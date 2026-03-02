Megremegtek a tőzsdék a közel-keleti háborúra - Mutatjuk a legfrissebb piaci hatásokat!

Újabb csapás érheti az olajpiacot
Újabb súlyos csapás érheti a globális energiaszállítást, miután a világ legnagyobb hajóbiztosítási cégeinek többsége felfüggeszti a háborús kockázatokra szóló fedezetet a Perzsa-öbölbe belépő hajók számára. A döntés drágíthatja a szállítást, visszafoghatja a forgalmat, és tovább növelheti az olajpiaci feszültségeket az iráni konfliktus árnyékában.
Olajár-sokk és légtérzár - Ütik a légitársaságok részvényeit
Egymás után törlik közel-keleti járataikat a világ nagy légitársaságai az iráni háború gyors eszkalációja miatt, miközben az olajár meredek emelkedése tovább rontja a szektor kilátásait. A kerozin drágulása és a légtérkorlátozások kettős nyomása már a hétfő reggeli kereskedésben is látszik, a befektetők tömegesen adják a légitársaságok részvényeit.
Súlyos konfliktus a Közel-Keleten, mutatjuk, hova menekülnek a befektetők
Több mint két százalékot ugrott az arany ára ma reggel, miután az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású csapásokat mért Iránra, amelyekben életét vesztette az ország vezetője is. A geopolitikai sokk klasszikus menekülést indított el a biztonságos eszközök felé, miközben a részvénypiacok esnek, az olaj ára pedig meredeken emelkedik.
Nagy eséssel indult a kereskedés az ázsiai piacokon
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,67 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,79 százalékot esett, míg a CSI 300 0,06 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,23 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,87 százalékot eshet, míg a FTSE 0,59 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,76 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,68 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Richter részvénye teljesített 21,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 12,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 21,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 977,92
|-1,1%
|-1,3%
|-0,1%
|1,9%
|13,3%
|58,3%
|S&P 500
|6 878,88
|-0,4%
|-0,4%
|-1,4%
|0,5%
|17,4%
|80,5%
|Nasdaq
|24 960,04
|-0,3%
|-0,2%
|-3,8%
|-1,1%
|21,5%
|93,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|58 850,27
|0,2%
|3,6%
|10,3%
|16,9%
|53,8%
|103,2%
|Hang Seng
|26 630,54
|0,9%
|0,8%
|-1,8%
|3,9%
|12,3%
|-8,1%
|CSI 300
|4 710,65
|-0,3%
|1,1%
|0,1%
|1,7%
|18,7%
|-11,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 284,26
|0,0%
|0,1%
|1,6%
|3,2%
|12,1%
|83,4%
|CAC
|8 580,75
|-0,5%
|0,8%
|5,2%
|5,3%
|5,9%
|50,5%
|FTSE
|10 910,55
|0,6%
|2,1%
|6,9%
|9,9%
|24,6%
|68,3%
|FTSE MIB
|47 209,89
|-0,5%
|1,6%
|3,9%
|5,0%
|22,2%
|106,6%
|IBEX
|18 360,8
|-0,7%
|1,0%
|3,1%
|6,1%
|38,4%
|123,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|126 534,8
|-0,2%
|0,6%
|-0,8%
|14,0%
|43,8%
|189,0%
|ATX
|5 701,7
|-1,1%
|-1,8%
|1,5%
|7,0%
|35,4%
|89,3%
|PX
|2 651,87
|-0,2%
|-2,2%
|-4,7%
|-1,3%
|31,9%
|150,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 310
|-0,8%
|-0,9%
|-1,5%
|12,0%
|63,3%
|188,0%
|Mol
|3 528
|0,2%
|0,0%
|-9,8%
|20,0%
|19,8%
|63,6%
|Richter
|11 940
|0,9%
|2,9%
|12,2%
|21,0%
|10,9%
|39,3%
|Magyar Telekom
|2 165
|-1,4%
|9,7%
|9,3%
|20,8%
|35,7%
|430,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|66,96
|2,9%
|0,4%
|7,9%
|16,9%
|-5,2%
|5,4%
|Brent
|70,78
|0,0%
|-1,4%
|4,7%
|16,3%
|-4,9%
|7,1%
|Arany
|5 254,06
|1,5%
|3,9%
|3,0%
|21,5%
|82,7%
|204,2%
|Devizák
|EURHUF
|376,8250
|0,2%
|-0,8%
|-0,8%
|-1,9%
|-6,0%
|4,0%
|USDHUF
|319,1539
|0,1%
|-1,0%
|0,4%
|-2,4%
|-17,1%
|6,9%
|GBPHUF
|430,1201
|0,1%
|-1,3%
|-1,6%
|-2,4%
|-11,4%
|2,8%
|EURUSD
|1,1807
|0,1%
|0,2%
|-1,2%
|0,5%
|13,4%
|-2,7%
|USDJPY
|156,0450
|0,0%
|0,8%
|1,8%
|-0,4%
|4,1%
|46,5%
|GBPUSD
|1,3445
|-0,5%
|-0,4%
|-2,2%
|0,0%
|6,5%
|-3,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|65 868
|-2,4%
|-3,1%
|-26,1%
|-25,8%
|-22,2%
|42,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,95
|-1,3%
|-3,0%
|-6,6%
|-5,1%
|-7,5%
|173,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,61
|-1,8%
|-3,3%
|-7,7%
|-8,8%
|9,4%
|-994,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,47
|-0,3%
|-1,2%
|-2,6%
|-5,8%
|-3,4%
|137,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Sean Gladwell
Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár
Nagy ugrással reagált az olajpiac a közel-keleti háborús eszkalációra, miután a befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus súlyos ellátási zavarokat okozhat. A Hormuzi-szorosban gyakorlatilag leállt a tankerforgalom, ami a globális olajkereskedelem (és egyébként az LNG) egyik legfontosabb ütőerének számít.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár
Gyakorlatilag leállt a forgalom a Hormuzi-szorosban.
Ez már tényleg szerelem: minden magyar eszközt megvesznek válogatás nélkül
Semmi más nem érdekli a befektetőket.
Nem a Hormuzi-szoros a legnagyobb veszély: Irán máshol okozhat igazán pusztító csapást
A finomítók is célkeresztbe kerülhetnek.
Megtörte a csendet a Hezbollah: újabb játékos száll be a harcokba?
Eddig nem igazán mozgolódtak.
Sikerült magára rántania három európai nagyágyút is Iránnak: beszállhatnak a bombázásokba
Egyre több mindenkit haragít magára Teherán.
Kiszivárgott: hiába tiltotta be Trump ennek az AI modellnek a használatát, az iráni akcióban azért jól jött
Órákkal az iráni támadás előtt tiltotta le róla az összes kormányzati szervet.
Váratlan bejelentés: Zelenszkij nyitott arra, hogy fontos hadititkokat osszon meg, de csak egy feltétellel
Sok tapasztalatuk van a dróntámadásokról.
Rendkívüli üzenet érkezett Orbán Viktortól: hétfőn mindent a nyilvánosság elé tárnak a Barátság kőolajvezetékről
Bizonyítékokról beszél a miniszterelnök.
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?