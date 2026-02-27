  • Megjelenítés
FONTOS Hatalmas robbanások rázták meg az 5 milliós fővárost – Felszálltak a vadászgépek, megindult az atomhatalom támadása
Történelmi csúcsra ért a Richter!
Üzlet

Történelmi csúcsra ért a Richter!

Portfolio
Péntek reggel Ázsiában főként pozitív hangulatú kereskedést láthattunk, de Európában is óvatos emelkedés körvonalazódik. Jól teljesít a magyar piac is, a gyorsjelentés után 12 000 forint fölé emelkedett, ezzel pedig új történelmi csúcsot ért el a Richter.

Eközben Amerikában továbbra is a negatív hangulat dominálhat, érdekes lesz megfigyelni, hogy tovább fokozódik-e a nyomás a technológiai szektoron, miután az Nvidia vártnál erősebb számai sem voltak elegendőek ahhoz, hogy megtámasszák a piacot.

Eközben gazdasági események szempontjából is van mire figyelni. Többek között Franciaországból, Németországból és az Egyesült Államokból is friss inflációs számokat várunk, idehaza pedig a KSH zárja a hetet a januári foglalkoztatottsági, munkanélküliségi, valamint az ipari termelői árakkal.
Megosztás

Beszakadt a Wizz Air - Mi történik?

Rendkívül nagy mínuszban nyitott pénteken a Wizz Air, a mai eséssel pedig egészen tavaly év vége óta nem látott mélypontra zuhant az árfolyam. Megnéztük, mi áll a mostani rendkívüli esés hátterében.

Tovább a cikkhez
Beszakadt a Wizz Air - Mi történik?
Megosztás

Már mínuszban a 4iG

A 4iG árfolyama már 1,9 százalékos mínuszban van a gyorsjelentést követően.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Mi jön a Richternél az erős év után? - Megszólal a menedzsment

Az erős negyedik negyedéves gyorsjelentést követően a Richter vezérigazgatója, Orbán Gábor és gazdasági igazgatója, Kovács László beszélt a fontosabb piaci folyamatokról és arról, hogy mit várnak az idei évben. Kiemelték, hogy soha nem volt ilyen erős az originális pipeline a Richternél, a Fylrevy az év második felében megkaphatja az engedélyt, ami egy új originális készítmény, jelentős bevételi potenciállal. A Richter bevételében és tisztított EBIT-jében növekedés várható 2026-ban is, de a szezonalitás és egyszeri hatások miatt az első negyedév gyengébb lehet - mondták el a cégvezetők.

Tovább a cikkhez
Mi jön a Richternél az erős év után? - Megszólal a menedzsment
Megosztás

Kilőtt a Richter

A Richter már 2,8 százalékos pluszban van, ezzel pedig új történelmi csúcsra ért az árfolyam. A mai emelkedéshez az impulzust a legfrissebb negyedéves számok szolgáltatták.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Közel 90 százalékkal többet érhet ez a részvény - Nagy fantáziát látnak benne a profik!

Miközben több, a piacokat felforgató eseménynek lehetünk szemtanúi, bőven vannak olyan egyedi befektetési lehetőségek, melyekből érdemes most szemezgetni a tőzsdéken. Mostani elemzésünkben is egy ilyen egyedi lehetőséggel foglalkozunk. Ráadásul az elemzés tárgyát képező részvény nem csak, hogy közel 90 százalékkal többet érhet, de a fundamentumok, valamint az elemzői vélemények is egy irányba mutatnak: felfelé!

Tovább a cikkhez
Közel 90 százalékkal többet érhet ez a részvény - Nagy fantáziát látnak benne a profik!
Megosztás

Elindult, amitől sokan rettegtek: rengetegen kerülnek utcára a mesterséges intelligencia miatt

Jack Dorsey pénzügyi technológiai vállalata, a Block bejelentette, hogy több mint 4000 munkahelyet szüntet meg, ami a teljes létszám közel felét teszi ki. A döntés hátterében a működés mesterséges intelligenciára alapozott átalakítása áll. A hírre a cég részvényei a tőzsdezárás utáni kereskedésben 25 százalékkal emelkedtek. Hasoló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!    

Tovább a cikkhez
Elindult, amitől sokan rettegtek: rengetegen kerülnek utcára a mesterséges intelligencia miatt
Megosztás

Pár éve még a tönk szélén volt, ma már eurómilliárdok szétosztását tervezi a világ legöregebb bankja

Nagyot fordult a világ az elmúlt évtizedben a Banca Monte dei Paschi di Siena körül: 2016-ban még egy 20 milliárd eurós mentőcsomaggal mentette ki az állam, tavaly már felvásárolta az egyik legaktívabb olasz pénzügyi befektetőnek számító Mediobancát, most pedig bejelentette: 2030-ig 16 milliárd eurót tervez kifizetni részvényeseinek.

Tovább a cikkhez
Pár éve még a tönk szélén volt, ma már eurómilliárdok szétosztását tervezi a világ legöregebb bankja
Megosztás

Veszélyes követeléssel állt elő az amerikai hadsereg: súlyos ultimátumot szabtak

Az Anthropic nem enged a Pentagon nyomásának és nem hajlandó eltávolítani azokat a biztonsági korlátokat, amelyek megakadályozzák, hogy technológiáját autonóm fegyverirányításra vagy belföldi tömeges megfigyelésre használják. Ezzel a döntéssel egy akár 200 millió dolláros szerződés került veszélybe.

Tovább a cikkhez
Veszélyes követeléssel állt elő az amerikai hadsereg: súlyos ultimátumot szabtak
Megosztás

Hirtelen visszalépett a történelmi üzlettől a Netflix

A Paramount Skydance került ki győztesen a Warner Bros Discovery felvásárlásáért folytatott, hónapokon át húzódó küzdelemből, miután a Netflix csütörtökön visszalépett a licitháborútól, és elzárkózott ajánlata további megemelésétől.

Tovább a cikkhez
Hirtelen visszalépett a történelmi üzlettől a Netflix
Megosztás

Európa emelkedhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,53 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,03 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,37 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,16 százalékot emelkedhet, a CAC 0,33 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,23 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,45 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,24 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,16 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma érkezik a hét nagyágyúja, egy valóságos globális inflációs adatdömping. Japánból, Franciaországból, Spanyolországból, Németországból és az Egyesült Államokból is friss inflációs számokat várunk, amelyek alapvetően határozhatják meg a globális kockázatvállalási kedvet és a kötvényhozamokat a hétvége előtt. Mindemellett a francia és török GDP-adatok is befutnak, idehaza pedig a KSH zárja a hetet a januári foglalkoztatottsági, munkanélküliségi, valamint az ipari termelői árakkal.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 22,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 12,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 19,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 499,2 0,0% 0,2% 0,2% 3,0% 14,0% 60,0%
S&P 500 6 908,86 -0,5% 0,7% -0,6% 0,9% 16,0% 81,3%
Nasdaq 25 034,37 -1,2% 1,0% -2,6% -0,9% 18,5% 93,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 58 753,39 0,3% 2,2% 11,1% 16,7% 54,0% 102,8%
Hang Seng 26 381,02 -1,4% -1,2% -1,4% 2,9% 10,9% -9,0%
CSI 300 4 726,87 -0,2% 1,4% 0,4% 2,1% 19,4% -11,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 289,02 0,4% 1,0% 1,4% 3,3% 10,9% 83,4%
CAC 8 620,93 0,7% 2,6% 6,0% 5,8% 5,9% 51,2%
FTSE 10 846,7 0,4% 2,1% 6,9% 9,2% 24,2% 67,3%
FTSE MIB 47 425,94 0,5% 3,6% 5,5% 5,5% 20,9% 107,6%
IBEX 18 496,6 0,2% 2,7% 4,6% 6,9% 38,7% 124,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 126 768,4 -0,2% 0,1% 0,1% 14,2% 44,5% 189,5%
ATX 5 763,61 0,0% -0,4% 4,3% 8,2% 36,3% 91,4%
PX 2 657,26 -0,9% -1,3% -3,1% -1,1% 32,3% 151,3%
Magyar blue chipek              
OTP 39 610 -1,0% -0,2% -0,6% 12,8% 64,4% 190,2%
Mol 3 520 -0,1% -1,4% -8,3% 19,7% 21,6% 63,3%
Richter 11 830 -0,7% 0,1% 12,5% 19,9% 10,8% 38,0%
Magyar Telekom 2 195 6,6% 10,2% 12,8% 22,5% 34,7% 438,0%
Nyersanyagok              
WTI 65,1 -0,3% -2,3% 7,7% 13,7% -5,5% 2,5%
Brent 70,78 -0,2% -1,3% 7,9% 16,3% -2,9% 7,1%
Arany 5 176,85 -0,3% 3,4% 1,5% 19,7% 77,7% 199,7%
Devizák              
EURHUF 376,1250 0,1% -0,7% -1,3% -2,0% -5,8% 3,8%
USDHUF 318,7905 0,1% -1,0% -0,5% -2,5% -16,1% 6,8%
GBPHUF 429,5400 -0,3% -1,0% -2,3% -2,5% -11,1% 2,7%
EURUSD 1,1799 0,0% 0,3% -0,8% 0,5% 12,3% -2,8%
USDJPY 156,3750 0,0% 0,9% 1,7% -0,2% 4,6% 46,8%
GBPUSD 1,3513 -0,2% 0,4% -1,4% 0,5% 6,4% -3,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 67 488 -0,7% 0,8% -23,5% -23,9% -19,7% 45,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4 -0,9% -1,5% -5,0% -3,8% -5,9% 176,9%
10 éves német állampapírhozam 2,66 -0,4% -1,7% -6,0% -7,1% 10,4% -1 010,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,49 0,2% -0,8% -2,1% -5,5% -3,6% 137,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Csupa jó hírek a Richtertől: irány az újabb csúcs?

Tisztítótűz söpört végig a tőzsdéken: egy meglepő területen is szembetűnő volt a hatás

Most kiderül, mennyit kerestek a magyarok

Címlapkép forrása: Elizabeth Fernandez

Megosztás

Erős évet zárt a DH Group - Kiderült, mennyi lehet az osztalék

Fordulópontot hozott a 2025-ös év a DH Group számára: a vállalat nemcsak rekordokat döntött, hanem egy érettebb, regionálisan diverzifikált pénzügyi platformmá fejlődött. A csoport minden várakozást felülmúló eredményekkel zárta az évet, túlteljesítve az ötéves stratégiai terv mérföldköveit, miközben a 2026-os előrejelzések további stabil, organikus növekedést vetítenek előre.

Tovább a cikkhez
Erős évet zárt a DH Group - Kiderült, mennyi lehet az osztalék
Megosztás

Csupa jó hírek a Richtertől: irány az újabb csúcs?

Minden tekintetben az elemzői várakozásokat meghaladó számokat közölt ma reggeli gyorsjelentésében a Richter, különösen eredményszinten okozott nagy meglepetést a hazai gyógyszergyártó. Az időszakban dinamikus növekedést mutatott a nőgyógyászat, a biotechnológia bevétele pedig több mint 50 százalékkal ugrott meg az előző év azonos időszakához képest, és nyereségbe fordult negyedéves alapon az üzletág. A gyógyszergyártónál elsődlegesen figyelt eredményességi mutató, a tisztított EBIT masszívan nőtt és a teljes 2025-ös évet tekintve felülteljesítette a menedzsment korábbi prognózisait. 2026-ra további növekedéssel számol a vezetőség mind a bevétel, mind az üzemi eredmény szintjén. Eközben a februári történelmi csúcs ellenére még mindig olcsónak számítanak a Richter részvényei az árazási mutatók alapján.

Tovább a cikkhez
Csupa jó hírek a Richtertől: irány az újabb csúcs?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nyílt háború robbant ki: az atomhatalom a szomszédos ország fővárosát bombázza
Bemondták az oroszok: a NATO legerősebb hatalmának tízezer katonája gyűlt össze Oroszország határán
20 fokos hőérzet és ideális idő vár Magyarországra, de van egy rossz hírünk is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility