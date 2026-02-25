  • Megjelenítés
Szépen mentek az amerikai tőzsdék, a techcégek hajtották az emelkedést
Szépen mentek az amerikai tőzsdék, a techcégek hajtották az emelkedést

Portfolio
A héten vegyes mozgások voltak eddig láthatók a tőzsdéken, részben az amerikai vámok körüli bizonytalanság helyezett nyomást a piacokra, de a mesterséges intelligencia diszruptív hatása miatt is aggódnak a befektetők, ami miatt több szektort is megütöttek a hét elején. Mostanra viszont hangulatjavulás látszik a piacokon, az ázsiai piacok emelkedtek ma, a dél-koreai és a japán piac ráadásul új csúcsot is döntött; Európában is jó hangulatban telt a kereskedés; valamint az USA-ban is folytatódott az emelkedés. Fontos gyorsjelentések is érkeznek ma, itthon a Magyar Telekom és a Rába jelentett, az USA-ban pedig az Nvidia teszi közzé legfrissebb számait.
Szép pluszban zárt Amerika

Markáns pluszban zártak az amerikai tőzsdék: a gyorsjelentésekkel kapcsolatos optimizmus hajtotta a piacokat, a techpapírok húzták a piacokat.

  • A Dow 0,63%-os,
  • az S&P 500 0,81%-os,
  • a Nasdaq 1,26%-os pluszban zárt.
Úgy néz ki, erős zárás lesz ma

Az amerikai tőzsdék szépen muzsikálnak, nagyon úgy fest most már, hogy valami rendkívüli esemény híján kitarthat a lendület zárásig.

  • A Dow Jones 0,62%-os,
  • az S&P 500 0,85%-os,
  • a Nasdaq pedig 1,28%-os pluszban van.
Jön a pénzeső a Magyar Telekomtól: nagyot nő az osztalék

A negyedik negyedév számaival nem okozott nagy meglepetést a Magyar Telekom, egyedül a nettó eredmény múlta felül kissé az elemzői konszenzust, jó hír viszont, hogy az osztalék jelentősen, több mint 50 százalékkal növekedhet, részvényenként 154 forintra és jönnek a további sajátrészvény-vásárlások. Ezt részben az emelkedő eredményesség támasztja alá, amit nagyrészt a távközlési pótadó kivezetése okozott, részben pedig a tavaly megváltozott osztalékpolitika. Az idei évre további növekedést vár a menedzsment mind a bevételek, mind az eredmények terén a társaság publikus célkitűzése alapján.

Tovább a cikkhez
Jön a pénzeső a Magyar Telekomtól: nagyot nő az osztalék
Egyre nagyobb az emelkedés

Egyre inkább optimista hangulat kezd kirajzolódni az amerikai tőzsdéken: a három vezető részvényindex már kifejezetten szép pluszt mutat, a techpapírokat zsákolják a befektetők. Az Nvidia több mint 2%-os pluszban van ma.

A vezető indexeknél a következő változásokat láthatjuk:

  • Dow Jones +0,63%,
  • S&P 500 +0,74%,
  • Nasdaq +1,15%.
Hiába a milliárdos nyereség, súlyos problémákkal küzd a Rába

A Rába 2025-ös pénzügyi jelentése csalóka képet fest. Bár a társaság látványos EBITDA- és nyereségnövekedést, valamint stabilizálódó mérleget mutatott fel, ez döntően egyszeri tételeknek, egészen pontosan ingatlaneladásoknak köszönhető. A felszín alatt a vállalat alaptevékenysége alaposan megszenvedte az autóipari kereslet visszaesését.

Tovább a cikkhez
Hiába a milliárdos nyereség, súlyos problémákkal küzd a Rába
Szépen muzsikálnak az amerikai részvények

Nagyon úgy fest, eljött a fordulat, amire sokan vártak: ismét venni kezdték az amerikai részvényeket és a mai kereskedésben még a techrészvények is szépen teljesítenek. Mindenki az Nvidia gyorsjelentését várja: a chipgyártó várhatóan a kereskedés után teszi majd közzé negyedéves számait - a cég részvényei ma eddig 2%-ot emelkedtek, ami a befektetők részéről óvatos optimizmust mutat.

A mai kereskedésben eddig

  • a Dow Jones 0,49%-ot,
  • az S&P 500 0,7%-ot,
  • a Nasdaq pedig 1,08%-ot emelkedett.
Nagyot ment a magyar tőzsde, tépték az OTP-t

Pozitív hangulat jellemezte ma a nemzetközi piacokat, amely mellett a magyar tőzsde is kifejezetten jól teljesített, élen az OTP-vel.

Tovább a cikkhez
Nagyot ment a magyar tőzsde, tépték az OTP-t
Az Appeninn Lengyelországban alapított leányvállalatot

Újabb lépést tett a nemzetközi jelenlét felé az Appeninn, a társaság tájékoztatása szerint a mai napon létrejött egy lengyel leányvállalat, amely a kibocsátó közvetett 100%-os tulajdonában áll.

Tovább a cikkhez
Az Appeninn Lengyelországban alapított leányvállalatot
Ralizik a magyar tőzsde

Begyorsult az emelkedés a magyar tőzsdén, a BUX már 2 százalékos pluszban van. A blue chipek kivétel nélkül emelkednek, az OTP 3,2 százalékot ugrott, a Mol 0,9 százalékkal került feljebb, a Richter 0,8 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom pedig 1 százalékos pluszban van.

oy9Zhtf9
Az USA-ban is jó a hangulat

Kitart a lendület az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,5 százalékos pluszban van, az S&P 500 0,4 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,7 százalékkal került feljebb.

Az Nvidia részvényei több mint 1 százalékot emelkedtek az esti gyorsjelentést előtt, amelyet a szerdai zárás után, a szoftveróriás Salesforce és a Snowflake eredményeivel együtt terveznek közzétenni. Az Nvidia jelentését azért is figyelik kiemelten a befektetők, mert az elmúlt időszakban egyre több kérdés merült felt a technológiai részvények magas értékeltségével, és a hyperscalerek magas AI-beruházásaival kapcsolatban.

cY7Cngxu
Itt az Nvidia nagy napja, szokatlan dolgot áraz a piac

Az opciós piac szokatlanul visszafogott várakozásokat árazott be az Nvidia negyedéves gyorsjelentése kapcsán. A kereskedők legalább három éve nem számítottak ilyen csekély árfolyammozgásra a chipgyártó eredményközlését követően.

Tovább a cikkhez
Itt az Nvidia nagy napja, szokatlan dolgot áraz a piac
A Morgan Stanley szerint az AI-para jó lehetőségeket nyitott ezekben a részvényekben

A Morgan Stanley stratégiai elemzői szerint a mesterséges intelligencia körüli piaci félelmek túlzott eladási hullámot indítottak el számos szektorban. Ez azonban kedvező beszállási lehetőségeket teremt a részvénykiválasztók számára - írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
A Morgan Stanley szerint az AI-para jó lehetőségeket nyitott ezekben a részvényekben
Csúcsra tört a Richter

Történelmi csúcson járt ma a Richter árfolyama, a jegyzés elérte a 11 930 forintot. A papír azóta veszített a lendületéből, jelenleg mindössze 0,1 százalékos a plusz.

4f9chpUA
Történetének legjobb féléves eredményét produkálta az UBM

Az UBM Csoport 2025. július 1. és 2025. december 31. között 131,6 milliárd forint árbevételt, 5,4 milliárd forint EBITDA-t és 2,4 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el - derül ki a cégcsoport 2025/2026-os üzleti évének első féléves konszolidált beszámolójából.

Tovább a cikkhez
Történetének legjobb féléves eredményét produkálta az UBM
Bennfentes kereskedés a Molnál? Ezeket a kérdéseket kell most feltenni

Feltételezett bennfentes kereskedés ügyében nyomoz a Molnál a Magyar Nemzeti Bank, miután a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége két véleményes körülményre is felhívta a figyelmet. Az üggyel kapcsolatban szerintünk több fontos kérdés felmerül, írásunkban azt vizsgáljuk meg, hogy ezekről mi derül ki a vonatkozó jogszabályokból.

Tovább a cikkhez
Bennfentes kereskedés a Molnál? Ezeket a kérdéseket kell most feltenni
Jó a hangulat

Továbbra is jó hangulat látható az európai tőzsdéken, amivel párhuzamosan a magyar piac is kifejezetten jól teljesít: a BUX index 1,1 százalékos pluszban van. A blue chipek kivétel nélkül emelkednek, az OTP 1,8 százalékot ralizott, a Mol 1 százalékkal került feljebb, a Richter és a Magyar Telekom pedig egyaránt 0,5 százalékot emelkedett.

Cdh5mLLb
Itéletet mondtak a Molról - Ennyit érhet valójában a részvény?

Több izgalmas esemény is történt a Mol részvényei körül az elmúlt időszak, a tegnapi MNB-vizsgálatról szóló hír, a NIS-tranzakció, és a Barátság-vezeték leállása mellett múlt héten a negyedéves számait közzétette a vállalat. Mindezeken felül most az elemzők is megszólaltak, több elemzőház is friss célárakat és ajánlást fogalmazott meg a részvényre.

Tovább a cikkhez
Itéletet mondtak a Molról - Ennyit érhet valójában a részvény?
Itt az újabb fordulat a médiaháborúban: mégsem a Netflix veszi meg a világhírű stúdiót?

A Warner Bros. Discovery bejelentette, hogy a Paramount Skydance új, részvényenkénti 31 dolláros felvásárlási ajánlata kedvezőbb lehet a jelenleg érvényes Netflix-megállapodásnál. Ez a fejlemény újabb licitálási kört indíthat el a legendás hollywoodi stúdióért - írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Itt az újabb fordulat a médiaháborúban: mégsem a Netflix veszi meg a világhírű stúdiót?
Pluszban Európa

Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX és a CAC 0,3 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,7 százalékot erősödött. A milánói börze is emelkedik 0,6 százalékkal, míg a spanyol piac szintén 0,6 százalékot erősödött.

fiKQxvtt
A világ legjobban teljesítő tőzsdéje már túlnőtte a francia piacot, pedig a francia gazdaság vagy 70 százalékkal nagyobb

Dél-Korea tőzsdei kapitalizációja megelőzte Franciaországét, így az ázsiai országé lett a világ kilencedik legnagyobb részvénypiaca. A lendületet elsősorban a mesterséges intelligencia globális fellendüléséből profitáló technológiai részvények adták - közölte a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
A világ legjobban teljesítő tőzsdéje már túlnőtte a francia piacot, pedig a francia gazdaság vagy 70 százalékkal nagyobb
Megjött a felpattanás a magyar tőzsdén

Tegnap az OTP és a Mol esése is lefelé húzta a magyar tőzsdét, ma viszont a nemzetközi hangulat javulásával együtt a magyar piac is visszapattant.

Tovább a cikkhez
Megjött a felpattanás a magyar tőzsdén
Óriási a baj a legendás autómárkánál: tömeges leépítést jelentettek be, brutális a veszteség

Az Aston Martin akár 3000 fős dolgozói állományának ötödét is elbocsáthatja. A brit luxusautó-gyártó súlyos veszteségekkel, az amerikai vámokkal és a várt üzleti fordulat elmaradásával küzd - számolt be a Bloomberg. A szektor legújabb trendjeit és hazai vonatozásait járja körbe a debreceni Portfolio Járműipar 2026 konferencia, amelyre már jegyek kaphatók!

Tovább a cikkhez
Óriási a baj a legendás autómárkánál: tömeges leépítést jelentettek be, brutális a veszteség
Harvard-kutatás: az AI előre látja az alapkezelők döntéseinek több mint 70 százalékát

Egy friss harvardi kutatás szerint a befektetési alapkezelők döntéseinek mintegy 71 százaléka gépi tanulással előre jelezhető. A valódi hozzáadott érték azonban éppen a fennmaradó, kiszámíthatatlan döntésekben rejlik - számolt be a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Harvard-kutatás: az AI előre látja az alapkezelők döntéseinek több mint 70 százalékát
Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,1 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,56 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,4 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,4 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,31 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,37 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,38 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,06 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,06 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma egy viszonylag nyugodtabb napra ébredünk, ahol a fókusz Európára kerül. Németország teszi közzé a negyedik negyedéves GDP második becslését, amely megerősítheti a kontinens gazdasági motorjának helyzetét.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 13,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Richter részvénye teljesített 20,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 10,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 19,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 174,5 0,8% -0,7% 0,2% 2,3% 13,1% 53,9%
S&P 500 6 890,07 0,8% 0,7% -0,4% 0,7% 15,2% 75,5%
Nasdaq 24 977,04 1,1% 1,1% -2,5% -1,1% 17,0% 87,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 57 321,09 0,9% 1,3% 6,5% 13,9% 47,8% 93,2%
Hang Seng 26 590,32 -1,8% -0,4% -0,6% 3,7% 13,9% -10,5%
CSI 300 4 707,54 1,0% 1,0% 0,1% 1,7% 18,6% -13,4%
Európai részvényindexek              
DAX 24 986,25 0,0% 0,0% 0,3% 2,0% 11,4% 78,8%
CAC 8 519,21 0,3% 1,9% 4,6% 4,5% 5,3% 46,9%
FTSE 10 680,59 0,0% 1,2% 5,3% 7,5% 23,3% 60,4%
FTSE MIB 46 651,72 -0,1% 1,9% 4,1% 3,8% 21,3% 102,0%
IBEX 18 189,5 -0,5% 1,3% 3,7% 5,1% 39,8% 120,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 124 714,7 -1,8% -0,2% -0,3% 12,3% 44,0% 188,8%
ATX 5 708,73 -1,9% 0,1% 3,4% 7,2% 39,9% 85,9%
PX 2 674,17 -1,7% 0,8% -1,6% -0,4% 35,2% 153,9%
Magyar blue chipek              
OTP 38 920 -2,9% -0,7% -0,8% 10,9% 62,8% 197,1%
Mol 3 474 -2,6% -1,8% -7,9% 18,2% 20,2% 60,7%
Richter 11 850 0,3% 1,5% 13,7% 20,1% 11,0% 37,5%
Magyar Telekom 2 040 2,5% 3,6% 5,5% 13,8% 38,4% 397,6%
Nyersanyagok              
WTI 65,62 -1,1% 4,9% 8,1% 14,6% -7,7% 3,9%
Brent 70,84 -1,0% 5,0% 7,5% 16,4% -5,3% 5,5%
Arany 5 147,59 -1,1% 5,4% 3,5% 19,0% 74,9% 186,8%
Devizák              
EURHUF 378,4500 -0,3% 0,1% -0,9% -1,4% -5,8% 5,3%
USDHUF 321,4422 -0,1% 0,4% -1,1% -1,7% -16,2% 8,4%
GBPHUF 433,4050 -0,2% 0,2% -1,7% -1,6% -10,4% 3,7%
EURUSD 1,1774 -0,2% -0,3% 0,1% 0,2% 12,5% -2,9%
USDJPY 154,4250 0,0% 0,4% -2,3% -1,5% 3,4% 45,8%
GBPUSD 1,3516 0,1% 0,1% -0,4% 0,5% 7,1% -4,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 059 -0,9% -5,1% -28,4% -27,8% -30,0% 28,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,03 0,1% -0,5% -4,9% -3,3% -8,5% 193,8%
10 éves német állampapírhozam 2,67 -0,3% -1,2% -6,7% -6,7% 9,2% -885,0%
10 éves magyar állampapírhozam 6,56 0,0% 0,9% -2,1% -4,5% -2,8% 150,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
