Történetének legjobb féléves eredményét produkálta az UBM

Az UBM Csoport 2025. július 1. és 2025. december 31. között 131,6 milliárd forint árbevételt, 5,4 milliárd forint EBITDA-t és 2,4 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el - derül ki a cégcsoport 2025/2026-os üzleti évének első féléves konszolidált beszámolójából.

A féléves jelentésben közölt számok meghaladják az előzetes várakozásokat. A 131,6 milliárd forintos első féléves árbevétel a tavalyi év hasonló időszakában elért 115,3 milliárd forintos szinthez képest két számjegyű, 14 százalékos növekedést jelent.

Az 5,4 milliárd forintos EBITDA a tavalyi gyengébb (1,5 milliárd forintos) eredményt többszörösen felülmúlta, míg a 2,4 milliárd forintos adózás előtti eredmény szintén dinamikus érték.

A folyamatban lévő üzleti év első felének legjelentősebb eseményei:

Az UBM Csoport értékesítette az UBM Feed Romania SRL nevű leányvállalatában meglévő kisebbségi, 45 százalékos részesedését. A tranzakció konszolidált eredményhatása 1,95 milliárd forint volt.

Az UBM Csoport 2025. szeptember 3-án lezárta a holland Royal Agrifirm Group magyarországi leányvállalatának akvizícióját. Ehhez kapcsolódóan az UBM – független értékelés alapján – élt egy 950 millió forintos eszköz-felértékeléssel, ami ugyancsak egyszeri eredményként szerepel a konszolidált beszámolóban. Az Agrifirm integrációja sikeresen lezárult, ennek köszönhetően immár kilenc gyártóegységet üzemeltet a cégcsoport.

Az UBM által a KazFoodProducts vállalattal folytatott szindikátusi tárgyalások eredményesnek bizonyultak, amelyeket követően megkezdődhet a cégcsoport kazahsztáni beruházásának műszaki előkészítése, majd várhatóan idén tavasztól annak fizikai kivitelezése is.

Hasított a takarmánygyártás az üzleti év első felében

Az UBM takarmánygyártás szegmense teljes kapacitással működött az elmúlt időszakban, amelynek köszönhetően az egyszeri tételekkel együtt az üzletág összesen 4,7 milliárd forintos adózás előtti eredményt produkált a félév során.

A szemes terményekkel és olajos magvakkal kereskedő commodity üzletág – egy 1,3 milliárd forintos értékvesztés miatt – összesen 1,7 milliárd forintos veszteséget mutat adózás előtti eredmény szintjén.

Az UBM állattenyésztéssel foglalkozó Livestock szegmense – elsősorban a teljes európai sertéságazatot sújtó rendkívül negatív piaci környezet, így főként a hús- és takarmányárak kedvezőtlen alakulása okán – az üzleti év első felében több mint 400 millió forintos veszteséget könyvelt el. Az UBM várakozásai szerint az üzleti év második felében a piaci környezet az eddigieknél kedvezőbben alakulhat. „A jelenlegi piaci környezet okozta nehézségek ellenére meggyőződésem, hogy közép- és hosszú távon a sertéstenyésztés jó befektetés és kiváló lehetőség az UBM vertikumának növelésére és megerősítésére” - mondta Horváth Péter.

Görögország felé veheti az irányt a hazai agrármulti

Az UBM a továbbiakban is folytatja nemzetközi terjeszkedését: a cégcsoport a már folyamatban lévő kazahsztáni beruházása mellett

tárgyalásokat folytat Görögország harmadik legnagyobb takarmánygyártó cégének akvizíciójával kapcsolatban.

Ennek keretében az UBM szándéknyilatkozatot írt alá az EL.VI.Z. A.E. takarmánygyártó vállalat tulajdonosával a cég 65 százalékos tulajdonrészének felvásárlásáról.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ