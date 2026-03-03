Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken történik, szakad a piac

Már több mint 4 százalékos mínuszban van a német tőzsde, a legnagyobb komponensek közül az SAP 2,5 százalékot esett, a Siemens 5,1 százalékkal került lejjebb, a Deutsche Telekom 2,8 százalékos veszített értékéből, az Allianz 4,9 százalékos mínuszban van, az Airbus pedig 2,5 százalékot gyengült.

A legnagyobb esésben a Beiersdorf van, a papír 18 százalékot zuhant, melynek okairól itt írtunk. További kiugró értékékeket nem látni, inkább általános kockázatkerülésről van szó, a 40-ből 15 komponens mutat 4-5 százalék körüli esést. A Beiersdorfot a sorban a Siemens Energy, a Deutsche Bank, az Infineon, és a Continental követi, egyaránt 5 százalé körüli eséssel.