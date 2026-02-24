  • Megjelenítés
MABISZ: ne csak a lakásbiztosítási szerződés felmondásáról szóljon az idei kampány!
MABISZ: ne csak a lakásbiztosítási szerződés felmondásáról szóljon az idei kampány!

Az idei márciusi lakásbiztosítási kampányban ne feltétlenül a felmondás legyen a célja az ügyfeleknek, sokkal inkább hasznos lehet a meglévő szerződés felülvizsgálata, átdolgozása, hiszen ezáltal - különösen régi szerződések esetén - megelőzhető az alulbiztosítottság kialakulása, nemkülönben az értékállóság biztosítása – hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ). A témával a Portfolio Biztosítás 2026 konferencián is élénken foglalkozunk, nem érdemes lemaradni!
A biztosítótársaságok által 2026. február 15-ig kiküldött tájékoztató levelek kézhezvételét követően, az ügyfeleknek 2026.március 1. és március 31. között van lehetőségük a meglévő lakásbiztosításuk felmondására. A március 1. és március 31. között felmondott szerződések egységesen április 30-ával szűnnek meg. Fontos figyelni arra, hogy

a biztosítási díjat április 30-ig meg kell fizetnünk akkor is, ha a kampány alatt felmondtuk a szerződésünket.

A MABISZ Lakásbiztosítási Bizottsága külön „Ajánlást” készített az ügyfelek számára az alulbiztosítottság elkerülésére, amely itt érhető el.

A Magyar Biztosítók Szövetsége a 2026. évi lakásbiztosítási kampányában arra figyelmezteti az ingatlantulajdonosokat, hogy amennyiben nem mondják fel az érvényben lévő lakásbiztosításukat, az változatlan tartalommal folyamatos marad. Amennyiben viszont bárki felmondja a lakásbiztosítási szerződését, azt tanácsolja a Szövetség, hogy

mindenképpen kössön újat, enélkül ugyanis védetlen marad a család legértékesebb vagyontárgya.

Ne feltétlenül a felmondás legyen a célja az ügyfeleknek, sokkal inkább hasznos lehet a meglévő szerződés felülvizsgálata, átdolgozása, hiszen ezáltal - különösen régi szerződések esetén - megelőzhető az alulbiztosítottság kialakulása, nemkülönben az értékállóság biztosítása.

Mint minden évben, a Magyar Biztosítók Szövetsége idén is azt javasolja mindenkinek, hogy ne csak a díj összegét, hanem a szerződésben vállalt kockázatokat úgyszintén mérlegeljék, gondolják át. Szakembereik több évtizedes tapasztalatai alapján ugyanis

a biztosító által vállalt szolgáltatások széles köre, egyszersmind az elegendő biztosítási összeg fontosabb, mint a díj.

Azokat pedig, akik időközben kibővítették, új technológiákkal szerelték fel az ingatlanjukat, a Magyar Biztosítók Szövetsége arra biztatja, hogy mindenképpen vizsgálják felül a korábbi szerződésüket, mert az új technológiák is biztosíthatóak. Ezekben az esetekben arra szintén figyelni kell, hogy az alapterület-növekedést is biztosítani kell - írják.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

