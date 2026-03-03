A 4iG megvette a FaceKomot

A 4iG újabb akvizíciót zárt le az IT-portfóliójában: a társaság rendkívüli tájékoztatása szerint a 4iG leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. a mai napon lezárta a FaceKom 100%-os tulajdonrészének megszerzésére irányuló üzletrész-adásvételi szerződést. Ennek eredményeként a 4iG IT a budapesti székhelyű FaceKom egyedüli, 100%-os tulajdonosává vált.

A közlemény alapján a tranzakció a zárással vált véglegessé, vagyis az üzletrészek tulajdonjoga ténylegesen átszállt a vevőre. A 4iG a tőkepiaci szereplők felé azt jelezte, hogy a megszerzés közvetlenül a 4iG IT-n keresztül történt, így a FaceKom immár a 4iG-csoporthoz tartozik. A társaság a bejelentésben a zárás tényén túl egyéb részleteket – például vételárat vagy a FaceKom pénzügyi mutatóit – nem közölt.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ