Bekövetkezett, amitől sokan féltek: a 2008-as válság óta nem volt ilyen az Egyesült Államokban

A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe szerint a jól kereső amerikaiak munkaerőpiaci bizalma a történelmi mélypont közelében jár. A felső jövedelmi harmad körében a magasabb munkanélküliségtől való félelem
a 2008-2009-es pénzügyi válság óta nem volt ennyire erős.
A New York-i Fed havi felmérése hasonló képet fest: a megkérdezettek úgy vélik, hogy állásvesztés esetén az újraelhelyezkedési esélyeik a 2013-as mérés kezdete óta most a legrosszabbak. Az ADP bérszámfejtő vállalat adatai szerint a hagyományosan szellemi munkát végzők – a pénzügyi, informatikai és üzleti szolgáltatási szektorban dolgozók – körében rekordalacsony a fluktuáció.
Az üzleti szolgáltatások területén januárban a valaha mért legalacsonyabb értéket rögzítették.
Arend Kapteyn, a UBS vezető közgazdásza szerint a trend hátterében részben a mesterséges intelligenciától való félelem állhat, mivel a szellemi munkakörök különösen kitettek az automatizáció kockázatának. Nela Richardson, az ADP vezető közgazdásza úgy fogalmazott:
A munkaerőpiacot korábban jellemző dinamikus egyensúly – a munkahelyteremtés és a bérnövekedés egymást hajtó ereje – meggyengült. Helyét egy inkább a tétlenséggel, mintsem a lendülettel jellemezhető piac vette át."
Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a tényleges foglalkoztatási adatok egyelőre nem igazolják a félelmeket. A pénzügyi szektorban a munkanélküliség januárban mindössze 2,1 százalék volt, ami nagyjából megegyezik az egy évvel korábbi szinttel. Az üzleti és szakmai szolgáltatások területén a mutató 4,5 százalékon állt; ez 0,4 százalékponttal alacsonyabb a 2025. januári adatnál.
Christopher Waller, a Fed kormányzótanácsának tagja kedden úgy fogalmazott: é
letében nem látott még ehhez fogható technológiai forradalmat, beleértve az űrkutatást, a személyi számítógépet, az internetet és az okostelefonok megjelenését is.
Kiemelte: a vállalatok, a háztartások és a kormányzati szervek egyaránt azon dolgoznak, hogy integrálják a mesterséges intelligenciát a működésükbe.
A Fed egyes regionális elnökei ugyanakkor optimistább hangnemet ütnek meg. Thomas Barkin, a Richmondi Fed elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a technológia nemcsak kiváltja az emberi munkaerőt, hanem új képességekkel is felruházza a dolgozókat. Jeffrey Schmid, a Kansas City-i Fed elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia hosszú távon éppen a munkaerőhiányt orvosolhatja. Erre azért van szükség, mert a fejlett gazdaságok munkaerőpiacára ma már jóval kevesebb új belépő érkezik, mint harminc-negyven évvel ezelőtt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
