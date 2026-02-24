  • Megjelenítés
Elromlott a hangulat, folytatódik az esés a tőzsdéken
Üzlet

Elromlott a hangulat, folytatódik az esés a tőzsdéken

Portfolio
Eladási hullám söpört végig tegnap az amerikai tőzsdéken, a hangulatot rontották Donald Trump hétvégén bejelentett vámintézkedései, melyeket az után hozott nyilvánosságra, hogy az Legfelsőbb Bíróság érvénytelenítette viszonossági vámjainak nagy részét. Emellett az AI körüli bizonytalanság is nyomást helyezett a piacra, az elmúlt hetekhez hasonlóan újabb részvényeket ütöttek meg a mesterséges intelligencia potenciális diszruptív hatása miatt. Ezt követően az ázsiai piacokon vegyes mozgásokat lehetett látni, a befektetők óvatosabbá váltak az újabb amerikai vámfegyegetések miatt. Európában eséssel indult a nap. Ma itthon a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntésére szegeződik a tekintet.
Megosztás

Esnek az európai

Kisebb esés látszik az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,1 százalékos mínuszban van, a CAC 0,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig szintén 0,2 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb kerüllt 0,3 százalékkal, a spanyol piac pedig 0,6 százalékot esett.

VvpiQXUb
Megosztás

Rosszul indul a nap, lefordulás a magyar tőzsdén

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a tegnapi jó teljesítményt követően a BUX több mint 1 százalékos mínuszban indítja a napot, összhangban a gyenge nemzetközi hangulattal.

Tovább a cikkhez
Rosszul indul a nap, lefordulás a magyar tőzsdén
Megosztás

Jön a Richter gyorsjelentése - Mire számítsunk?

Javában zajlik a negyedik negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon itthon, február 27-én, pénteken a Richter teszi közzé számait a társaság eseménynaptára szerint. Megnéztük, hogy az elemzői konszenzus alapján mire számíthatunk.

Tovább a cikkhez
Jön a Richter gyorsjelentése - Mire számítsunk?
Megosztás

A TEBÉSZ szerint bennfentes kereskedés gyanúja merült fel a Molnál

A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) közérdekű bejelentéssel fordult a Magyar Nemzeti Bankhoz a Mol ügyében. A szervezet álláspontja szerint az olajipari vállalat feltehetően megsértette tájékoztatási kötelezettségét, amikor nem számolt be a Barátság kőolajvezeték leállásáról. Ezzel párhuzamosan a vezető tisztségviselők milliárdos értékű részvényeladásai a bennfentes kereskedelem gyanúját is felvetik a Szövetség szerint.

Tovább a cikkhez
A TEBÉSZ szerint bennfentes kereskedés gyanúja merült fel a Molnál
Megosztás

Iránykeresés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,7 százalékot esett, a S&P 500 1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,86 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 2 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,45 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,25 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,17 százalékot eshet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,27 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,33 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntésére szegeződik a tekintet, ami meghatározó lesz a forint rövid távú iránya és a monetáris politikai várakozások szempontjából. Globálisan Kína alapkamatot állapít meg, az USA-ból pedig a Richmond Fed indexe hoz friss képet a feldolgozóiparról és a szolgáltatószektorról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,1 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 21,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 11,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 20,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 804,06 -1,7% -1,4% -0,6% 1,5% 12,4% 54,8%
S&P 500 6 837,75 -1,0% 0,0% -1,1% -0,1% 13,7% 76,2%
Nasdaq 24 708,94 -1,2% -0,1% -3,5% -2,1% 14,3% 87,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 825,7 0,0% 0,0% 5,5% 12,9% 46,5% 88,4%
Hang Seng 27 081,91 2,5% 1,4% 1,2% 5,7% 15,4% -11,6%
CSI 300 4 660,41 0,0% 0,0% -0,9% 0,7% 17,1% -16,5%
Európai részvényindexek              
DAX 24 991,97 -1,1% 0,8% 0,4% 2,0% 12,1% 80,3%
CAC 8 497,17 -0,2% 2,2% 4,3% 4,3% 4,2% 47,0%
FTSE 10 684,74 0,0% 2,0% 5,3% 7,6% 23,4% 61,3%
FTSE MIB 46 699,29 0,5% 2,8% 4,2% 3,9% 21,5% 103,6%
IBEX 18 288,7 0,6% 2,5% 4,2% 5,7% 41,2% 121,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 127 042,4 1,0% 2,1% 1,6% 14,4% 44,3% 195,8%
ATX 5 817,57 0,2% 2,6% 5,4% 9,2% 43,7% 91,4%
PX 2 720,91 0,3% 2,7% 0,1% 1,3% 36,9% 161,1%
Magyar blue chipek              
OTP 40 100 1,1% 3,4% 2,2% 14,2% 64,3% 210,4%
Mol 3 566 1,1% -0,9% -5,4% 21,3% 19,9% 65,9%
Richter 11 820 1,9% 1,7% 13,4% 19,8% 10,5% 35,9%
Magyar Telekom 1 990 0,8% 1,9% 2,9% 11,0% 36,5% 389,5%
Nyersanyagok              
WTI 66,36 -0,5% 5,2% 9,3% 15,9% -6,2% 7,7%
Brent 71,54 -0,4% 4,3% 8,6% 17,6% -3,9% 9,3%
Arany 5 202,44 2,9% 4,5% 4,6% 20,3% 77,5% 188,2%
Devizák              
EURHUF 379,5250 -0,1% 0,4% -0,6% -1,1% -5,9% 5,8%
USDHUF 321,7678 -0,1% 1,0% -1,0% -1,6% -16,6% 9,1%
GBPHUF 434,3650 -0,3% 0,0% -1,5% -1,4% -10,7% 4,3%
EURUSD 1,1795 0,1% -0,5% 0,3% 0,4% 12,8% -3,0%
USDJPY 154,8550 0,0% 0,9% -2,1% -1,2% 3,5% 47,3%
GBPUSD 1,3496 0,0% -1,0% -0,5% 0,3% 6,8% -4,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 630 -4,9% -6,2% -27,8% -27,2% -32,8% 32,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,02 -1,3% -0,5% -5,0% -3,4% -9,2% 198,7%
10 éves német állampapírhozam 2,68 -0,9% -1,5% -6,5% -6,5% 9,8% -858,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,56 0,2% 0,6% -2,1% -4,5% -3,4% 152,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Csúnyán megütötték az európai tőzsdéket - Mi történik?

Olaszország aggasztja a befektetőket

Ömlik a pénz Európába – most nagyot nyerhetünk az új világhatalmi átrendeződés piaci hatásain

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nagy Márton megnevezett négy bankot, amely maradhat az országban
Alaposan elromlott a hangulat, csúnyán megütötték az amerikai tőzsdéket
Heteken belül új kínai autómárka jelenik meg Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility