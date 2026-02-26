Új leányvállalatokat alapít a 4iG Űr és Védelmi Zrt.

Új leányvállalatokat alapít a 4iG űr-és védelmi cége - derül ki a cég közleményéből.

A 4iG űr- és védelmi területen működő leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) négy új magyar leányvállalat alapításáról döntött: az új cégek a NADIR Geospatial Solutions Zrt., a Digital 4 Defence Zrt., az SDT Alpha Zrt. és az SDT Beta Zrt. néven jönnek létre.

A 4iG SDT emellett alapítói határozattal arról is döntött, hogy a leányvállalata, a CarpathiaSat Magyar Űrtávközlési Zrt. szintén alapítson egy magyar leányvállalatot, amely a HUSAT Orbital Infrastructure Zrt. nevet kapja.

A közlemény szerint az öt újonnan alapított, közvetlen és közvetett leányvállalat a rugalmasabb, iparág-fókuszú működést szolgálja, és azt a célt támogatja, hogy a vállalat könnyebben élhessen az üzleti lehetőségekkel. A különböző szakmai területek önálló vállalkozásokba szervezése lehetőséget teremt arra is, hogy a 4iG SDT letisztultabb és hatékonyabb szervezeti működést alakítson ki – áll a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images