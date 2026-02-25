Történetének legjobb féléves eredményét produkálta az UBM

A féléves jelentésben közölt számok meghaladják az előzetes várakozásokat. A 131,6 milliárd forintos első féléves árbevétel a tavalyi év hasonló időszakában elért 115,3 milliárd forintos szinthez képest két számjegyű, 14 százalékos növekedést jelent.
Az 5,4 milliárd forintos EBITDA a tavalyi gyengébb (1,5 milliárd forintos) eredményt többszörösen felülmúlta, míg a 2,4 milliárd forintos adózás előtti eredmény szintén dinamikus érték.
A folyamatban lévő üzleti év első felének legjelentősebb eseményei:
- Az UBM Csoport értékesítette az UBM Feed Romania SRL nevű leányvállalatában meglévő kisebbségi, 45 százalékos részesedését. A tranzakció konszolidált eredményhatása 1,95 milliárd forint volt.
- Az UBM Csoport 2025. szeptember 3-án lezárta a holland Royal Agrifirm Group magyarországi leányvállalatának akvizícióját. Ehhez kapcsolódóan az UBM – független értékelés alapján – élt egy 950 millió forintos eszköz-felértékeléssel, ami ugyancsak egyszeri eredményként szerepel a konszolidált beszámolóban. Az Agrifirm integrációja sikeresen lezárult, ennek köszönhetően immár kilenc gyártóegységet üzemeltet a cégcsoport.
- Az UBM által a KazFoodProducts vállalattal folytatott szindikátusi tárgyalások eredményesnek bizonyultak, amelyeket követően megkezdődhet a cégcsoport kazahsztáni beruházásának műszaki előkészítése, majd várhatóan idén tavasztól annak fizikai kivitelezése is.
Hasított a takarmánygyártás az üzleti év első felében
- Az UBM takarmánygyártás szegmense teljes kapacitással működött az elmúlt időszakban, amelynek köszönhetően az egyszeri tételekkel együtt az üzletág összesen 4,7 milliárd forintos adózás előtti eredményt produkált a félév során.
- A szemes terményekkel és olajos magvakkal kereskedő commodity üzletág – egy 1,3 milliárd forintos értékvesztés miatt – összesen 1,7 milliárd forintos veszteséget mutat adózás előtti eredmény szintjén.
- Az UBM állattenyésztéssel foglalkozó Livestock szegmense – elsősorban a teljes európai sertéságazatot sújtó rendkívül negatív piaci környezet, így főként a hús- és takarmányárak kedvezőtlen alakulása okán – az üzleti év első felében több mint 400 millió forintos veszteséget könyvelt el. Az UBM várakozásai szerint az üzleti év második felében a piaci környezet az eddigieknél kedvezőbben alakulhat. „A jelenlegi piaci környezet okozta nehézségek ellenére meggyőződésem, hogy közép- és hosszú távon a sertéstenyésztés jó befektetés és kiváló lehetőség az UBM vertikumának növelésére és megerősítésére” - mondta Horváth Péter.
Görögország felé veheti az irányt a hazai agrármulti
Az UBM a továbbiakban is folytatja nemzetközi terjeszkedését: a cégcsoport a már folyamatban lévő kazahsztáni beruházása mellett
tárgyalásokat folytat Görögország harmadik legnagyobb takarmánygyártó cégének akvizíciójával kapcsolatban.
Ennek keretében az UBM szándéknyilatkozatot írt alá az EL.VI.Z. A.E. takarmánygyártó vállalat tulajdonosával a cég 65 százalékos tulajdonrészének felvásárlásáról.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
