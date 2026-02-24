  • Megjelenítés
Miért fontos a cégek kiberbiztonságának rendszeres
Miért fontos a cégek kiberbiztonságának rendszeres "szűrővizsgálata"?

A Cyber Threat Intelligence nemcsak észleli, hanem előre is jelzi a kibertámadásokat. Segítségével a vállalatok megérthetik a támadók módszereit, feltárhatják a rejtett kockázatokat, és megelőzhetik a biztonsági incidenseket, mielőtt azok bekövetkeznének.
Napjainkban senkinek sem kell elmagyarázni, miért fontosak a szűrővizsgálatok, ha az egészségünkről van szó. Egy egyszerű vérvétel vagy ultrahang sokszor időben jelzi a problémát, és lehetővé teszi, hogy az orvos már a korai szakaszban beavatkozzon. Ez nemcsak növeli a gyógyulás esélyét, hanem jelentősen csökkenti a kezelési költségeket is. A digitális világban ugyanez a logika érvényesül a kiberbiztonságban: a Cyber Threat Intelligence (CTI) olyan, mint egy rendszeres szűrővizsgálat a vállalat informatikai egészségére nézve.

De miért van szükség kiberbiztonsági „szűrővizsgálatra”?

Vegyünk egy példát: a legtöbb cég használ különféle védelmi eszközöket — tűzfalakat, Security Operations Centert (SOC, biztonsági műveleti központ), incidenskezelést. Ezek azonban jellemzően akkor lépnek működésbe, amikor a támadás már zajlik. De mi történik, ha egy publikus subdomainre nem állítjuk be a WAF-ot (Web Application Firewall, webalkalmazás-tűzfalat), például egy marketinges felületen? Vagy ha elfelejtjük letiltani egy korábban távozott kolléga hozzáféréseit? Máris nyitva hagytunk egy kaput az érzékeny adatok kiszivárgására — anélkül, hogy tudnánk róla.

A kulcskérdés tehát nem az, hogy támadás éri-e a céget, hanem az, hogy időben rendelkezésünkre áll-e információ, amikor még megelőzhető a baj.

A kiberbiztonsági „szűrővizsgálat” lépései

  • Információgyűjtés - A CTI adatokat gyűjt számos forrásból: nyilvános internetes oldalakról, kiszivárgott adatbázisokból, hackerfórumokról és hivatalos kiberbiztonsági központoktól. Célja, hogy feltárja, milyen fenyegetések bukkannak fel.
  • Elemzés, értelmezés, kockázatfelmérés - A CTI-elemző igyekszik megérteni, kik, hogyan és miért támadnak — akár Európában, akár az adott iparágban. Ha például egy bankról van szó, és az elemzők azt észlelik, hogy támadók banki ügyfelek jelszavait próbálják megszerezni, az azonnal jelzi, hogy a netbank-felhasználók védelmét kell megerősíteni.
  • Jelentés és cselekvési terv - A gondosan elkészített auditanyag és a javasolt, konkrét cselekvési terv érthető formában kerül a kijelölt vezetőkhöz, akik a javaslatok alapján megtehetik a szükséges lépéseket.
  • Folyamatos ismétlés - Mivel a támadók nem állnak le, a folyamat körforgásban működik. Olyan, mint a rendszeres orvosi ellenőrzés: folyamatosan figyelni és fejleszteni kell.

A Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR) 2024-es kiadása szerint az esetek közel hetven százalékában az emberi tényező játszott szerepet a támadások sikerében. Ez is mutatja, hogy a rendszeres ellenőrzések kulcsfontosságúak, és a vállalatoknak nemcsak reagálniuk kell a kibertámadásokra, hanem proaktívan felkészülniük rájuk — ahogy az orvos is megelőző tanácsokat ad a pácienseknek a laboreredmények alapján.

Szabályozási és technológiai összefüggések

A NIS2 irányelv konkrét elvárásokat határoz meg a vállalatok számára, amelyek lefedik a leggyakoribb és legnagyobb kockázatot jelentő fenyegetettségeket. Kiemelten foglalkozik a beszállítói lánc biztonságával, a magas szintű biztonságtudatossággal és a reziliencia, vagyis az ellenálló képesség fejlesztésének követelményeivel.

A Cyber Threat Intelligence — vagyis a kiberfenyegetettségi elemzés — különböző (akár publikus) forrásokat használ annak érdekében, hogy feltárja a támadók motivációját és módszereit. A CTI segítségével a vállalat proaktívan felkészülhet, azonosíthatja a sebezhetőségeket, és időben kijavíthatja azokat — így jelentősen csökkenti egy sikeres támadás esélyét.

Fenyegetések és az emberi tényező

A fenyegetések típusai az elmúlt években nem sokat változtak: ahogy korábban, úgy ma is az emberi oldal a legsebezhetőbb. A mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése tovább növeli a kockázatokat — az MI-rendszerek nem megfelelő védelme új támadási felületeket nyit meg.

A következő ábra jól szemlélteti, mely technológiákat kedvelik leginkább a hackerek.

top-cybersecurity-threats-2025
Forrás: Panda Security, 9 Key Cybersecurity Trends to Know in 2025

Az ENISA (az Európai Unió kiberbiztonsági ügynöksége) előrejelzése szerint a beszállítói lánc és annak szoftverfüggősége a következő években is az egyik legjelentősebb kockázat marad. A listán számos olyan fenyegetés is szerepel, amely az emberi hibából ered: például a tudás és a szakértelem hiánya, vagy a humán erőforrás tévedései.

Foresight_twitter_1200x675_02_U0vLIz0UCmEOSh7ZlkHx8dcFLBU_110521
Forrás: ENISA, ENISA’s Foresight Analysis: top cybersecurity threats like to emerge by 2030

Iparági példák és tanulságok

A gyártóvállalatok többségénél a legkritikusabb termelési rendszerek elavult, úgynevezett legacy megoldásokon, sokszor már nem támogatott operációs rendszereken futnak. Gyakori, hogy az alkalmazások kódjához már senki sem ért — sem házon belül, sem azon kívül.

A kiberbűnözők ezt pontosan tudják, és egyre nagyobb arányban támadják ezeket a rendszereket. A legjobb védekezés a hálózati szegmentáció, vagyis a kritikus rendszerek leválasztása a vállalati hálózatról. Így a „sebet” izoláljuk, és a vállalat többi részét megvédjük.

Az e-kereskedelemben a leggyakoribb fenyegetések a hamis webáruházak és hűségprogramok formájában jelentkeznek, különösen kampányidőszakokban, például Black Friday idején. Számos európai webshopot kompromittáltak, és kártyaadatokat loptak el. A CTI itt különösen hasznos: például a brand-klón domainek folyamatos figyelésével.

Az egészségügyi szektor az egyik legnehezebben NIS2-kompatibilissé tehető terület az örökölt rendszerek miatt. A CTI korai riasztást adhat a kórházspecifikus zsarolóvírus-csoportok aktivitásáról, és segíthet a célzott védekezésben.

Végül, de nem utolsósorban, többször olvashattunk a pénzügyi szektort érintő fenyegetésekről – a hamis mobilalkalmazások, kártyacsalások és zsarolóvírusok elleni küzdelemben a CTI szintén nagy hozzáadott értéket képvisel. Segítségével időben feltérképezhetők és letilthatók a hamis applikációk, mielőtt tömegesen érintenék az ügyfeleket.

Bármely szektorról is beszélünk, minden vállalat adatvállalat: az adatok védelme ma minden kiberbiztonsági megoldás központi eleme. Jeff Bezos, az Amazon alapítója fogalmazta meg találóan:

Az ügyfelek bizalma minden üzlet alapja. Ha elveszítjük, minden más mindegy.

Az adatvédelem tehát nem pusztán megfelelési kérdés, hanem a vállalat legértékesebb vagyonának védelme. A kiberbiztonság ehhez adja a keretet, a CTI pedig a proaktív előrelátást — azt a képességet, amely lehetővé teszi, hogy a cégek ne a támadások után, hanem még azok előtt cselekedjenek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

