Bejelentették: elindult az éles forgalom a Budapest—Belgrád vasútvonalon
Portfolio
Ma hajnalban elindult a rendszeres teherforgalom a Budapest—Belgrád vasútvonalon. Ezzel nem csupán a pályaépítés és az infrastruktúrafejlesztés, hanem a zárt tesztek időszaka is lezárult - jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója egy Facebook-bejegyzésben.

A mindennapos teherforgalommal élesben, valós forgalmi körülmények között teszik próbára az újjáépült 150-es vasútvonalat, mielőtt a személyforgalom is visszatérhet rá.

Az összes mérés és pályapróba igazolta, hogy a vonal

megfelel minden olyan infrastrukturális és közlekedésbiztonsági feltételnek, ami a tehervonatok közlekedtetéséhez szükséges.

A térségben élők hosszú ideig azt szokhatták meg, hogy nem járnak vonatok a pályán, mostantól azonban újra rendszeresen és nagy sebességgel érkezhetnek vasúti járművek a vonalon.

Arra is felhívták a közlekedők figyelmét, hogy ne megszokásból közlekedjenek a vasútvonal környezetében: fontos, hogy mindenki a KRESZ maradéktalan betartásával és kellő körültekintéssel közelítse meg a vasúti átjárókat!

A 150-es vasútvonal felújítása az elmúlt évek legnagyobb vasúti beruházás volt Magyarországon, a Ferencvárostól a kelebiai magyar-szerb határállomásig vezető 160 km-es régi, rossz minőségű, egyvágányos vasútvonal helyén egy végig kétvágányú, 160 km/h sebességgel járható vasútvonal épült. Az első vonat éjfél után néhány perccel a MÁV Railtours tehervonata volt, élén a mozdonymegújítási program keretében érkezett Siemens Vectron mozdonnyal.

Címlapkép forrása: Facebook/Hegyi Zsolt/MÁV

