  • Megjelenítés
Megsérült Dubaj reptere és ikonikus szállodája is az iráni csapásokban
Üzlet

Megsérült Dubaj reptere és ikonikus szállodája is az iráni csapásokban

Portfolio
Iráni rakéta- és dróncsapások érték az éjszaka folyamán az Öböl menti országokat, köztük Dubajt. A támadások során károk keletkeztek a világ egyik legforgalmasabb repülőterén és az ikonikus Burdzs al-Arab szállodában is - írja a Reuters.

A dubaji médiaközpont vasárnap hajnalban közölte, hogy

a dubaji nemzetközi repülőtér egyik terminálépülete kisebb károkat szenvedett,

de a helyzetet sikerült gyorsan ellenőrzés alá vonni. Az incidensben négyen megsérültek. Bár a hatóságok további részleteket nem árultak el, légiforgalmi források a Reutersnek megerősítették, hogy a károkat iráni támadás okozta.

A helyi hatóságok azt is megerősítették, hogy egy elfogott drón roncsai kisebb tüzet okoztak a Burdzs al-Arab szálloda külső homlokzatán. A vitorla alakú, 1999-ben átadott luxusszálloda az emírség egyik legismertebb jelképe. Szombaton egy másik hotel közelében, a mesterséges Dzsumeira Pálma szigeten is tűz ütött ki. A Dzsebel Ali kikötő egyik dokkjában szintén tűz keletkezett, amelyet a légvédelem által megsemmisített eszközök lezuhanó törmelékei okoztak.

Még több Üzlet

Itt az iráni megtorlás következő hulláma - Mi lesz az olajárral?

Magyarok millióinak a lakásügyébe nyúlt bele a kormány, tömegek mozdulnak meg heteken belül

Megerősítette Irán: meghalt Hámenei

Az Egyesült Arab Emírségek fővárosát sem kímélték a csapások. Az Abu-Dzabi repülőtereit üzemeltető vállalat az X-en közzétett, majd később törölt egy bejegyzést, amely szerint a Zájid Nemzetközi Repülőtéren történt incidens során egy ázsiai állampolgár életét vesztette, heten pedig megsebesültek.

Irán rakétákat lőtt ki Abu-Dzabira, Dubajra és Dohára; mindhárom város a kelet–nyugati légiközlekedés stratégiai csomópontjának számít. Szombaton a légitársaságok felfüggesztették közel-keleti járataikat, a légtereket pedig lezárták.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: John Wreford/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Meghalt Irán legfőbb vezére, elindult a megtorlás, záporoznak a rakéták Dubajra, Dohára - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Nagy változásról született döntés Brüsszelben, és ez a magyar árampiacra is hatni fog
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility