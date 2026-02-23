Kíméletlen javaslat érkezett Brüsszelbe, jelentős változásokat akarnak a céges autóknál

  • Megjelenítés
A Transport & Environment (T&E) környezetvédelmi szervezet szerint az Európai Uniónak szigorúbb előírásokat kellene bevezetnie a vállalati flották zöldítésére. Emellett a plug-in hibrideket ki kellene zárni a kvótákból, mivel valós károsanyag-kibocsátásuk jóval meghaladja a laboratóriumi teszteredményeket.

Az Európai Bizottság tavaly decemberben javasolta, hogy a tagállamok 2030-tól vezessenek be új, zéró és alacsony kibocsátású járművekre vonatkozó kvótákat a vállalati személyautók és kisteherautók esetében. A javaslat azt követően született, hogy az iparági szereplőkkel folytatott hosszas egyeztetések nyomán a Bizottság visszalépett az új, belső égésű motorral szerelt autók 2035-ös teljes betiltásától.

A T&E hétfőn közzétett állásfoglalásában azt kéri, hogy

a célértékek 2030-ra a vállalati flották esetében írjanak elő 69 százalékos arányt a zéró kibocsátású járművekre, szemben a jelenlegi becslések szerinti 45 százalékkal.

Ezzel párhuzamosan azt javasolják, hogy zárják ki a kvótából az alacsony kibocsátású járműveket és a plug-in hibrideket. A szervezet álláspontja szerint a zéró kibocsátású kategóriába kizárólag a teljesen elektromos és a hidrogénmeghajtású modelleknek kellene tartozniuk.

A szervezet érvelése szerint a plug-in hibridek valós kibocsátása lényegesen magasabb a hatósági teszteken mért értékeknél. Ez különösen azért van így, mert a céges autók használói gyakran kapnak üzemanyagkártyát, így nem érdekeltek abban, hogy a belső égésű motor használata helyett az akkumulátort töltsék. Becslésük szerint a jelenlegi bizottsági javaslat elfogadása esetén a plug-in hibridek vállalati értékesítése négy év alatt több mint a kétszeresére nőne.

A T&E szerint a szigorúbb szabályok révén az EU 2030-ra elérhetné elektromosautó-értékesítési céljainak több mint a felét, egyúttal segíthetné az európai autógyártókat is. A vállalati flották ugyanis az Unióban értékesített új személyautók mintegy 60, az új kisteherautók esetében pedig a 90 százalékát teszik ki. Az ambiciózusabb célok 2030-ig 1,9 millió darabos többleteladást eredményeznének az EU-ban gyártott elektromos autók piacán, szemben a jelenlegi javaslat szerinti 1,2 millióval.

A szervezet azt is szorgalmazza, hogy az EU szüntesse meg a benzin- és dízelüzemű céges autókra adott támogatásokat, amelyek éves szinten meghaladják a 42 milliárd eurót. Emellett javasolják, hogy az európai ipar védelme érdekében az adókedvezményeket korlátozzák az Európában gyártott elektromos járművekre.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

