Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

A héten vegyes mozgások voltak eddig láthatók a tőzsdéken, részben az amerikai vámok körüli bizonytalanság helyezett nyomást a piacokra, miután a Legfelsőbb Bíróság múlt heti döntése alapján érvénytelennek ítélte Donald Trump viszonossági vámjait, majd az elnök szintre rögtön új importvámokat jelentett be. Emellett a mesterséges intelligencia diszruptív hatása miatt is aggódnak a befektetők, ami miatt több szektort is megütöttek a hét elején. Mostanra viszont hangulatjavulás látszik a piacokon, tegnap fordultak az amerikai tőzsdék, majd az ázsiai piacok is emelkedtek ma, a dél-koreai és a japán piac ráadásul új csúcsot is döntött, és az előjelek alapján Európában is jó hangulatban indulhat majd a kereskedés. Fontos gyorsjelentések is érkeznek ma, itthon a Magyar Telekom és a Rába jelent, az USA-ban pedig az Nvidia teszi közzé legfrissebb számait.
Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,56 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,4 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,4 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,31 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,37 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,38 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,06 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,06 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma egy viszonylag nyugodtabb napra ébredünk, ahol a fókusz Európára kerül. Németország teszi közzé a negyedik negyedéves GDP második becslését, amely megerősítheti a kontinens gazdasági motorjának helyzetét.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 13,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Richter részvénye teljesített 20,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 10,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 19,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 174,5 0,8% -0,7% 0,2% 2,3% 13,1% 53,9%
S&P 500 6 890,07 0,8% 0,7% -0,4% 0,7% 15,2% 75,5%
Nasdaq 24 977,04 1,1% 1,1% -2,5% -1,1% 17,0% 87,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 57 321,09 0,9% 1,3% 6,5% 13,9% 47,8% 93,2%
Hang Seng 26 590,32 -1,8% -0,4% -0,6% 3,7% 13,9% -10,5%
CSI 300 4 707,54 1,0% 1,0% 0,1% 1,7% 18,6% -13,4%
Európai részvényindexek              
DAX 24 986,25 0,0% 0,0% 0,3% 2,0% 11,4% 78,8%
CAC 8 519,21 0,3% 1,9% 4,6% 4,5% 5,3% 46,9%
FTSE 10 680,59 0,0% 1,2% 5,3% 7,5% 23,3% 60,4%
FTSE MIB 46 651,72 -0,1% 1,9% 4,1% 3,8% 21,3% 102,0%
IBEX 18 189,5 -0,5% 1,3% 3,7% 5,1% 39,8% 120,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 124 714,7 -1,8% -0,2% -0,3% 12,3% 44,0% 188,8%
ATX 5 708,73 -1,9% 0,1% 3,4% 7,2% 39,9% 85,9%
PX 2 674,17 -1,7% 0,8% -1,6% -0,4% 35,2% 153,9%
Magyar blue chipek              
OTP 38 920 -2,9% -0,7% -0,8% 10,9% 62,8% 197,1%
Mol 3 474 -2,6% -1,8% -7,9% 18,2% 20,2% 60,7%
Richter 11 850 0,3% 1,5% 13,7% 20,1% 11,0% 37,5%
Magyar Telekom 2 040 2,5% 3,6% 5,5% 13,8% 38,4% 397,6%
Nyersanyagok              
WTI 65,62 -1,1% 4,9% 8,1% 14,6% -7,7% 3,9%
Brent 70,84 -1,0% 5,0% 7,5% 16,4% -5,3% 5,5%
Arany 5 147,59 -1,1% 5,4% 3,5% 19,0% 74,9% 186,8%
Devizák              
EURHUF 378,4500 -0,3% 0,1% -0,9% -1,4% -5,8% 5,3%
USDHUF 321,4422 -0,1% 0,4% -1,1% -1,7% -16,2% 8,4%
GBPHUF 433,4050 -0,2% 0,2% -1,7% -1,6% -10,4% 3,7%
EURUSD 1,1774 -0,2% -0,3% 0,1% 0,2% 12,5% -2,9%
USDJPY 154,4250 0,0% 0,4% -2,3% -1,5% 3,4% 45,8%
GBPUSD 1,3516 0,1% 0,1% -0,4% 0,5% 7,1% -4,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 059 -0,9% -5,1% -28,4% -27,8% -30,0% 28,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,03 0,1% -0,5% -4,9% -3,3% -8,5% 193,8%
10 éves német állampapírhozam 2,67 -0,3% -1,2% -6,7% -6,7% 9,2% -885,0%
10 éves magyar állampapírhozam 6,56 0,0% 0,9% -2,1% -4,5% -2,8% 150,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
