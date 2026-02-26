  • Megjelenítés
Egymás után hullanak a fejek az Epstein-botrány miatt: lemondott a világgazdasági elittalálkozó elnöke
Üzlet

Egymás után hullanak a fejek az Epstein-botrány miatt: lemondott a világgazdasági elittalálkozó elnöke

MTI
|
Portfolio
Lemondott tisztségéről csütörtökön Borge Brende, a Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatója, néhány héttel azután, hogy a szervezet független vizsgálatot indított a szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt.

A 2026 januárjában közzétett Epstein-dokumentumok szerint Brende 2018-ban és 2019-ben legalább három alkalommal vett részt üzleti vacsorán Epstein New York-i házában, emellett több mint 100 e-mailt és SMS-t váltott a pedofília miatt elítélt üzletemberrel.

Epsteint 2019-ben tartóztatték le másodjára, és abban az évben öngyilkosságot követett el börtöncellájában. Először 2008-ban vallotta magát bűnösnek kiskorú prostitúcióra kényszerítése miatt.

Brende elismerte a kapcsolatot, de állítása szerint nem volt tudomása Epstein múltjáról és bűncselekményeiről.

Alapos mérlegelést követően úgy döntöttem, hogy lemondok a Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatói tisztségéről. Az itt eltöltött nyolc és fél év rendkívül meghatározó volt számomra

Még több Üzlet

Sokat spórolhatunk a lakásbiztosítási kampányban, de egyre kevésbé a díj a lényeg

Az AI új piacokat nyit – de ki kezeli a kockázatokat? Jön a Digital Compliance 2026

Jelentett az Nvidia - Mit csinálnak a piacok?

- közölte Brende, aki 2017 óta töltötte be a posztot.

Hozzátette: hálás a kollégáival és partnereivel folytatott együttműködésért, és úgy véli, eljött az idő, hogy a fórum zavartalanul folytathassa munkáját. Nyilatkozatában nem tett említést Epsteinről. Brende a többi közt Norvégia külügyminisztereként szolgált korábban.

A genfi székhelyű szervezet társelnökei, Andre Hoffmann és Larry Fink külön közleményben közölték, hogy

a Brende és Epstein közötti kapcsolatot vizsgáló, külső jogi szakértők által lefolytatott független eljárás lezárult.

Megállapításuk szerint a korábban ismertetett tényeken túl nem merültek fel további aggályok. A társelnökök bejelentése szerint Alois Zwinggi veszi át ideiglenesen az elnök-vezérigazgatói feladatokat, az átmenetet pedig a fórum kuratóriuma felügyeli, beleértve egy állandó utód kiválasztásának folyamatát is.

Kapcsolódó cikkünk

Bill Gates megtört, mindent beismert – Orosz szála is van a történetnek

Újabb kényes ügy pattant ki az Epstein-akták miatt: lopott műkincsekre bukkantak egy neves milliárdosnál

Epstein miatt kattant a bilincs: súlyos gyanúval vettek őrizetbe egy befolyásos diplomatát

Elvehetik a trónöröklési jogot a botrányba keveredett hercegtől

Botrány a királyi családban: letartóztatták az egykori yorki herceget

Most a Morgan Stanley-ről derült ki, milyen sokáig állt kapcsolatban a szexuális ragadozó érdekeltségeivel

Már a pallón himbálózott az európai vezető, amikor az utolsó pillanatban visszarántották – De meddig tart az irgalom?

Távozik a Goldman Sachs egyik legbefolyásosabb vezetője, túl szoros kapcsolatban állt Epsteinnel

Kiszivárgott: egészen a letartóztatásáig a Deutche Bankkal üzletelt Jeffrey Epstein

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Szépen mentek az amerikai tőzsdék, a techcégek hajtották az emelkedést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility