Hiába a milliárdos nyereség, súlyos problémákkal küzd a Rába

A Rába 2025-ös pénzügyi jelentése csalóka képet fest. Bár a társaság látványos EBITDA- és nyereségnövekedést, valamint stabilizálódó mérleget mutatott fel, ez döntően egyszeri tételeknek, egészen pontosan ingatlaneladásoknak köszönhető. A felszín alatt a vállalat alaptevékenysége alaposan megszenvedte az autóipari kereslet visszaesését.

A bevételi oldalon egyértelműen érződik a negatív piaci környezet: a csoport árbevétele 6,1 százalékkal, 54,2 milliárd forintra csökkent 2025-ben. A visszaesés mögött a haszongépjármű- és a mezőgazdasági piac gyengélkedése áll, ami érzékenyen érintette a Rába fő szegmenseit. A legnagyobb exportkitettséggel rendelkező Rába Futómű Kft. forgalma 6,5 százalékkal, míg a személyautó-piachoz kötődő Rába Járműalkatrész Kft.-é 12,2 százalékkal esett vissza. Ezzel szemben a kisebb súlyú Rába Jármű Kft. kiemelkedő, 40 százalék feletti bővülést ért el. Ez rámutat a portfólión belüli eltolódásokra: a nagy volumenű exporttevékenység gyengül, míg a projektalapú belföldi üzletágak súlya növekszik.

Az év vége szintén gyengére sikerült, mivel a negyedik negyedévben a vevői leállások és a kereslethiány miatt a ciklikus üzletágak teljesítménye tovább romlott. Az árbevétel az év utolsó három hónapjában 7 százalékkal múlta alul a bázisidőszaki szintet.

Bár a bruttó eredmény kismértékben csökkent, a fedezeti hányad éves szinten 16,5 százalékra javult, ami az áremeléseknek és a költségkontrollnak köszönhető. Ez a hatékonyság azonban nem bizonyult tartósnak. Az utolsó negyedévben a fedezeti szint jelentősen visszaesett a csökkenő volumen és a fix költségek arányának romlása miatt.

A gyártási költségek továbbra is nyomást gyakorolnak a gazdálkodásra.

Az energiaárak a válság előtti szintek kétszeresén stabilizálódtak, a bérköltségek pedig 2021 óta közel 70 százalékkal emelkedtek, amit az alapanyagárak mérséklődése sem tudott érdemben ellensúlyozni.

EBITDA-soron a cég 2025-ben 36,7 százalékos növekedést követően 6,8 milliárd forintot ért el. Azonban a pozitív eredményeket nem az üzemi hatékonyság javulása, hanem egyszeri tételek eredményezték. Az üzemi eredmény és az EBITDA megugrása két jelentős ingatlanértékesítés 7,9 milliárd forintos eredményhatását tartalmazta.

AZ OPERÁCIÓBÓL SZÁRMAZÓ EBITDA VISZONT MINDÖSSZE 2 MILLIÁRD FORINT VOLT.

A negyedik negyedév különösen gyenge lett, a cég 2,9 milliárd forintos veszteséget jelentett EBITDA-soron.

A bázisidőszakot jelentős mértékben meghaladó 2025-ös üzemi eredmény 3,7 milliárd forintot tett ki. Viszont, ha az ingatlanértékesítésből származó bevételt, és az egyéb egyszeri könyvelési tételeket – például a terven felüli értékcsökkenést, ami 3,2 milliárd forint volt – kiszűrjük, a valós kép sokkal borúsabb.

A tisztított üzemi tevékenység több mint egymilliárd forintos veszteséget mutat.

A kulcsfontosságú üzletágak, különösen a Futómű divízió, jelentős veszteséget termeltek, amit csak a vagyonelemek értékesítése tudott ellensúlyozni az eredménykimutatásban. Az operatív veszteség döntő része a ciklikusan gyenge, vevői leállásokkal terhelt harmadik negyedévből, valamint a kereslet és az árfolyam környezet tekintetében jelentősen alulteljesítő negyedik negyedévből ered.

A negyedik negyedévben a 3,2 milliárd forint terven felüli értékcsökkenést számolt el a csoport, ami jelentősen rontott az üzemi eredményt, amely végül 3,7 milliárd forint veszteséget mutatott.

Pénzügyi stabilitás szempontjából ugyanakkor sikeres évet zárt a cég. Az eszközértékesítésekből befolyó összegnek köszönhetően a készpénzállomány a tízszeresére, 6,7 milliárd forintra nőtt, a nettó hitelállomány pedig drasztikusan csökkent.

A pénzügyi sorok kifejezetten sokat segítettek 2025-ben, a nettó pénzügyi eredmény 251 millió forintos nyereség lett, szemben a 2024-es 1,56 milliárdos veszteséggel. Ennek egyik nagy komponense a devizás hitelek átértékeléséből származó 977 millió forintos nem realizált nyereség, ami a forint erősödésével/árfolyammozgásokkal függ össze. Emellett megjelenik nettó kamatterhelés is (355 millió forint), de a devizaárfolyam-hatás dominánsan pozitívvá tette a pénzügyi sort.

Ennek eredőjeként a nettó eredmény 2,9 milliárd forint lett 2025-ben, ami a 2024-es gyakorlatilag nullszaldós (43 milliós) szinthez képest ugrásszerű javulás.

Ugyanakkor itt sem szabad elfelejteni az egyszeri tételek hatását.

Negyedéves szinten 3,4 milliárd forint nettó veszteséget jelentett a cég, döntően az említett terven felüli értékcsökkenés elszámolása miatt.

Összességében vegyesnek mondhatók a mostani eredmények. A megerősödött mérleg fontos mozgásteret biztosít az új többségi tulajdonos, a 4iG-csoport számára. A cégcsoport a modernizációs program és a menedzsmentváltások révén próbálhatja meg jövedelmező pályára állítani az alaptevékenységet egy továbbra is bizonytalan iparági környezetben.

Fontos viszont azt is látni, hogy az első látásra pozitívnak tűnő eredmények részben “vagyonfelélésből” jöttek, nem pedig a core üzletmenet javulásából.

A következő nagy kérdés, hogy a 4iG többségi tulajdonszerzése mikor fog az operáció eredményességében is materializálódni. A részvénypiac ugyanis már egyértelműen ezt a forgatókönyvet árazza, hiszen a Rába árfolyama több mint duplázott tavaly, magas forgalom mellett és az idei évben is már egy 25 százalékos ralit produkált.

