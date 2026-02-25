Itt az Nvidia nagy napja, szokatlan dolgot áraz a piac

Az Nvidia opcióiból kirajzolódó várható elmozdulás csütörtökre – az eredményközlést követő napra – mindössze 5,6 százalék bármelyik irányba. Az Option Research & Technology Services (ORATS) elemzőcég adatai szerint
ez a legalacsonyabb várt volatilitás az Nvidia gyorsjelentései előtt az elmúlt három évben.
Ez az érték százalékosan nézve jóval elmarad az elmúlt 12 negyedév 7,6 százalékos átlagos beárazott elmozdulásától, valamint a három évre visszatekintő 7,4 százalékos tényleges átlagos ingadozástól is.
Dollárban kifejezve ez mintegy 260 milliárd dolláros piaciérték-ingadozást jelentene. Ez az összeg önmagában nagyobb, mint az S&P 500 indexben szereplő vállalatok mintegy 90 százalékának teljes piaci kapitalizációja.
Az alacsony várakozások mögött az áll, hogy az Nvidia részvénye az utóbbi időben nem produkált akkora kilengéseket az eredmények hatására, mint korábban. Az ORATS adatai szerint az elmúlt öt negyedévből mindössze egyben haladta meg az 5 százalékot az árfolyammozgás.
Az Nvidia egyszerűen nem mozog úgy az eredmények napján, mint régen
– fogalmazott Chris Murphy, a Susquehanna derivatív stratégiáért felelős társvezetője. Hozzátette: több mint 80 elemző követi a vállalatot, és minden jelentős alap szorosan figyeli a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházási trendeket. Ennek köszönhetően a befektetői pozíciók és a várakozások jóval pontosabbak, mint a 2023-as "robbanásszerű" időszakban, amikor 14-24 százalékos árfolyamugrások is előfordultak.
A meglepetés valószínűsége csökkent
– összegezte Murphy.
Ken Mahoney, a Mahoney Asset Management vezetője szerint a jelenlegi gyorsjelentési szezonban az opciókiírók jellemzően jól jártak, és hasonló forgatókönyvre számít az Nvidia esetében is. Úgy véli, bármilyen kedvezőek is legyenek a számok és az előrejelzések, azokat a piac valószínűleg már beárazta. Az Nvidia árfolyama idén nagyjából 3 százalékot emelkedett, de az októberi csúcshoz képest mintegy 8 százalékkal alacsonyabban jegyzik.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
