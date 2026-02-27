Jelentős forrásbevonást hajtott végre a 4iG űr-és védelmi leányvállalata

Kötvényeket bocsátott ki a 4iG űr-és védelmi leányvállalata több mint 170 millió euró értékben, amelyből a védelmi iparág bővítését, a korábban bejelentett akvizíciókat finanszírozza.

Jelentős forrásbevonást hajtott végre a 4iG űripari és védelmi leányvállalata:

a 4iG SDT 176,6 millió euró (mintegy 67 milliárd forint) összértékű kötvénykibocsátást zárt le sikeresen.

A február 27-én kibocsátott kötvényeket a befektetők teljes egészében lejegyezték - közölte a cég.

A kötvények nyolcéves futamidejűek és évi 5,1 százalékos fix kamatot fizetnek. A tőkét nem egy összegben, hanem több lépcsőben törleszti a kibocsátó: a negyedik évtől kezdve évente részletekben fizeti vissza a névértéket, a teljes visszafizetés pedig a nyolcadik év végén történik meg. A kötvények mögött az anyavállalat, a 4iG Nyrt. vállalt garanciát, legfeljebb mintegy 247 millió euró értékig.

A bevont forrásokat a 4iG SDT a védelmi portfólió bővítésére fordítja, többek között a N7 Defence Holding, a VAB, a Hirtenberger Defence Systems, a Rába, a HeliControl és a Gestamen részesedések megszerzésére.

Címlapkép forrása: Portfolio