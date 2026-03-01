Megsérült Dubaj reptere és ikonikus szállodája is az iráni csapásokban

Iráni rakéta- és dróncsapások érték az éjszaka folyamán az Öböl menti országokat, köztük Dubajt. A támadások során károk keletkeztek a világ egyik legforgalmasabb repülőterén és az ikonikus Burdzs al-Arab szállodában is - írja a Reuters.

A dubaji médiaközpont vasárnap hajnalban közölte, hogy

a dubaji nemzetközi repülőtér egyik terminálépülete kisebb károkat szenvedett,

de a helyzetet sikerült gyorsan ellenőrzés alá vonni. Az incidensben négyen megsérültek. Bár a hatóságok további részleteket nem árultak el, légiforgalmi források a Reutersnek megerősítették, hogy a károkat iráni támadás okozta.

A helyi hatóságok azt is megerősítették, hogy egy elfogott drón roncsai kisebb tüzet okoztak a Burdzs al-Arab szálloda külső homlokzatán. A vitorla alakú, 1999-ben átadott luxusszálloda az emírség egyik legismertebb jelképe. Szombaton egy másik hotel közelében, a mesterséges Dzsumeira Pálma szigeten is tűz ütött ki. A Dzsebel Ali kikötő egyik dokkjában szintén tűz keletkezett, amelyet a légvédelem által megsemmisített eszközök lezuhanó törmelékei okoztak.

Az Egyesült Arab Emírségek fővárosát sem kímélték a csapások. Az Abu-Dzabi repülőtereit üzemeltető vállalat az X-en közzétett, majd később törölt egy bejegyzést, amely szerint a Zájid Nemzetközi Repülőtéren történt incidens során egy ázsiai állampolgár életét vesztette, heten pedig megsebesültek.

Irán rakétákat lőtt ki Abu-Dzabira, Dubajra és Dohára; mindhárom város a kelet–nyugati légiközlekedés stratégiai csomópontjának számít. Szombaton a légitársaságok felfüggesztették közel-keleti járataikat, a légtereket pedig lezárták.

