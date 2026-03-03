Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken történik, szakad a piac

A 4iG megvette a FaceKomot
Lezárult a tranzakció, a 4iG megvette a FaceKomot - derült ki a BÉT honlapján közzétett tájékoztatásból.
Csúnya esés a német tőzsdén
Már több mint 4 százalékos mínuszban van a német tőzsde, a legnagyobb komponensek közül az SAP 2,5 százalékot esett, a Siemens 5,1 százalékkal került lejjebb, a Deutsche Telekom 2,8 százalékos veszített értékéből, az Allianz 4,9 százalékos mínuszban van, az Airbus pedig 2,5 százalékot gyengült.
A legnagyobb esésben a Beiersdorf van, a papír 18 százalékot zuhant, melynek okairól itt írtunk. További kiugró értékékeket nem látni, inkább általános kockázatkerülésről van szó, a 40-ből 15 komponens mutat 4-5 százalék körüli esést. A Beiersdorfot a sorban a Siemens Energy, a Deutsche Bank, az Infineon, és a Continental követi, egyaránt 5 százalé körüli eséssel.
Szakadnak a tőzsdék
Egyre csúnyább az esés a tőzsdéken, a DAX már 4,1 százalékos mínuszban van, a CAC 3,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 3,1 százalékkal került lejjebb.
Itthon is durva esés bonatkozott ki, a BUX már 3,5 százalékot veszített értékéből, elsősorban az OTP esése miatt, miután a bankpapír már 5,4 százalékos mínuszban van.
Padlót fogott a Nivea anyacége: épp most veszíti el értékének közel ötödét
Három évtizede nem látott mértékben zuhantak a Beiersdorf részvényei, miután a német bőrápolási vállalat gyenge számokat vetített előre az idei évre: a Nivea márka a lassuló piacon küzd, a nyereség csökkenhet, az árbevétel pedig stagnálhat - írta a Bloomberg.
Ma még az arany sem véd a háború elől - Mutatjuk, mi áll a háttérben
Az arany árfolyama esik ma, miután az erősödő dollár ellensúlyozta a közel-keleti háború eszkalálódása miatt élénkülő menekülőeszköz-keresletet.
Éleződik a háborús helyzet, megint kilőtt az olajár
Harmadik napja emelkedik jelentősen az olaj ára, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai műveleteinek kiterjesztése, valamint a Hormuzi-szoros lezárása ellátási zavarokat vetít előre a világ legfontosabb kőolajtermelő régiójában.
Világszerte ütik a tőzsdéket - Meddig tarthat még az esés?
Az iráni háború alaposan megijesztette a befektetőket. Az első hatások a hét elején még nem tűntek pánikszerűnek, azóta viszont fokozódott a nyomás, és a befektetők egyre inkább azt árazzák, hogy egy elhúzódó háborús helyzet alakul ki, ami részben az olajárakon keresztül globális gazdasági hatásokat is kifejthet. Ennek megfelelően esnek egyre mélyebbre a részvénypiacok, két nap alatt jó néhány hét emelkedését adták vissza a tőzsdék. Mivel a statisztikák szerint világszerte alaposan kifeszítve, magas részvényaránnyal nézik most a befektetők az eseményeket, érdemes tisztázni azt, hogy meddig tarthat még az esés a tőzsdéken. Mutatjuk a legfontosabb kapaszkodókat, azoknak is, akik a magyar részvénypiacon fektetnek e!
Nyomás alatt a magyar tőzsde, ütik az OTP-t!
A hétfői után a keddi kereskedésben is ütik a magyar részvényeket, a legnagyobbat az OTP este, közel 5 százalék mínuszban is álltak már a jegyzések, de ütik a Richtert is, miközben a nagy papírjaink közül a Mol és a Magyar Telekom jól tartja magát. A tőzsdei hangulat azután romlott el, hogy az Egyesült Államok és Izrael összehangolt támadást indított Irán ellen, a helyzet eszkalálódott, és most már több mint egy tucatnyi ország van benne a Közel-Keleti háborúban. Pánikszerű eladásokról egyelőre még nem beszélhetünk, de masszív nyomás alatt vannak most a tőzsdék.
Zuhanás
Egyre csúnyább az esés a tőzsdéken, a német tőzsde már 3,1 százalékos mínuszban van, a francia piac 2,3 százalékot esett, a brit benchmark pedig 2,2 százalékkal került lejjebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 2,6 százalékot veszített értékéből, ezzel február eleji mélypontra huzant.
A szektorokat tekintve a komoly mínuszban vannak a bankrészvények, a biztosítók papírjai, és a közműcégek. Még a Stoxx Aerospace and Defense index is esik, amely a régió legnagyobb védelmi vállalatainak ad otthont, miután hétfőn pozitív tartományban zárta a kereskedést.
Összeálltak a csillagok: sosem látott menetelésbe kezdett egy távoli ország tőzsdéje
A dél-afrikai részvénypiac rekordot döntő, 12 hónapja tartó emelkedő szériája még nem ért véget: a Bank of America (BofA) szerint a felfutó fémárak és a rand erősödése olyan ritka „együttállást” hozott, amely továbbra is támaszt adhat az indexnek - írja a Bloomberg. A johannesburgi benchmark hétfőn új történelmi csúcsot érintett, miután az amerikai–izraeli iráni csapások nyomán a nemesfémek felé fordult a kereslet, és az arany, valamint ezüst árfolyamok megugrottak.
Ma is nagy eséssel indul a nap
Csúnya mínuszban nyitottak az európai tőzsdék, a DAX 1,7 százalékot zuhant, a CAC 1,4 százalékkal került lejjebb, míg a FTSE 100 0,9 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 1,8 százalékkal, míg a spanyol piac szintén 1,8 százalékot esett.
Nyomás alatt a magyar tőzsde, jelentős mínuszban az OTP
A nemzetközi piacokon jellemző hangulatromlás alól a magyar piac sem kivétel, ma reggel az OTP esett a legnagyobbat a blue chipek közül.
Tovább szárnyal a gázár a közel-keleti konfliktus miatt
A hétfői 50 százalékos ugrás után kedd reggel tovább emelkedik a földgáz világpiaci ára, az európai jegyzés 50 euró fölé került. A befektetők továbbra is attól tartanak, hogy a közel-keleti háború komoly termelési és szállítási fennakadásokat okoz majd.
Véleményt mondott a Wood a DH Groupról
Rekord eredménnyel zárta a 2025-ös évet a DH Group, miután mindhárom kulcspiacán – Olaszországban, Magyarországon és Lengyelországban – a menedzsment eredeti céljai fölé sikerült menni. A Wood szerint a negyedik negyedéves számok nagyjából rendben voltak, viszont a 2026-os előrejelzés már érdemben magasabb a jelenlegi elemzői várakozásokhoz képest.
Kutatási portfóliót vásárol a Richter
A Richter ma bejelentette a Celmatix Inc. nőgyógyászati korai fázisú kutatási portfóliójának megvásárlását. A Celmatix egy, az Egyesült Államokban működő, úttörő nőgyógyászati biotechnológiai vállalat, amely a női biológia területén elért tudományos eredményeket új terápiákká alakítja.
Lezárhatják a Hormuzi-szorost, tovább ralizik az olajár
Harmadik napja emelkednek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni légiháborúja tovább szélesedett, miközben a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányozást érő fenyegetések miatt egyre komolyabb ellátási kockázatokat áraznak a befektetők. A piac fókuszában az áll, hogy a kulcsfontosságú közel-keleti termelő régióból érkező kínálat sérülhet, ráadásul a konfliktus elhúzódásának jelei is erősödnek.
Miközben a világ tőzsdéi földbe állnak a háború miatt, ez a szektor szárnyal
A dél-koreai hadiipari részvények nagy emelkedést produkáltak kedden, az ünnepnap utáni első kereskedési napon. A drágulást az váltotta ki, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalálódása és Irán érintettsége világszerte megnövelte a befektetők érdeklődését a védelmi szektor iránt - számolt be a Cnbc.
Folytatódhat az esés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,1 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,45 százalékot esett, a Hang Seng 1,17 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,35 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,09 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,82 százalékot eshet, míg a FTSE 0,77 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,81 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,86 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,03 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon a KSH negyedik negyedéves GDP statisztikájának második becslésére szegeződik a tekintet, ami pontosabb képet ad a magyar gazdaság év végi teljesítményéről. Globálisan az európai inflációs adatok kerülnek fókuszba: délelőtt az eurózóna és Olaszország friss, februári inflációs mutatóit, valamint a török árnyomás alakulását figyelik a befektetők.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,3 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 24,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 9,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 27,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 904,78
|-0,1%
|0,2%
|-1,0%
|1,8%
|11,6%
|55,8%
|S&P 500
|6 881,62
|0,0%
|0,6%
|-1,4%
|0,5%
|15,6%
|77,8%
|Nasdaq
|24 992,6
|0,1%
|1,1%
|-2,9%
|-1,0%
|19,7%
|91,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|58 057,24
|-1,3%
|2,2%
|10,3%
|15,3%
|56,3%
|97,4%
|Hang Seng
|26 059,85
|-2,1%
|-3,8%
|-2,7%
|1,7%
|13,6%
|-10,4%
|CSI 300
|4 728,67
|0,4%
|1,5%
|2,7%
|2,1%
|21,6%
|-11,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 672,4
|-2,4%
|-1,3%
|-0,5%
|0,7%
|9,4%
|75,7%
|CAC
|8 394,32
|-2,2%
|-1,2%
|2,6%
|3,0%
|3,5%
|44,5%
|FTSE
|10 780,11
|-1,2%
|0,9%
|4,2%
|8,5%
|22,4%
|63,0%
|FTSE MIB
|46 280,4
|-2,0%
|-0,9%
|0,6%
|3,0%
|19,7%
|100,5%
|IBEX
|17 878,9
|-2,6%
|-2,2%
|-1,3%
|3,3%
|34,0%
|114,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|125 373,3
|-0,9%
|-1,3%
|-2,4%
|12,9%
|43,9%
|182,4%
|ATX
|5 634,07
|-1,2%
|-3,2%
|-0,4%
|5,8%
|35,8%
|82,6%
|PX
|2 649,69
|-0,1%
|-2,6%
|-4,6%
|-1,3%
|34,1%
|147,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 300
|-2,6%
|-4,5%
|-5,2%
|9,1%
|61,0%
|180,0%
|Mol
|3 650
|3,5%
|2,4%
|-5,3%
|24,1%
|26,7%
|60,7%
|Richter
|11 840
|-0,8%
|0,2%
|8,8%
|20,0%
|9,8%
|38,1%
|Magyar Telekom
|2 160
|-0,2%
|8,5%
|5,9%
|20,5%
|35,5%
|430,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|71,13
|6,2%
|7,2%
|15,5%
|24,2%
|1,7%
|19,0%
|Brent
|77,79
|7,2%
|8,7%
|17,2%
|27,8%
|5,8%
|23,7%
|Arany
|5 297,87
|0,8%
|1,8%
|12,8%
|22,5%
|85,8%
|206,7%
|Devizák
|EURHUF
|381,2750
|1,2%
|0,5%
|0,0%
|-0,7%
|-4,7%
|4,7%
|USDHUF
|326,4341
|2,3%
|1,5%
|0,9%
|-0,1%
|-15,1%
|8,2%
|GBPHUF
|435,3049
|1,2%
|0,2%
|-1,4%
|-1,2%
|-11,0%
|3,5%
|EURUSD
|1,1680
|-1,1%
|-1,0%
|-0,9%
|-0,5%
|12,3%
|-3,2%
|USDJPY
|156,0750
|0,0%
|1,1%
|0,3%
|-0,4%
|3,6%
|46,2%
|GBPUSD
|1,3372
|-0,5%
|-0,9%
|-1,9%
|-0,6%
|6,2%
|-4,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|68 821
|4,5%
|6,5%
|-12,5%
|-22,4%
|-18,4%
|41,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,04
|2,2%
|0,4%
|-5,6%
|-3,0%
|-3,8%
|185,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,67
|2,2%
|-0,3%
|-5,6%
|-6,8%
|11,8%
|-802,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,6
|2,0%
|0,6%
|0,2%
|-3,9%
|-1,5%
|151,0%
