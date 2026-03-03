Kutatási portfóliót vásárol a Richter

A Richter ma bejelentette a Celmatix Inc. nőgyógyászati korai fázisú kutatási portfóliójának megvásárlását. A Celmatix egy, az Egyesült Államokban működő, úttörő nőgyógyászati biotechnológiai vállalat, amely a női biológia területén elért tudományos eredményeket új terápiákká alakítja.

A Celmatixtól megszerzett eszközök között szerepel egy kategóriájában egyedülálló, szájon át szedhető follikulus-stimuláló hormon (FSH) receptor agonista, amely képes lehet átalakítani a meddőségkezelési ellátást azáltal, hogy a betegek számára kedvezőbb petefészekstimulációt tesz lehetővé.

A portfólió egy újszerű Jun N-terminális kináz (JNK) gátlóval is rendelkezik, ami egy potenciális, nem hormonális immunterápiás megközelítést kínál az endometriózis kezelésére, amely mind a fájdalomra, mind a gyulladásra pozitív hatással van. Ezen felül az ügylet korai fázisú terápiás antitesteket is tartalmaz, amelyek az anti-Müllerianhormont (AMH) célozzák meg, beleértve mind az agonistákat, mind az antagonistákat, amik eddig nem látott kontrollt nyújthatnak a petefészek follikulogenezis felett.

Ez a tranzakció összhangban van a Richter stratégiájával, amely azt célozza, hogy a kulcsfontosságú nőgyógyászati indikációkban, ideértve a meddőségkezelést, endometriózist és petefészek-öregedést, bővüljenek az innovatív gyógyszerfejlesztési képességei. A megvásárolt programok fejlesztését a Richter belgiumi nőgyógyászati kutatási és fejlesztési központja fogja vezetni. A megvásárolt eszközök integrálása megerősíti a belgiumi originális kutatási és fejlesztési központ nőgyógyászati innovációban betöltött vezető szerepét a Richter stratégiai prioritásainak megfelelően.

Az eszközvásárlási megállapodás értelmében a Celmatix egy azonnali kifizetést kap majd, és jogosult lesz további mérföldkő kifizetésekre, ahogy a gyógyszerfejlesztés a klinikai és regisztrációs fázisokba lép.

Turek Péter, a Richter Nőgyógyászati Üzletágának vezetője elmondta:

Túl sokáig túl kevés figyelem irányult a nőgyógyászatra, és az orvostudomány fejlődése ellenére a nők komoly egészségügyi szükségletei maradtak megválaszolatlanul. A K+F erősítése a nőgyógyászat olyan kulcsfontosságú terápiás területein, mint az endometriózis, a petefészeköregedés és a meddőségkezelés, tovább erősíti majd kutatás-fejlesztési portfóliónkat és kiszélesíti tudományos platformunkat és innovációs tevékenységünket. Ez teljes mértékben összhangban áll azzal a törekvésünkkel, hogy a nőgyógyászat területén vezető szerepet töltsünk be, és olyan innovatív megoldásokat nyújtsunk, amelyek képesek jelentősen javítani nők millióinak életminőségét világszerte."

Piraye Yurttas Beim, a Celmatix alapítója és vezérigazgatója hozzátette:

„Küldetésünk három alapigazságra épül: a nők élete során minden szervüknek – beleértve a petefészkeket is – egészségesen kell működniük; a krónikus betegségek, mint az endometriózis, korai, oki kezelést igényelnek; valamint a nők, akik nemcsak túlélni, hanem kiteljesedni is szeretnének későbbi éveikben, magasabb szintű termékenységi ellátást érdemelnek. A petefészek működésének egész életcikluson át történő javítása, az endometriózis okainak kezelése, és a meddőségterápia új szemlélete állnak munkánk középpontjában. Meggyőződésünk, hogy a Richter – többgenerációs nőgyógyászati örökségével, tudományos szakértelmével, innovációs fókuszával és globális jelenlétével – ideális partner arra, hogy ezeket a programokat eljuttassa a betegekhez. Büszkék vagyunk rá, hogy a Celmatix történetét egy olyan vállalat írja tovább, amely osztozik a víziónkban, és képes azt világszinten megvalósítani.”

