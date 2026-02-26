Jól kezdi a napot a magyar tőzsde

Enyhén negatív elmozdulásokkal indult a kereskedés a nemzetközi piacokon, a magyar tőzsde viszont folytatja az emelkedést. Itthon a Magyar Telekom teljesít kiemelkedően, miután tegnapi gyorsjelentésből kiderült, hogy az osztalék jelentősen, több mint 50 százalékkal növekedhet tavalyról, és jönnek a további sajátrészvény-vásárlások. Az idei évre emellett további növekedést vár a menedzsment mind a bevételek, mind az eredmények terén a társaság publikus célkitűzése alapján.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékos pluszban van, így jelenleg 127 595 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 3 hazai blue chip árfolyama emelkedik. A Magyar Telekom kiemelkedően jól teljesít a tegnapi gyorsjelentés után.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az AutoWallis és a CIG Pannónia teljesít, míg a leggyengébben a Rába és a 4iG indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Magyar Telekom és az OTP, de a MBH Bank is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: Manuel Augusto Moreno

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ