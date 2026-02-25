Itt a fordulat a tőzsdéken, az Nvidia jelentését várja a piac

Pluszban Európa
Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX és a CAC 0,3 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,7 százalékot erősödött. A milánói börze is emelkedik 0,6 százalékkal, míg a spanyol piac szintén 0,6 százalékot erősödött.
A világ legjobban teljesítő tőzsdéje már túlnőtte a francia piacot, pedig a francia gazdaság vagy 70 százalékkal nagyobb
Dél-Korea tőzsdei kapitalizációja megelőzte Franciaországét, így az ázsiai országé lett a világ kilencedik legnagyobb részvénypiaca. A lendületet elsősorban a mesterséges intelligencia globális fellendüléséből profitáló technológiai részvények adták - közölte a Bloomberg.
Megjött a felpattanás a magyar tőzsdén
Tegnap az OTP és a Mol esése is lefelé húzta a magyar tőzsdét, ma viszont a nemzetközi hangulat javulásával együtt a magyar piac is visszapattant.
Óriási a baj a legendás autómárkánál: tömeges leépítést jelentettek be, brutális a veszteség
Az Aston Martin akár 3000 fős dolgozói állományának ötödét is elbocsáthatja. A brit luxusautó-gyártó súlyos veszteségekkel, az amerikai vámokkal és a várt üzleti fordulat elmaradásával küzd - számolt be a Bloomberg. A szektor legújabb trendjeit és hazai vonatozásait járja körbe a debreceni Portfolio Járműipar 2026 konferencia, amelyre már jegyek kaphatók!
Harvard-kutatás: az AI előre látja az alapkezelők döntéseinek több mint 70 százalékát
Egy friss harvardi kutatás szerint a befektetési alapkezelők döntéseinek mintegy 71 százaléka gépi tanulással előre jelezhető. A valódi hozzáadott érték azonban éppen a fennmaradó, kiszámíthatatlan döntésekben rejlik - számolt be a Bloomberg.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,56 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,4 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,4 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,31 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,37 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,38 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,06 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,06 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma egy viszonylag nyugodtabb napra ébredünk, ahol a fókusz Európára kerül. Németország teszi közzé a negyedik negyedéves GDP második becslését, amely megerősítheti a kontinens gazdasági motorjának helyzetét.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 13,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Richter részvénye teljesített 20,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 10,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 19,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 174,5
|0,8%
|-0,7%
|0,2%
|2,3%
|13,1%
|53,9%
|S&P 500
|6 890,07
|0,8%
|0,7%
|-0,4%
|0,7%
|15,2%
|75,5%
|Nasdaq
|24 977,04
|1,1%
|1,1%
|-2,5%
|-1,1%
|17,0%
|87,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|57 321,09
|0,9%
|1,3%
|6,5%
|13,9%
|47,8%
|93,2%
|Hang Seng
|26 590,32
|-1,8%
|-0,4%
|-0,6%
|3,7%
|13,9%
|-10,5%
|CSI 300
|4 707,54
|1,0%
|1,0%
|0,1%
|1,7%
|18,6%
|-13,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 986,25
|0,0%
|0,0%
|0,3%
|2,0%
|11,4%
|78,8%
|CAC
|8 519,21
|0,3%
|1,9%
|4,6%
|4,5%
|5,3%
|46,9%
|FTSE
|10 680,59
|0,0%
|1,2%
|5,3%
|7,5%
|23,3%
|60,4%
|FTSE MIB
|46 651,72
|-0,1%
|1,9%
|4,1%
|3,8%
|21,3%
|102,0%
|IBEX
|18 189,5
|-0,5%
|1,3%
|3,7%
|5,1%
|39,8%
|120,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|124 714,7
|-1,8%
|-0,2%
|-0,3%
|12,3%
|44,0%
|188,8%
|ATX
|5 708,73
|-1,9%
|0,1%
|3,4%
|7,2%
|39,9%
|85,9%
|PX
|2 674,17
|-1,7%
|0,8%
|-1,6%
|-0,4%
|35,2%
|153,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 920
|-2,9%
|-0,7%
|-0,8%
|10,9%
|62,8%
|197,1%
|Mol
|3 474
|-2,6%
|-1,8%
|-7,9%
|18,2%
|20,2%
|60,7%
|Richter
|11 850
|0,3%
|1,5%
|13,7%
|20,1%
|11,0%
|37,5%
|Magyar Telekom
|2 040
|2,5%
|3,6%
|5,5%
|13,8%
|38,4%
|397,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|65,62
|-1,1%
|4,9%
|8,1%
|14,6%
|-7,7%
|3,9%
|Brent
|70,84
|-1,0%
|5,0%
|7,5%
|16,4%
|-5,3%
|5,5%
|Arany
|5 147,59
|-1,1%
|5,4%
|3,5%
|19,0%
|74,9%
|186,8%
|Devizák
|EURHUF
|378,4500
|-0,3%
|0,1%
|-0,9%
|-1,4%
|-5,8%
|5,3%
|USDHUF
|321,4422
|-0,1%
|0,4%
|-1,1%
|-1,7%
|-16,2%
|8,4%
|GBPHUF
|433,4050
|-0,2%
|0,2%
|-1,7%
|-1,6%
|-10,4%
|3,7%
|EURUSD
|1,1774
|-0,2%
|-0,3%
|0,1%
|0,2%
|12,5%
|-2,9%
|USDJPY
|154,4250
|0,0%
|0,4%
|-2,3%
|-1,5%
|3,4%
|45,8%
|GBPUSD
|1,3516
|0,1%
|0,1%
|-0,4%
|0,5%
|7,1%
|-4,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 059
|-0,9%
|-5,1%
|-28,4%
|-27,8%
|-30,0%
|28,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,03
|0,1%
|-0,5%
|-4,9%
|-3,3%
|-8,5%
|193,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,67
|-0,3%
|-1,2%
|-6,7%
|-6,7%
|9,2%
|-885,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,56
|0,0%
|0,9%
|-2,1%
|-4,5%
|-2,8%
|150,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: cemagraphics
