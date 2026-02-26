  • Megjelenítés
20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is
Üzlet

20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is

Portfolio
Kellemes, szabadtéri programokhoz ideális időjárás vár ránk a hétvégén, ám a derült égbolt miatt jelentős napi hőingásra kell készülni. Bár csapadék nem várható és a nappalok tavasziasan alakulnak, a hajnalok továbbra is fagyosak maradnak - tudósított a The Weather on Maps.

A kevés felhőnek köszönhetően

a reggeli csípős hideget gyors felmelegedés követi.

Délutánonként árnyékban 10-15 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk, de szélvédett, napos helyeken a hőérzet a 20 fokot is megközelítheti. A melegedő tendencia kitart, így vasárnap a szombatinál is enyhébb idő valószínű, ráadásul ekkor a légmozgás is mérséklődik.

A nappali enyhülés ellenére a hajnali fagyokkal továbbra is számolni kell. Az előrejelzések értelmezésekor érdemes mérlegelni a kockázatokat.

Még több Üzlet

Hiába a pazar eredmények, földbe döngölték az Nvidiát

Nem fizette ki a futárok borravalóját, most ráfázott az amerikai kiskereskedelmi óriás

A demokraták már tudják, kit kellene meghallgatni Clintonék után az Epstein-ügyben

Arra is felhívják a figyelmet, akinek a fagy komoly anyagi kárt okozhat – például kerti csapok elfagyása vagy a termés sérülése révén –, annak már 20-30 százalékos valószínűség esetén is ajánlott megelőző intézkedéseket tennie. Aki számára ez csupán a reggeli szélvédőkaparást jelenti, természetesen magasabbra helyezheti a cselekvési küszöböt.

Kapcsolódó cikkünk

Időjárás: mutatjuk, mire kell számítani a hétvégén – Érdemes kimozdulni?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Hiába a pazar eredmények, földbe döngölték az Nvidiát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility