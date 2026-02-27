  • Megjelenítés
Bejelentés Oroszországból: lecsaptak a hatóságok, bilincsben a befolyásos igazgató
Bejelentés Oroszországból: lecsaptak a hatóságok, bilincsben a befolyásos igazgató

Az orosz rendőrség őrizetbe vette a Gazpromnyeft olajvállalat egyik vezérigazgató-helyettesét. A menedzsert azzal gyanúsítják, hogy közel 30 millió rubel (mintegy 390 ezer dollár) kenőpénzt fogadott el.

Irina Volk, az orosz belügyminisztérium szóvivője pénteken a Telegramon számolt be a letartóztatásról - írja a Reuters. A tájékoztatás szerint a feltételezett bűncselekmény a 2020 és 2022 közötti időszakra tehető, amikor a gyanúsított a Gazprom leányvállalatánál, a Gazprom Invesztnél töltött be igazgatói pozíciót.

A minisztérium nem hozta nyilvánosságra az érintett nevét.

A sajtó megkeresésére sem a Gazprom, sem olajipari leányvállalata, a Gazpromnyeft nem reagált.

