Dániában már szinte mindenki elektromos autót vesz!

Dániában az elektromos autók magas aránya alapvetően az adórendszerből következik. Az országban hagyományosan az egyik legmagasabb a gépjármű-regisztrációs adó Európában. A rendszer progresszív, az autó értékére vetítve működik, és egy belső égésű motoros jármű esetében az effektív adóteher könnyen elérheti, sőt meghaladhatja a 100-150 százalékot is a nettó járműértékhez képest.
Az elektromos autók ezzel szemben részleges vagy időszakos mentességet élveztek, majd fokozatosan vezették vissza rájuk az adót, de jóval kedvezőbb struktúrában. A szabályozás szerint az elektromos autók adóalapja csökkentett mértékben számít bele a regisztrációs adóba, és bizonyos értékhatárig levonások is érvényesíthetők. Ez a gyakorlatban több tízezer dán korona árelőnyt jelenthet egy hasonló kategóriájú benzines modellhez képest.
A költségek oldalán is jelentős a különbség. Dániában az üzemanyagár európai összevetésben is magas, ezzel szemben az elektromos töltés költsége, különösen otthoni töltés esetén, kilométerre vetítve lényegesen alacsonyabb. Emellett az éves tulajdonlási adó szintén alacsonyabb a zéró kibocsátású járművek esetében.
A szabályozási környezet hosszú távon kiszámítható. Dánia célja, hogy 2030-ra gyakorlatilag leálljon az új belső égésű motoros autók értékesítése. A piac ehhez alkalmazkodott, a gyártók pedig erős modellkínálattal vannak jelen.
Ez mind látszik is a legfrissebb európai autóértékesítési statisztikákban. Dánia közvetlenül Norvégia után a második a listán,
idén januárban 10-ből 8 új autó már tisztán elektromos volt.
És ha azt gondolnánk, hogy ez csak egy kiugróan erős hónap, tévednénk, hiszen a tavalyi év utolsó hónapjai már közel ezt az arányt hozták, az év egészében 10-ból már közel 7 autó elektromos volt.
Az uniós átlag egyébként 17-19 százalék, Magyarországon pedig az összes eladott új autó 8-9 százaléka elektromos.
Címlapkép forrása: Anna Barclay/Getty Images
