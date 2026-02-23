Mutatjuk, hogyan reagálnak a tőzsdék a hétvégi vámbejelentésekre

Valósággal kilőtt ez a magyar részvény!
Jelentős forgalom mellett kilőtt ma az Appeninn részvénye, egy pénteki bejelentésre reagálnak a befektetők.
Így nyitott a magyar tőzsde a hétvégi fejlemények után
A növekvő nemzetközi tőkepiaci bizonytalanság ellenére kisebb pluszban indítja a napot a magyar tőzsde.
Eséssel indul a nap Európában
A hétvégi vámbejelentésekre reagálva esés látszik az európai tőzsdéken: a DAX már 0,7 százalékkal került lejjebb, a CAC 0,4 százalékos, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos mínuszban van.
Megszólalt Donald Trump, azonnal beszakadt a piac: 100 milliárd dollár égett el pillanatok alatt
A bitcoin hétfőn, az ázsiai kereskedés kezdetén közel 5 százalékot esett az amerikai vámpolitika körüli bizonytalanság miatt, írja a Bloomberg.
Itt az első nagy reakció a hétvégi vámfejleményekre
Az arany árfolyama ma eddig másfél százalékkal került feljebb és elérte az 5160 dollárt unciánként, ami több mint három hetes csúcsot jelenti, mivel az újraéledő amerikai vámokkal kapcsolatos aggodalmak a menedékeszközök felé irányították a befektetők figyelmét.
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,7 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,9 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,3 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,42 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,45 százalékot esett.
- Bizonytalan nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,43 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,3 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,1 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,53 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,62 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,81 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai porondon indulnak az események, a KSH reggel közzéteszi a negyedik negyedéves beruházási adatokat. Nemzetközi téren a német Ifo gazdasági hangulatindex és az amerikai Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe adja meg az alaphangot az európai és tengerentúli piacok számára.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 13,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,9 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 20,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 10,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 18,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 625,97
|0,5%
|0,3%
|2,3%
|3,3%
|12,3%
|57,6%
|S&P 500
|6 909,51
|0,7%
|1,1%
|1,7%
|0,9%
|12,9%
|76,9%
|Nasdaq
|25 012,62
|0,9%
|1,1%
|0,1%
|-0,9%
|13,3%
|84,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 825,7
|-1,1%
|-0,2%
|7,2%
|12,9%
|46,9%
|89,3%
|Hang Seng
|26 413,35
|-1,1%
|-0,6%
|-0,3%
|3,1%
|17,0%
|-13,8%
|CSI 300
|4 660,41
|0,0%
|0,0%
|-1,2%
|0,7%
|18,6%
|-19,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 260,69
|0,9%
|1,4%
|2,3%
|3,1%
|13,2%
|80,5%
|CAC
|8 515,49
|1,4%
|2,5%
|5,6%
|4,5%
|4,8%
|47,5%
|FTSE
|10 686,89
|0,6%
|2,3%
|5,5%
|7,6%
|23,4%
|61,3%
|FTSE MIB
|46 472,98
|1,5%
|2,3%
|3,9%
|3,4%
|21,5%
|100,9%
|IBEX
|18 186
|0,9%
|2,9%
|4,3%
|5,1%
|40,2%
|123,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|125 733,9
|-0,7%
|-1,0%
|3,7%
|13,2%
|42,9%
|185,3%
|ATX
|5 807,44
|0,3%
|3,3%
|8,1%
|9,0%
|44,2%
|93,3%
|PX
|2 711,7
|0,7%
|2,7%
|2,3%
|1,0%
|35,6%
|157,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 650
|-0,1%
|0,6%
|4,7%
|13,0%
|61,5%
|195,2%
|Mol
|3 528
|-1,2%
|-5,3%
|-1,8%
|20,0%
|18,9%
|58,5%
|Richter
|11 600
|-1,9%
|-0,9%
|13,2%
|17,6%
|9,0%
|33,3%
|Magyar Telekom
|1 974
|-0,9%
|0,2%
|2,4%
|10,2%
|37,3%
|378,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|66,69
|0,0%
|5,8%
|10,6%
|16,5%
|-8,5%
|10,2%
|Brent
|71,81
|0,1%
|6,0%
|10,6%
|18,0%
|-6,1%
|14,1%
|Arany
|5 054,83
|0,9%
|1,1%
|6,6%
|16,9%
|72,1%
|183,2%
|Devizák
|EURHUF
|379,8
|0,2%
|0,1%
|-1,4%
|-1,1%
|-5,6%
|5,9%
|USDHUF
|322,2194
|0,0%
|0,7%
|-1,9%
|-1,4%
|-16,2%
|9,0%
|GBPHUF
|435,6250
|0,4%
|-0,1%
|-1,3%
|-1,1%
|-10,2%
|5,1%
|EURUSD
|1,1787
|0,2%
|-0,5%
|0,5%
|0,4%
|12,5%
|-2,8%
|USDJPY
|155
|0,0%
|1,2%
|-1,9%
|-1,1%
|3,7%
|46,9%
|GBPUSD
|1,3501
|0,3%
|-0,8%
|0,3%
|0,4%
|6,8%
|-3,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|67 992
|1,5%
|-1,2%
|-23,0%
|-23,4%
|-30,9%
|21,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,07
|0,2%
|0,8%
|-5,1%
|-2,2%
|-9,6%
|206,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,7
|-0,3%
|-0,6%
|-4,3%
|-5,7%
|7,6%
|-880,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,55
|0,2%
|-1,2%
|-4,0%
|-4,7%
|-3,8%
|163,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Sean Anthony Eddy
