondon indulnak az események, a KSH reggel közzéteszi a negyedik negyedéves beruházási adatokat. Nemzetközi téren a német Ifo gazdasági hangulatindex és az amerikai Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe adja meg az alaphangot az európai és tengerentúli piacok számára.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 13,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,9 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 20,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 10,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 18,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 625,97 0,5% 0,3% 2,3% 3,3% 12,3% 57,6%
S&P 500 6 909,51 0,7% 1,1% 1,7% 0,9% 12,9% 76,9%
Nasdaq 25 012,62 0,9% 1,1% 0,1% -0,9% 13,3% 84,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 825,7 -1,1% -0,2% 7,2% 12,9% 46,9% 89,3%
Hang Seng 26 413,35 -1,1% -0,6% -0,3% 3,1% 17,0% -13,8%
CSI 300 4 660,41 0,0% 0,0% -1,2% 0,7% 18,6% -19,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 260,69 0,9% 1,4% 2,3% 3,1% 13,2% 80,5%
CAC 8 515,49 1,4% 2,5% 5,6% 4,5% 4,8% 47,5%
FTSE 10 686,89 0,6% 2,3% 5,5% 7,6% 23,4% 61,3%
FTSE MIB 46 472,98 1,5% 2,3% 3,9% 3,4% 21,5% 100,9%
IBEX 18 186 0,9% 2,9% 4,3% 5,1% 40,2% 123,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 125 733,9 -0,7% -1,0% 3,7% 13,2% 42,9% 185,3%
ATX 5 807,44 0,3% 3,3% 8,1% 9,0% 44,2% 93,3%
PX 2 711,7 0,7% 2,7% 2,3% 1,0% 35,6% 157,2%
Magyar blue chipek              
OTP 39 650 -0,1% 0,6% 4,7% 13,0% 61,5% 195,2%
Mol 3 528 -1,2% -5,3% -1,8% 20,0% 18,9% 58,5%
Richter 11 600 -1,9% -0,9% 13,2% 17,6% 9,0% 33,3%
Magyar Telekom 1 974 -0,9% 0,2% 2,4% 10,2% 37,3% 378,0%
Nyersanyagok              
WTI 66,69 0,0% 5,8% 10,6% 16,5% -8,5% 10,2%
Brent 71,81 0,1% 6,0% 10,6% 18,0% -6,1% 14,1%
Arany 5 054,83 0,9% 1,1% 6,6% 16,9% 72,1% 183,2%
Devizák              
EURHUF 379,8 0,2% 0,1% -1,4% -1,1% -5,6% 5,9%
USDHUF 322,2194 0,0% 0,7% -1,9% -1,4% -16,2% 9,0%
GBPHUF 435,6250 0,4% -0,1% -1,3% -1,1% -10,2% 5,1%
EURUSD 1,1787 0,2% -0,5% 0,5% 0,4% 12,5% -2,8%
USDJPY 155 0,0% 1,2% -1,9% -1,1% 3,7% 46,9%
GBPUSD 1,3501 0,3% -0,8% 0,3% 0,4% 6,8% -3,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 67 992 1,5% -1,2% -23,0% -23,4% -30,9% 21,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,07 0,2% 0,8% -5,1% -2,2% -9,6% 206,7%
10 éves német állampapírhozam 2,7 -0,3% -0,6% -4,3% -5,7% 7,6% -880,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,55 0,2% -1,2% -4,0% -4,7% -3,8% 163,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Sean Anthony Eddy

