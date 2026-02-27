Itt az ár: 4022 forintos áron száll be az új közel-keleti befektető a 4iG-ba

A Mubadala 4022 forint mellett konvertálja majd 4iG-részvényekre a hitelt és 1,5 százalékos részesedést 4iG-ban, de lesz opciója további részesedés szerzésére is. További befektetőkkel is tárgyal a 4iG, többek között közel-keleti befektetőkkel – mondta el a 4iG mai sajtótájékoztatóját Fekete Péter igazgatósági tag, aki beszélt a 2026-os kilátásokról és a Yettellel kötött infrastruktúra-üzletről is.

Rekordszámokat publikált a 4iG a negyedik negyedévre, a cég működési teljesítményét leginkább tükröző normalizált EBITDA 271 milliárd forint volt 2025-ben, ez a menedzsment saját várakozásait túlteljesítette. A bruttó marzs javult, a béremelések ellenére is. A növekedés töretlen, nem csak csoport, minden leányvállalat szintjén. Lezárta a transzformációs programot a 4iG, aminek jelentős költségei voltak, de az adózott eredmény minden területen pozitív. A nettó adósság az EBITDA 3,2-szerese, ami csökkenő tendenciát mutat az EBITDA növekedésének köszönhetően – mondta el a ma reggel publikált gyorsjelentés kapcsán Fekete Péter.

Az árbevétel 10 százalékot meghaladó ütemben fog nőni idén, az EBITDA-ban is növekedés várható

– mondta el Fekete Péter, hozzátéve, hogy közelíti az ezer milliárd forintos árbevételhez és a 300 milliárd forintos EBITDA-hoz, amit hamarosan elérhet.

Mindig transzformációban vagyunk, először az IT piacot alakítottuk át, utána jött a telekommunikáció, most pedig az űr-és védelmi ipar

– mondta el Fekete Péter, hozzátéve, hogy a space&defence-ben a következő lépés a tranzakciók zárása. 2026 egy transzformációs év lesz az üzletágban, a projekteket átrendezi a cég, a cél, hogy egy integrátor legyen ebben az iparágban is Magyarországon a 4iG.

A 4iG csoport „elkészült”, megvan az IT, a kereskedelem és infrastruktúra és a védelmi ág – tette hozzá Fekete Péter.

A telekommunikáció az árbevétel több mint 80 százalékát és az EBITDA 90 százalékát adja, 3-5 éven belül a telekommunikáció 50 százalékos, az űr-és védelmi ipar 40 százalékos, az IT pedig 10 százalékos súlyt képviselhet a bevételben a space&defence növekedésének köszönhetően.

A Yettel-tranzakciót kommentálva Fekete Péter elmondta, hogy további hosszú távú együttműködést alakít ki a 4iG a PPF-fel és az e& Csoporttal, folytatják az együttműködést. Hozzátette, hogy ez egy monetizálás is, értékesítenek egy 49 százalékos részesedést az infrastruktúra vállalatból és egy benchmark is, egy értékelést is teremt.

A Yettel szeretett volna vezetékes szolgáltatást adni az ügyfeleinek, amit a 2Connecten keresztül meg tud majd tenni, amiért a Yettel fizetni fog. Eddig a One volt az egyetlen ügyfele a 2Connectnek. Kialakult egy független infrastruktúra szereplő, a Cetin-re fog ráköltözni a One is, amikor megszűnik a szerződés a Vantage-dzsel, ezzel létrejön Magyarország legmodernebb toronyinfrastruktúra-vállalata 2028-2029-től. Lesz egy kereszttulajdonlás: a megállapodás egyik része egy cash nélküli equity tranzakció, a 49 százalékos Cetin-részesedését 38 százaléknyi 2Connect-részesedéssel fizet a 4iG. Behoz még egy közel-keleti befektetőt, aki pedig pluszban vásárol 11 százaléknyi részesedét a 2Connectben cashért, amivel javítja a likviditást, csökkenti az adósságot és tud beruházásokat finanszírozni. Ez több mint egy értékesítés meg egy antenna-átszerelés, egy

hosszú távú házasság,

évtizedekre átírják a telekommunikációs piacot. Ez a liberalizáció külföldön rég megvalósult, hogy egy hálózat van, ami bérelhető – mondta el Fekete Péter.

A cél, hogy a 4iG-ban egyre több nemzetközi, globális befektető jelenjen meg, a Mubadala-val a világ egyik legnagyobb intézményi befektetője csatlakozik a 4iG-hoz - mondta el Fekete Péter.

A ma aláírt Mubadala-befektetéssel kapcsolatban Fekete Péter elmondta, hogy egy kezdeti 50 millió dolláros befektetéssel indítanak, átváltozó hitelt adnak, ez

2029 Q1-ben 4iG-részénnyé fog konvertálódni az elmúlt 90 nap súlyozott átlagárán, 4022 forinton, ekkor a Mubadala 1,5 százalékos részesedést szerez a 4iG-ban akkor.

Ez a befektetés nagy lépés ez a 4iG történetében, a Rheinmetallt követően egy pénzügyi, hosszú távú intézményi befektető érkezik - mondta el Fekete Péter, aki szerint ez újabb kapukat nyithat ki. A 4iG szerint Mubadala által validált 4022 forintos értékelési szint egy benchmark is és azt szeretné a cég, ha újabb befektetők érkeznének. A Mubadalával is van egy olyan megállapodás, hogy további részesedés szerzésére kapnak lehetőséget. Ez az első magyarországi befektetésük a most létrehozott közép-európai alapban.

Más befektetőkkel is egyeztet napi szinten a 4iG, a következő hónapokban további befektetők érkezése várható, hosszú távú befektetőket keres, Közel-Keletről is érkezhetnek. Többféle struktúrával komfortos a 4iG, nem csak klasszikus tőkebevonással.

A részvények értékelése nem magas, az IT üzletág 5-6-szoros EV/EBITDA-n reális, a kereskedelmi telekommunikáció 8 körül, a digitális infrastruktúra 10-12, szeres, a space&defence még magasabb is, ez alapján a cégszintű 8-szoros szint alacsony, további felértékelődési potenciál van a 4iG részvényeiben – mondta el Fekete Péter.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio