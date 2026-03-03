Éleződik a háborús helyzet, megint kilőtt az olajár

Harmadik napja emelkedik jelentősen az olaj ára, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai műveleteinek kiterjesztése, valamint a Hormuzi-szoros lezárása ellátási zavarokat vetít előre a világ legfontosabb kőolajtermelő régiójában.

Már a 82 dollárt közelíti a Brent árfolyama, ez 5,1 százalékos emelkedést jelent napon belül. Az elmúlt három kereskedési napon a jegyzés 70,8 dollárról ment fel az említett szintre,

ami 15,8 százalékos emelkedést jelent.

Hétfőn Izrael libanoni célpontokat támadott, Irán pedig az Öböl menti államok energetikai infrastruktúráját és a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajókat vette célba.

Az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban, és figyelmeztetett: az áthaladást megkísérlő hajókra tüzet nyitnak.

A szoroson halad át a világ olaj- és gázforgalmának mintegy 20 százaléka, így tartós fennakadás esetén globális ellátási sokk veszélye is felmerül.

Hétfőn dróntámadás miatt leállt a szaúdi Aramco Ras Tanura finomítójának működése, miközben Katar – egy iráni csapást követően – felfüggesztette a világ legnagyobb LNG-exportlétesítményének termelését. A feszültség Izrael energiaellátására is rányomta a bélyegét, a Leviathan földgázprojektben például szünetel a termelés.

A konfliktus a fuvardíjakat is az egekbe küldte, a Közel-Kelet–Kína nyersolajszállítás árazása rekordra ugrott, a benchmark útvonalon a napi bevétel 424 ezer dollárra emelkedett a Baltic Exchange adatai szerint. Az ANZ szerint a háború veszélyes fázisba lépett, és minél tovább húzódik, annál nagyobb lesz a hatása az olajpiacra, miközben a JPMorgan arra figyelmeztet: ha a Hormuzi-szoros lezárása tartós marad, a térség termelői nagyjából 25 nap után elérhetik a tárolókapacitások határát, ami akár kitermelés-visszafogást is kikényszeríthet.

