Elromlott a hangulat, folytatódik az esés a tőzsdéken

Esnek az európai
Kisebb esés látszik az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,1 százalékos mínuszban van, a CAC 0,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig szintén 0,2 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb kerüllt 0,3 százalékkal, a spanyol piac pedig 0,6 százalékot esett.
Rosszul indul a nap, lefordulás a magyar tőzsdén
Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a tegnapi jó teljesítményt követően a BUX több mint 1 százalékos mínuszban indítja a napot, összhangban a gyenge nemzetközi hangulattal.
Jön a Richter gyorsjelentése - Mire számítsunk?
Javában zajlik a negyedik negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon itthon, február 27-én, pénteken a Richter teszi közzé számait a társaság eseménynaptára szerint. Megnéztük, hogy az elemzői konszenzus alapján mire számíthatunk.
A TEBÉSZ szerint bennfentes kereskedés gyanúja merült fel a Molnál
A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) közérdekű bejelentéssel fordult a Magyar Nemzeti Bankhoz a Mol ügyében. A szervezet álláspontja szerint az olajipari vállalat feltehetően megsértette tájékoztatási kötelezettségét, amikor nem számolt be a Barátság kőolajvezeték leállásáról. Ezzel párhuzamosan a vezető tisztségviselők milliárdos értékű részvényeladásai a bennfentes kereskedelem gyanúját is felvetik a Szövetség szerint.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,7 százalékot esett, a S&P 500 1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,86 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 2 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,45 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,25 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,17 százalékot eshet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,27 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,33 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntésére szegeződik a tekintet, ami meghatározó lesz a forint rövid távú iránya és a monetáris politikai várakozások szempontjából. Globálisan Kína alapkamatot állapít meg, az USA-ból pedig a Richmond Fed indexe hoz friss képet a feldolgozóiparról és a szolgáltatószektorról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,1 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 21,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 11,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 20,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 804,06
|-1,7%
|-1,4%
|-0,6%
|1,5%
|12,4%
|54,8%
|S&P 500
|6 837,75
|-1,0%
|0,0%
|-1,1%
|-0,1%
|13,7%
|76,2%
|Nasdaq
|24 708,94
|-1,2%
|-0,1%
|-3,5%
|-2,1%
|14,3%
|87,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 825,7
|0,0%
|0,0%
|5,5%
|12,9%
|46,5%
|88,4%
|Hang Seng
|27 081,91
|2,5%
|1,4%
|1,2%
|5,7%
|15,4%
|-11,6%
|CSI 300
|4 660,41
|0,0%
|0,0%
|-0,9%
|0,7%
|17,1%
|-16,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 991,97
|-1,1%
|0,8%
|0,4%
|2,0%
|12,1%
|80,3%
|CAC
|8 497,17
|-0,2%
|2,2%
|4,3%
|4,3%
|4,2%
|47,0%
|FTSE
|10 684,74
|0,0%
|2,0%
|5,3%
|7,6%
|23,4%
|61,3%
|FTSE MIB
|46 699,29
|0,5%
|2,8%
|4,2%
|3,9%
|21,5%
|103,6%
|IBEX
|18 288,7
|0,6%
|2,5%
|4,2%
|5,7%
|41,2%
|121,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|127 042,4
|1,0%
|2,1%
|1,6%
|14,4%
|44,3%
|195,8%
|ATX
|5 817,57
|0,2%
|2,6%
|5,4%
|9,2%
|43,7%
|91,4%
|PX
|2 720,91
|0,3%
|2,7%
|0,1%
|1,3%
|36,9%
|161,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 100
|1,1%
|3,4%
|2,2%
|14,2%
|64,3%
|210,4%
|Mol
|3 566
|1,1%
|-0,9%
|-5,4%
|21,3%
|19,9%
|65,9%
|Richter
|11 820
|1,9%
|1,7%
|13,4%
|19,8%
|10,5%
|35,9%
|Magyar Telekom
|1 990
|0,8%
|1,9%
|2,9%
|11,0%
|36,5%
|389,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|66,36
|-0,5%
|5,2%
|9,3%
|15,9%
|-6,2%
|7,7%
|Brent
|71,54
|-0,4%
|4,3%
|8,6%
|17,6%
|-3,9%
|9,3%
|Arany
|5 202,44
|2,9%
|4,5%
|4,6%
|20,3%
|77,5%
|188,2%
|Devizák
|EURHUF
|379,5250
|-0,1%
|0,4%
|-0,6%
|-1,1%
|-5,9%
|5,8%
|USDHUF
|321,7678
|-0,1%
|1,0%
|-1,0%
|-1,6%
|-16,6%
|9,1%
|GBPHUF
|434,3650
|-0,3%
|0,0%
|-1,5%
|-1,4%
|-10,7%
|4,3%
|EURUSD
|1,1795
|0,1%
|-0,5%
|0,3%
|0,4%
|12,8%
|-3,0%
|USDJPY
|154,8550
|0,0%
|0,9%
|-2,1%
|-1,2%
|3,5%
|47,3%
|GBPUSD
|1,3496
|0,0%
|-1,0%
|-0,5%
|0,3%
|6,8%
|-4,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 630
|-4,9%
|-6,2%
|-27,8%
|-27,2%
|-32,8%
|32,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,02
|-1,3%
|-0,5%
|-5,0%
|-3,4%
|-9,2%
|198,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,68
|-0,9%
|-1,5%
|-6,5%
|-6,5%
|9,8%
|-858,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,56
|0,2%
|0,6%
|-2,1%
|-4,5%
|-3,4%
|152,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
