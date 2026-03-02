  • Megjelenítés
FONTOS Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár
Megremegtek a tőzsdék a közel-keleti háborúra - Mutatjuk a legfrissebb piaci hatásokat!
Megremegtek a tőzsdék a közel-keleti háborúra - Mutatjuk a legfrissebb piaci hatásokat!

Az iráni–amerikai–izraeli katonai konfliktus hétvégi eszkalációja azonnali és széles körű piaci reakciót váltott ki világszerte, különösen Ázsiában, ahol hétfőn meredek eséssel indult a kereskedés. Az Egyesült Államok és Izrael összehangolt csapásai Irán ellen, amelyekben az iráni politikai és katonai vezetés több kulcsszereplője, köztük a legfelsőbb vezető is életét vesztette, új geopolitikai kockázati prémiumot építettek be az eszközárakba. A piacokat nem csak a katonai összecsapás ténye rázta meg, hanem az a bizonytalanság is, hogy a konfliktus gyorsan lokalizálható marad-e, vagy tartós, regionális háborúvá szélesedik, amely az energiaszállításokat és a globális növekedési kilátásokat is érdemben érinti. A befektetők klasszikus kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak. Az olajárak élesen megugrottak, a biztonságos menedékeknek tartott nemesfémek árfolyama emelkedik. Európában és Amerikában is eséssel indulhat a nap a részvénypiacokon. Mutatjuk a katonai konfliktus legfrissebb piaci hatásait!
Újabb csapás érheti az olajpiacot

Újabb súlyos csapás érheti a globális energiaszállítást, miután a világ legnagyobb hajóbiztosítási cégeinek többsége felfüggeszti a háborús kockázatokra szóló fedezetet a Perzsa-öbölbe belépő hajók számára. A döntés drágíthatja a szállítást, visszafoghatja a forgalmat, és tovább növelheti az olajpiaci feszültségeket az iráni konfliktus árnyékában.

Újabb csapás érheti az olajpiacot
Olajár-sokk és légtérzár - Ütik a légitársaságok részvényeit

Egymás után törlik közel-keleti járataikat a világ nagy légitársaságai az iráni háború gyors eszkalációja miatt, miközben az olajár meredek emelkedése tovább rontja a szektor kilátásait. A kerozin drágulása és a légtérkorlátozások kettős nyomása már a hétfő reggeli kereskedésben is látszik, a befektetők tömegesen adják a légitársaságok részvényeit.

Olajár-sokk és légtérzár - Ütik a légitársaságok részvényeit
Súlyos konfliktus a Közel-Keleten, mutatjuk, hova menekülnek a befektetők

Több mint két százalékot ugrott az arany ára ma reggel, miután az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású csapásokat mért Iránra, amelyekben életét vesztette az ország vezetője is. A geopolitikai sokk klasszikus menekülést indított el a biztonságos eszközök felé, miközben a részvénypiacok esnek, az olaj ára pedig meredeken emelkedik.

Súlyos konfliktus a Közel-Keleten, mutatjuk, hova menekülnek a befektetők
Nagy eséssel indult a kereskedés az ázsiai piacokon

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,67 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,79 százalékot esett, míg a CSI 300 0,06 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,23 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,87 százalékot eshet, míg a FTSE 0,59 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,76 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,68 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Richter részvénye teljesített 21,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 12,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 21,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 977,92 -1,1% -1,3% -0,1% 1,9% 13,3% 58,3%
S&P 500 6 878,88 -0,4% -0,4% -1,4% 0,5% 17,4% 80,5%
Nasdaq 24 960,04 -0,3% -0,2% -3,8% -1,1% 21,5% 93,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 58 850,27 0,2% 3,6% 10,3% 16,9% 53,8% 103,2%
Hang Seng 26 630,54 0,9% 0,8% -1,8% 3,9% 12,3% -8,1%
CSI 300 4 710,65 -0,3% 1,1% 0,1% 1,7% 18,7% -11,7%
Európai részvényindexek              
DAX 25 284,26 0,0% 0,1% 1,6% 3,2% 12,1% 83,4%
CAC 8 580,75 -0,5% 0,8% 5,2% 5,3% 5,9% 50,5%
FTSE 10 910,55 0,6% 2,1% 6,9% 9,9% 24,6% 68,3%
FTSE MIB 47 209,89 -0,5% 1,6% 3,9% 5,0% 22,2% 106,6%
IBEX 18 360,8 -0,7% 1,0% 3,1% 6,1% 38,4% 123,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 126 534,8 -0,2% 0,6% -0,8% 14,0% 43,8% 189,0%
ATX 5 701,7 -1,1% -1,8% 1,5% 7,0% 35,4% 89,3%
PX 2 651,87 -0,2% -2,2% -4,7% -1,3% 31,9% 150,7%
Magyar blue chipek              
OTP 39 310 -0,8% -0,9% -1,5% 12,0% 63,3% 188,0%
Mol 3 528 0,2% 0,0% -9,8% 20,0% 19,8% 63,6%
Richter 11 940 0,9% 2,9% 12,2% 21,0% 10,9% 39,3%
Magyar Telekom 2 165 -1,4% 9,7% 9,3% 20,8% 35,7% 430,6%
Nyersanyagok              
WTI 66,96 2,9% 0,4% 7,9% 16,9% -5,2% 5,4%
Brent 70,78 0,0% -1,4% 4,7% 16,3% -4,9% 7,1%
Arany 5 254,06 1,5% 3,9% 3,0% 21,5% 82,7% 204,2%
Devizák              
EURHUF 376,8250 0,2% -0,8% -0,8% -1,9% -6,0% 4,0%
USDHUF 319,1539 0,1% -1,0% 0,4% -2,4% -17,1% 6,9%
GBPHUF 430,1201 0,1% -1,3% -1,6% -2,4% -11,4% 2,8%
EURUSD 1,1807 0,1% 0,2% -1,2% 0,5% 13,4% -2,7%
USDJPY 156,0450 0,0% 0,8% 1,8% -0,4% 4,1% 46,5%
GBPUSD 1,3445 -0,5% -0,4% -2,2% 0,0% 6,5% -3,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 65 868 -2,4% -3,1% -26,1% -25,8% -22,2% 42,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,95 -1,3% -3,0% -6,6% -5,1% -7,5% 173,3%
10 éves német állampapírhozam 2,61 -1,8% -3,3% -7,7% -8,8% 9,4% -994,2%
10 éves magyar állampapírhozam 6,47 -0,3% -1,2% -2,6% -5,8% -3,4% 137,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Csupa jó hírek a Richtertől: irány az újabb csúcs?

Tisztítótűz söpört végig a tőzsdéken: egy meglepő területen is szembetűnő volt a hatás

A luxusvállalatok repítették új csúcsra a francia tőzsdét

Címlapkép forrása: Sean Gladwell

Megosztás

Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár

Nagy ugrással reagált az olajpiac a közel-keleti háborús eszkalációra, miután a befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus súlyos ellátási zavarokat okozhat. A Hormuzi-szorosban gyakorlatilag leállt a tankerforgalom, ami a globális olajkereskedelem (és egyébként az LNG) egyik legfontosabb ütőerének számít.

