Egymás után hullanak a fejek az Epstein-botrány miatt: lemondott a világgazdasági elittalálkozó elnöke

Lemondott tisztségéről csütörtökön Borge Brende, a Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatója, néhány héttel azután, hogy a szervezet független vizsgálatot indított a szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt.

A 2026 januárjában közzétett Epstein-dokumentumok szerint Brende 2018-ban és 2019-ben legalább három alkalommal vett részt üzleti vacsorán Epstein New York-i házában, emellett több mint 100 e-mailt és SMS-t váltott a pedofília miatt elítélt üzletemberrel.

Epsteint 2019-ben tartóztatték le másodjára, és abban az évben öngyilkosságot követett el börtöncellájában. Először 2008-ban vallotta magát bűnösnek kiskorú prostitúcióra kényszerítése miatt.

Brende elismerte a kapcsolatot, de állítása szerint nem volt tudomása Epstein múltjáról és bűncselekményeiről.

Alapos mérlegelést követően úgy döntöttem, hogy lemondok a Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatói tisztségéről. Az itt eltöltött nyolc és fél év rendkívül meghatározó volt számomra

- közölte Brende, aki 2017 óta töltötte be a posztot.

Hozzátette: hálás a kollégáival és partnereivel folytatott együttműködésért, és úgy véli, eljött az idő, hogy a fórum zavartalanul folytathassa munkáját. Nyilatkozatában nem tett említést Epsteinről. Brende a többi közt Norvégia külügyminisztereként szolgált korábban.

A genfi székhelyű szervezet társelnökei, Andre Hoffmann és Larry Fink külön közleményben közölték, hogy

a Brende és Epstein közötti kapcsolatot vizsgáló, külső jogi szakértők által lefolytatott független eljárás lezárult.

Megállapításuk szerint a korábban ismertetett tényeken túl nem merültek fel további aggályok. A társelnökök bejelentése szerint Alois Zwinggi veszi át ideiglenesen az elnök-vezérigazgatói feladatokat, az átmenetet pedig a fórum kuratóriuma felügyeli, beleértve egy állandó utód kiválasztásának folyamatát is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images