  • Megjelenítés
FONTOS Hatalmas robbanások rázták meg az 5 milliós fővárost – Felszálltak a vadászgépek, megindult az atomhatalom támadása
Dániában már szinte mindenki elektromos autót vesz!
Üzlet

Dániában már szinte mindenki elektromos autót vesz!

Portfolio
Sok a hír arról, hogy Norvégiában már szinte csak elektromos autókat adnak el, arról viszont valamivel kevesebb szó esik, hogy van egy másik európai ország is, ahol kiemelkedően magas a tisztán elektromos hajtású autók aránya, ez az ország pedig nem más, mint Dánia.
Digital Compliance 2026
2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?
Információ és jelentkezés

Dániában az elektromos autók magas aránya alapvetően az adórendszerből következik. Az országban hagyományosan az egyik legmagasabb a gépjármű-regisztrációs adó Európában. A rendszer progresszív, az autó értékére vetítve működik, és egy belső égésű motoros jármű esetében az effektív adóteher könnyen elérheti, sőt meghaladhatja a 100-150 százalékot is a nettó járműértékhez képest.

Az elektromos autók ezzel szemben részleges vagy időszakos mentességet élveztek, majd fokozatosan vezették vissza rájuk az adót, de jóval kedvezőbb struktúrában. A szabályozás szerint az elektromos autók adóalapja csökkentett mértékben számít bele a regisztrációs adóba, és bizonyos értékhatárig levonások is érvényesíthetők. Ez a gyakorlatban több tízezer dán korona árelőnyt jelenthet egy hasonló kategóriájú benzines modellhez képest.

A költségek oldalán is jelentős a különbség. Dániában az üzemanyagár európai összevetésben is magas, ezzel szemben az elektromos töltés költsége, különösen otthoni töltés esetén, kilométerre vetítve lényegesen alacsonyabb. Emellett az éves tulajdonlási adó szintén alacsonyabb a zéró kibocsátású járművek esetében.

A szabályozási környezet hosszú távon kiszámítható. Dánia célja, hogy 2030-ra gyakorlatilag leálljon az új belső égésű motoros autók értékesítése. A piac ehhez alkalmazkodott, a gyártók pedig erős modellkínálattal vannak jelen.

Még több Üzlet

Történelmi csúcsra ért a Richter!

Mi jön a Richternél az erős év után? - Megszólal a menedzsment

Pörögtek az autóeladások, mégis visszaesett a profit az AutoWallisnál

Ez mind látszik is a legfrissebb európai autóértékesítési statisztikákban. Dánia közvetlenül Norvégia után a második a listán,

idén januárban 10-ből 8 új autó már tisztán elektromos volt.

És ha azt gondolnánk, hogy ez csak egy kiugróan erős hónap, tévednénk, hiszen a tavalyi év utolsó hónapjai már közel ezt az arányt hozták, az év egészében 10-ból már közel 7 autó elektromos volt.

Az uniós átlag egyébként 17-19 százalék, Magyarországon pedig az összes eladott új autó 8-9 százaléka elektromos.

Kapcsolódó cikkünk

A BYD már a világ hatodik legnagyobb autógyártója

Címlapkép forrása: Anna Barclay/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nyílt háború robbant ki: az atomhatalom a szomszédos ország fővárosát bombázza
Bemondták az oroszok: a NATO legerősebb hatalmának tízezer katonája gyűlt össze Oroszország határán
20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility