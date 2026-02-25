Szépen mentek az amerikai tőzsdék, a techcégek hajtották az emelkedést

Kitart a lendület az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,5 százalékos pluszban van, az S&P 500 0,4 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,7 százalékkal került feljebb.

Az Nvidia részvényei több mint 1 százalékot emelkedtek az esti gyorsjelentést előtt, amelyet a szerdai zárás után, a szoftveróriás Salesforce és a Snowflake eredményeivel együtt terveznek közzétenni. Az Nvidia jelentését azért is figyelik kiemelten a befektetők, mert az elmúlt időszakban egyre több kérdés merült felt a technológiai részvények magas értékeltségével, és a hyperscalerek magas AI-beruházásaival kapcsolatban.