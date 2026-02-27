Hiába kértek segítséget a kormánytól: leállítják a gépeket, rengeteg embert küldenek el a szomszédos ország gigagyárából

A Chimcomplex, a legnagyobb román vegyipari vállalat 1200 dolgozót bocsát el - írja az economica.net a vállalat közleménye alapján.

Az elbocsátások a cég Bacauban és Ramnicu Valceaban működő üzemeinek alkalmazottait érintik, és áprilistól kerül rájuk sor. Előbbiben tizenegyből egy, míg utóbbiban hétből két energiaigényes termelési részleget állítanak le.

A cégvezetés döntött két, uniós forrásból finanszírozott, 150 millió euró értékű beruházás leállításáról is.

Mindezekkel párhuzamosan fejlesztik a vállalat kereskedelmi részlegét, amely "évi 1,2 milliárd euró értékű vegypari terméket fog importálni korrekt energetikai politikájú országokból".

A Chimcomplex arra hivatkozva hajtja végre a stratégiai átszervezést, hogy a jelenlegi energiaárak mellett, amelyek 300 százalékig terjedő mértékben magasabbak, mint Ázsiában, Észak-Amerikában, az arab országokban és Afrikában, a termelés nem kifizetődő.

"Mielőtt elfogadtuk volna ezt az intézkedéscsomagot, az utóbbi hat hónapban hétszer találkoztunk az államelnöki hivatal és a kormány képviselőivel. Bemutattuk a román vegyipar helyzetét, és dokumentumokkal alátámasztva bebizonyítottuk, hogy az állam hibázik, amikor nem támogatja az energiaigényes ágazatokat, amilyen a vegyipar és a kohászat" - nyilatkozta Stefan Vuza, a cég többségi tulajdonosa.

Február 24-én a román kormány bemutatta a gazdaság élénkítését célzó programját. A

Chimcomplex vezetősége azt követően döntött a kollektív elbocsátásról, hogy kiderült, a kormány tervéből hiányoznak az elektromos energia és a földgáz árának csökkentését célzó közvetlen intézkedések

és az energiaigényes ágazatot támogató mechanizmusok.

A Chimcomplex tavalyi 1,063 milliárd lejes (mintegy 78 milliárd forint) árbevétele 29 százalékkal maradt el a 2024-es mögött, és 179 millió lejes (mintegy 13 milliárd forint) veszteséggel zárta az évet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images