Hét elképesztő csalást hajtottak végre Magyarországon 24 órán belül
Hét elképesztő csalást hajtottak végre Magyarországon 24 órán belül

Portfolio
A napokban Tolna vármegyében 24 órán belül tett feljelentést hét olyan sértett, akiket online csalók ejtettek tévedésbe más-más módszerrel - írja a Police.hu.

Az első sértett egy internetes hirdetésben talált kedvére való autót, majd a megbeszéltek szerint előre elutalta a foglalót a hirdetőnek. Az üzletből nem lett semmi, a Harcon élő nő 100 000 forintja bánta.

A második feljelentő egy üléshuzat-hirdetést látott a neten, melyben egyet fizet, kettőt kap akcióval ámították az érdeklődőket. A tolnai férfi megkapta az utánvétes csomagot, de a kibontás után kiderült, csak egy garnitúra huzatot kapott, az ajándék nem érkezett meg.

A harmadik sértettet egy ismeretlen telefonon kereste meg, és jó hozamú pénzügyi befektetést ajánlott. Néhány hónap alatt a megtévesztett szekszárdi férfi utasításoknak eleget téve

több milliót utalt el idegeneknek, de sem a tőke, sem a hozam nem került hozzá.

A negyedik panaszos egy dombóvári férfi volt, aki egy ismeretlen cég online hirdetése alapján reklámtevékenységre fizetett be regisztrációt, de nem kapott megbízást, így közel 400 000 forintja bánta a próbálkozást.

Az ötödik feljelentőre egy idegen „férfi” írt rá, és az asszony elfogadta a jelölést. Onnantól rendszeresen tartotta a kapcsolatot a magát katonának mondó idegennel. Azt állította, hogy nyugdíjazása miatt rövidesen leszerel, de szeretné biztonságban tudni az összegyűjtött pénzét, csomagban küldené el a nő címére. Később egy hivatalosnak tűnő megkeresés alapján több részletben utaltattak el vele 150 000 forintot, hogy hozzáférhessen a küldeményhez. A csomagot azóta sem kapta meg, az ismerős pedig felszívódott.

A hatodik – egy szintén dombóvári – nő utánvétes csomagot vett át egy futártól, kifizette, majd kibontotta. Akkor jött rá, hogy nem is rendelt olyan terméket.

A hetedik sértett Magyarkesziből tett feljelentést, mert adathalászat áldozata lett. Ismeretlen tettes három alkalommal összesen 1,2 millió izraeli sékel értékben hajtott végre netes vásárlásokat a számlájáról.

A rendőrség azt kéri:

  • online ügyleteknél is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók!
  • Idegeneknek ne adják ki személyes, banki és bankkártyaadataikat!
  • Ne utaljanak előre!
  • Mielőtt átvesznek egy csomagot, győződjenek meg róla, hogy egyáltalán volt-e ilyen rendelésük!
  • Lehetőleg megbízható webáruházakból vagy leinformálható árusoktól vásároljanak!
  • Ha mégis csalás áldozatává váltak, tegyenek feljelentést a rendőrségen!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

