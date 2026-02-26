Lengyelországban terjeszkedik a Shopper Park Plus, aláírták a hitelszerződést

Hitelezés 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

A társaság és nyolc lengyel leányvállalata még 2025 decemberében állapodott meg az Auchan Polska és a Ceetrus Polska képviselőivel nyolc lengyelországi bevásárlópark megvételéről. A mostani lépés ennek a folyamatnak egy kulcsfontosságú állomása. A február 25-én véglegesített szerződés alapján az Aareal Bank hitelezőként biztosítja a forrást a korábban rögzített feltételeknek megfelelően.

A finanszírozási csomag teljes összege eléri a 155 millió eurót.

Ebből a tranzakció lebonyolítására szolgáló hitelkeret legfeljebb 110 millió eurót tesz ki, a fennmaradó rész pedig az ingatlanátruházáshoz kapcsolódó áfa finanszírozására szolgáló külön keret.

Befektetői szempontból a stabil banki háttér megteremtése jelentősen mérsékli a tranzakciós kockázatokat, hiszen ekkora volumenű ügyleteknél a hitelezői oldal bevonása a legkritikusabb feltételek egyike. A külön áfa-finanszírozási elem beépítése arra utal, hogy a menedzsment a teljes forrásigényt előre lefedte, ami a rövid távú likviditás szempontjából is kedvező.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

