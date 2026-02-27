  • Megjelenítés
Hiába kértek segítséget a kormánytól: leállítják a gépeket, rengeteg embert küldenek el a szomszédos ország gigagyárából
Üzlet

Hiába kértek segítséget a kormánytól: leállítják a gépeket, rengeteg embert küldenek el a szomszédos ország gigagyárából

MTI
A Chimcomplex, a legnagyobb román vegyipari vállalat 1200 dolgozót bocsát el - írja az economica.net a vállalat közleménye alapján.

Az elbocsátások a cég Bacauban és Ramnicu Valceaban működő üzemeinek alkalmazottait érintik, és áprilistól kerül rájuk sor. Előbbiben tizenegyből egy, míg utóbbiban hétből két energiaigényes termelési részleget állítanak le.

A cégvezetés döntött két, uniós forrásból finanszírozott, 150 millió euró értékű beruházás leállításáról is.

Mindezekkel párhuzamosan fejlesztik a vállalat kereskedelmi részlegét, amely "évi 1,2 milliárd euró értékű vegypari terméket fog importálni korrekt energetikai politikájú országokból".

A Chimcomplex arra hivatkozva hajtja végre a stratégiai átszervezést, hogy a jelenlegi energiaárak mellett, amelyek 300 százalékig terjedő mértékben magasabbak, mint Ázsiában, Észak-Amerikában, az arab országokban és Afrikában, a termelés nem kifizetődő.

Még több Üzlet

Hiába pörögtek az autóeladások, visszaesett a profit az AutoWallisnál

Hét elképesztő csalást hajtottak végre Magyarországon 24 órán belül

Megütötték az Nvidiát - Mi jön ma a tőzsdéken?

"Mielőtt elfogadtuk volna ezt az intézkedéscsomagot, az utóbbi hat hónapban hétszer találkoztunk az államelnöki hivatal és a kormány képviselőivel. Bemutattuk a román vegyipar helyzetét, és dokumentumokkal alátámasztva bebizonyítottuk, hogy az állam hibázik, amikor nem támogatja az energiaigényes ágazatokat, amilyen a vegyipar és a kohászat" - nyilatkozta Stefan Vuza, a cég többségi tulajdonosa.

Február 24-én a román kormány bemutatta a gazdaság élénkítését célzó programját. A

Chimcomplex vezetősége azt követően döntött a kollektív elbocsátásról, hogy kiderült, a kormány tervéből hiányoznak az elektromos energia és a földgáz árának csökkentését célzó közvetlen intézkedések

és az energiaigényes ágazatot támogató mechanizmusok.

A Chimcomplex tavalyi 1,063 milliárd lejes (mintegy 78 milliárd forint) árbevétele 29 százalékkal maradt el a 2024-es mögött, és 179 millió lejes (mintegy 13 milliárd forint) veszteséggel zárta az évet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hiába a pazar eredmények, földbe döngölték az Nvidiát
Bemondták az oroszok: a NATO legerősebb hatalmának tízezer katonája gyűlt össze Oroszország határán
20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility