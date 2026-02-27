Japán kötvénypiaci turbulencia: amikor egy távoli piac morajlása globális hangzavart kelt

Szokatlan jelenetek játszódtak le januárban a korábban betonbiztosnak hitt japán kötvénypiacon: a hozamok kilőttek, a befektetők pedig hirtelen rádöbbentek, hogy véget érhet a világot évtizedekig olcsó pénzzel ellátó zérókamat korszak. A megingás gyorsan begyűrűzött a globális piacokra is. Ami Japánban történik, az nem helyi érdekesség: a kamatok, az adósság és az infláció új viszonyát teszteli az egész világgazdaságban. Heinz Frigyes Ferdinánd, az OTP Alapkezelő globális makroelemzési és stratégiai vezetőjének cikke.

Az év elején súlyos zavarok jelentkeztek a japán kötvénypiacon. A kereskedők kikerekedett szemekkel nézték, ahogy még a korábban a nyugalom szigetét jelentő 40 éves szegmensben is kilőnek a hozamok. A 40 éves japán állakötvény (JGB) hozama egy hét alatt 72 bázispontot emelkedett, 4,21 százalékra ugrott, míg a 10 éves hozam 2,3 százalékig kapaszkodott, két nap alatt 19 bázispontot teljesítve. Olyat emelkedést láthattunk január 19. és 23. között, amire korábban maximum hónapok alatt kerülhetett sor.

Ez globális összevetésben nem tűnhet extrémnek. De Japánban, ahol a 10 éves hozamot a jegybank (BoJ) sok éven át mesterségesen 0 százalék körül rögzítette, ez nem egyszerűen egy kis pánik, hanem egy rezsimváltás turbulens, a fejlett kötvénypiacokat felkavaró kezdete volt. A piac egy három évtizedes monetáris és makrogazdasági rezsim végét kezdte árazni. A január 20. utáni események annak az első komoly tesztjét jelentették, hogy a világ utolsó zérókamat-rendszere valóban normalizálódik-e. Ez nem triviális kérdés egy erősen eladósodott ország esetében, amelynek jegybankja évtizedek óta először néz szembe inflációs problémával.

A japán kötvénypiac rezsimváltása nem csak egy egzotikus érdekesség, hanem az egész világra kiható folyamat. Japán, mint sokszor a történelemben, ismét a bolygó gazdaságpolitikai laboratóriumának tűnik, de aligha tart az államcsőd felé. A kérdés ugyanis nem az, hogy rövid távon finanszírozható-e az adósság. Sokkal inkább az, hogy milyen új egyensúly alakul ki a kamatok, a nominális növekedést hajszoló fiskális politika és a monetáris politikát normalizálni próbáló jegybank között. Az is érdekes kérdés, hogy miként fog alkalmazkodni a világ ahhoz, hogy vélhetően végleg lezárult a világot három évtizeden át olcsó likviditással ellátó „zérókamat-Japán” korszak, ami várhatóan magasabb egyensúlyi hozamokkal jár.