Itt az iráni megtorlás következő hulláma - Mi lesz az olajárral?

Az Egyesült Államok és Izrael szombaton katonai csapást mért Iránra, amelynek válaszul Irán rakétatüzet zúdított Izraelre. Az olajpiac drágulással reagál a hírekre, van olyan elemző, aki szerint 100 dollárig is emelkedhet az olajár.

A szombati támadások azonnali hatást gyakoroltak az energiakereskedelemre. Négy kereskedelmi forrás arról számolt be, hogy több nagy olajtársaság és vezető kereskedőház felfüggesztette a nyersolaj- és üzemanyag-szállítmányokat a Hormuzi-szoroson keresztül. A Perzsa-öböl menti arab olajtermelő országok a további eszkaláció veszélye miatt fokozott készültséget rendeltek el.

A Rystad Energy alelnöke szerint bár a térségben létezik alternatív infrastruktúra a Hormuzi-szoros megkerülésére, a nettó hatás így is napi 8–10 millió hordós kiesést jelentene a globális kínálatban. Ez jelentős tétel, tekintve, hogy a világpiac napi fogyasztása mintegy 100 millió hordó. Amennyiben a szoros lezárása elhúzódik, a stratégiai készletekkel rendelkező országok tartalékaik felszabadításával reagálhatnak.

A Barclays energiapiaci szakértői szerint hétfőn az olajpiacnak a legrosszabb forgatókönyvvel kell szembenéznie. A Brent hordónkénti ára elérheti a 100 dollárt, mivel a kínálat kiesésének veszélye és a közel-keleti biztonsági helyzet romlása egyszerre nehezedik a piacra. Az Eurasia Group elemzői mérsékeltebb, 5–10 dolláros drágulást valószínűsítenek a jelenlegi 73 dolláros bázisárhoz képest, feltéve, hogy a konfliktus vasárnap is folytatódik.

Az RBC Capital vezető nyersanyagpiaci elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy az OPEC+ szabad kapacitása jelenleg minimális. Véleménye szerint Szaúd-Arábia kivételével gyakorlatilag minden tagország csúcsra járatja a termelést. A régiós vezetők állítólag már a támadás előtt figyelmeztették Washingtont a 100 dollár feletti olajár kockázatára.

A Mizuho szingapúri makrogazdasági kutatásokért felelős vezetője szerint 10–25 százalékos geopolitikai prémium épülhet be az árakba még a Hormuzi-szoros blokádja nélkül is, míg a teljes lezárás akár 50 százalékos drágulást is kiválthat.

Az elemzők egyetértenek abban, hogy a hétfői nyitáskor az arany és az energiaszektor emelkedhet, míg a kockázatosabb eszközosztályok – különösen a feltörekvő piaci devizák – jelentős árfolyam-ingadozásra számíthatnak.

- írja a Reuters.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Eddie Seal/Bloomberg via Getty Images