20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is

A kevés felhőnek köszönhetően
a reggeli csípős hideget gyors felmelegedés követi.
Délutánonként árnyékban 10-15 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk, de szélvédett, napos helyeken a hőérzet a 20 fokot is megközelítheti. A melegedő tendencia kitart, így vasárnap a szombatinál is enyhébb idő valószínű, ráadásul ekkor a légmozgás is mérséklődik.
A nappali enyhülés ellenére a hajnali fagyokkal továbbra is számolni kell. Az előrejelzések értelmezésekor érdemes mérlegelni a kockázatokat.
Arra is felhívják a figyelmet, akinek a fagy komoly anyagi kárt okozhat – például kerti csapok elfagyása vagy a termés sérülése révén –, annak már 20-30 százalékos valószínűség esetén is ajánlott megelőző intézkedéseket tennie. Aki számára ez csupán a reggeli szélvédőkaparást jelenti, természetesen magasabbra helyezheti a cselekvési küszöböt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.