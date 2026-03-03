Kezd magára találni Amerika, de még mindig mínuszban vannak a tőzsdék

Kedden az eladók uralják a tengerentúli tőzsdéket: a Nasdaq értéke közel 1,4 százalékot, az S&P 500 értéke több mint 1,2 százalékot, míg a Dow Jones értéke 1,1 százalékot esett az előző napi záróértékéhez képest. A befektetők elsősorban attól tartanak, hogy

a közel-keleti háború elhúzódhat, ami az olajárak emelkedésén keresztül a növekedésre is veszélyes lehet.