20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is

A kevés felhőnek köszönhetően

a reggeli csípős hideget gyors felmelegedés követi.

Délutánonként árnyékban 10-15 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk, de szélvédett, napos helyeken a hőérzet a 20 fokot is megközelítheti. A melegedő tendencia kitart, így vasárnap a szombatinál is enyhébb idő valószínű, ráadásul ekkor a légmozgás is mérséklődik.

A nappali enyhülés ellenére a hajnali fagyokkal továbbra is számolni kell. Az előrejelzések értelmezésekor érdemes mérlegelni a kockázatokat.

Arra is felhívják a figyelmet, akinek a fagy komoly anyagi kárt okozhat – például kerti csapok elfagyása vagy a termés sérülése révén –, annak már 20-30 százalékos valószínűség esetén is ajánlott megelőző intézkedéseket tennie. Aki számára ez csupán a reggeli szélvédőkaparást jelenti, természetesen magasabbra helyezheti a cselekvési küszöböt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images