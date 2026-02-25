  • Megjelenítés
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: a 2008-as válság óta nem volt ilyen az Egyesült Államokban
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: a 2008-as válság óta nem volt ilyen az Egyesült Államokban

A mesterséges intelligencia térhódítása miatt elsősorban a magasabb keresetű munkavállalók féltik munkájukat - írta meg a CNBC.
A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe szerint a jól kereső amerikaiak munkaerőpiaci bizalma a történelmi mélypont közelében jár. A felső jövedelmi harmad körében a magasabb munkanélküliségtől való félelem

a 2008-2009-es pénzügyi válság óta nem volt ennyire erős.

A New York-i Fed havi felmérése hasonló képet fest: a megkérdezettek úgy vélik, hogy állásvesztés esetén az újraelhelyezkedési esélyeik a 2013-as mérés kezdete óta most a legrosszabbak. Az ADP bérszámfejtő vállalat adatai szerint a hagyományosan szellemi munkát végzők – a pénzügyi, informatikai és üzleti szolgáltatási szektorban dolgozók – körében rekordalacsony a fluktuáció.

Az üzleti szolgáltatások területén januárban a valaha mért legalacsonyabb értéket rögzítették.

Arend Kapteyn, a UBS vezető közgazdásza szerint a trend hátterében részben a mesterséges intelligenciától való félelem állhat, mivel a szellemi munkakörök különösen kitettek az automatizáció kockázatának. Nela Richardson, az ADP vezető közgazdásza úgy fogalmazott:

A munkaerőpiacot korábban jellemző dinamikus egyensúly – a munkahelyteremtés és a bérnövekedés egymást hajtó ereje – meggyengült. Helyét egy inkább a tétlenséggel, mintsem a lendülettel jellemezhető piac vette át."

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a tényleges foglalkoztatási adatok egyelőre nem igazolják a félelmeket. A pénzügyi szektorban a munkanélküliség januárban mindössze 2,1 százalék volt, ami nagyjából megegyezik az egy évvel korábbi szinttel. Az üzleti és szakmai szolgáltatások területén a mutató 4,5 százalékon állt; ez 0,4 százalékponttal alacsonyabb a 2025. januári adatnál.

Christopher Waller, a Fed kormányzótanácsának tagja kedden úgy fogalmazott: é

letében nem látott még ehhez fogható technológiai forradalmat, beleértve az űrkutatást, a személyi számítógépet, az internetet és az okostelefonok megjelenését is.

Kiemelte: a vállalatok, a háztartások és a kormányzati szervek egyaránt azon dolgoznak, hogy integrálják a mesterséges intelligenciát a működésükbe.

A Fed egyes regionális elnökei ugyanakkor optimistább hangnemet ütnek meg. Thomas Barkin, a Richmondi Fed elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a technológia nemcsak kiváltja az emberi munkaerőt, hanem új képességekkel is felruházza a dolgozókat. Jeffrey Schmid, a Kansas City-i Fed elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia hosszú távon éppen a munkaerőhiányt orvosolhatja. Erre azért van szükség, mert a fejlett gazdaságok munkaerőpiacára ma már jóval kevesebb új belépő érkezik, mint harminc-negyven évvel ezelőtt.

