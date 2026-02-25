Harvard-kutatás: az AI előre látja az alapkezelők döntéseinek több mint 70 százalékát

A Harvard Business School professzora, Lauren Cohen által vezetett tanulmány neurális hálózat segítségével vizsgálta, hogy egy alapkezelő egy adott negyedévben vásárol, elad vagy tart-e egy részvényt. A modellt 1990-től 2023-ig terjedő adatokon, ötéves gördülő időszakokkal tanították be. A rendszer olyan változókra támaszkodott, mint az alap mérete, a tőkeáramlások, a részvények jellemzői és a tágabb makrogazdasági környezet.
Az eredmények szerint a portfólió-módosítások többségét a modell képes volt előre jelezni.
A kutatás legérdekesebb eredménye nem a jóslatok pontossága, hanem a korlátok természete. Azok a kereskedési döntések, amelyeket az algoritmus nem tudott előre jelezni – vagyis a tranzakciók mintegy 29 százaléka – átlagosan jobb hozamot eredményeztek. Más szóval:
a piaci felülteljesítés zöme a rutinszerű mintáktól való eltérésben rejlik.
Ha a döntéseid 71 százalékát egy algoritmus előre látja, nagyon nehéz aktív alapkezelői díjakat felszámítani erre a részre
– fogalmazott Cohen. A professzor hozzátette: a nem rutinszerű tranzakciók hordozzák a valódi alfát, vagyis a piaci átlag feletti többlethozamot. Ezek azonban az összes ügyletnek csupán a kisebb hányadát teszik ki.
A Mimicking Finance címmel a National Bureau of Economic Research oldalán közzétett tanulmány újdonsága, hogy a korábbi kutatásoktól eltérően nem utólag elemzi a hozamokat, hanem magát a kereskedési döntést próbálja előre jelezni. A szerzők – Cohen mellett a Pennsylvaniai Egyetem és a DePaul Egyetem kutatói – azzal érvelnek, hogy a gépi tanulás rugalmasabb eszköz a hagyományos lineáris faktormodelleknél az alapkezelők komplex viselkedési mintáinak megragadására.
A kutatás azt is megállapította, hogy a kiszámíthatóság mértéke alaponként eltér. A nagyobb kezelt vagyonnal rendelkező, a magasabb díjakkal dolgozó, illetve a nagyobb elemzői csapatot foglalkoztató alapok lépéseit átlagosan nehezebb megjósolni. Ezzel szemben a hosszabb ideje tevékenykedő vagy több terméket kezelő alapkezelők döntései inkább kiszámíthatóak. A modell jelenleg a kereskedés irányát jelzi előre, a pozíció méretét nem – ezt a szerzők a jövőbeni kutatásaikban kívánják vizsgálni.
A tanulmány végső tanulsága nem az, hogy a gép legyőzte az embert, hanem az,
hogy az aktív alapkezelés zöme valójában szabályalapú tevékenység, amelyet olcsóbban is le lehetne képezni.
Ha a portfólió-módosítások többségét egy algoritmus előre jelzi, az aktív kezelési díjak létjogosultsága egyre inkább a döntések azon szűkebb körére korlátozódik, amelyet a gép nem tud reprodukálni. Ahogy Cohen megfogalmazta:
A valóban szakértelmet igénylő rész – a kiszámíthatatlan, nem rutinszerű komponens – létezik, de kicsi.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
