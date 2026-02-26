  • Megjelenítés
Úgy néz ki, csatát veszít a Meta az EU ellen
Úgy néz ki, csatát veszít a Meta az EU ellen

Portfolio
Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka az Európai Bizottság álláspontját támogatta a Meta elleni ügyben. Az amerikai technológiai óriás két, a vállalattal szemben indított versenyjogi vizsgálat kapcsán vitatta az uniós adatkérések jogszerűségét.

A Meta az Európai Unió Bíróságához fordult, mivel kifogásolta a Facebook közösségi hálózattal és az online apróhirdetési szolgáltatással kapcsolatos bizottsági adatkéréseket. A vállalat álláspontja szerint az Európai Bizottság

a versenyjogi vizsgálatok során aránytalan információszolgáltatási követelményeket támasztott.

Athanasios Rantos főtanácsnok csütörtökön közzétett, nem kötelező erejű indítványában azt javasolta, hogy a Bíróság utasítsa el a Meta mindkét fellebbezését, és hagyja helyben az Európai Unió Törvényszékének korábbi ítéleteit. A főtanácsnok véleménye szerint a Törvényszék nem alkalmazta tévesen a jogot, amikor a kért információk szükségességét és az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó garanciákat vizsgálta.

A bírák várhatóan az elkövetkező hónapokban hozzák meg végleges ítéletüket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Bíróság az esetek többségében követi a főtanácsnoki indítványt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

