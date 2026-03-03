Már Európában is érzik a háború hatását, nem vesz fel új rendeléseket a második legnagyobb műtrágyagyártó

A vállalat közleménye szerint a termelés folytatódik, a döntés kizárólag a márciusi nitrogénműtrágya-megrendelésekre vonatkozik. A
z intézkedés hátterében a közel-keleti instabil geopolitikai helyzet áll.
A Grupa Azoty az Európai Unió második legnagyobb nitrogén- és komplex műtrágyagyártója, így lépése attól való félelmeket is felveti, hogy más piaci szereplők is hasonló döntést hozhatnak.
Az Iránban zajló háború már most megzavarja a Perzsa-öböl térségéből érkező szállításokat, pedig a régió a műtrágyagyártás szempontjából kulcsfontosságú termelési és logisztikai központ. Az áremelkedés különösen rosszkor jön, mivel az északi féltekén a gazdálkodók épp a tavaszi tápanyag-utánpótlásra készülnek. A dráguló földgáz ráadásul más régiók műtrágyagyártóit is sújtja.
A Grupa Azoty – számos versenytársával ellentétben – egyelőre nem emelte meg termékei árát. A vállalat közleménye szerint az Európán kívüli gyártók Egyiptomban, Algériában, Kínában és az Egyesült Államokban tonnánként 45–70 dolláros azonnali áremelést vezettek be.
Úgy döntöttünk, hogy nem hárítjuk át ilyen mértékű költségnövekedést a partnereinkre
– áll a közleményben, hozzátéve, hogy a jelenlegi feltételek mellett az új megrendelések elfogadása komoly veszteségeket okozna a cégnek.
A vállalatot az orosz és belarusz műtrágyagyártók erős versenye is nyomás alatt tartja. A Grupa Azoty múlt hónapban szerkezetátalakítási tervet nyújtott be, amelynek célja, hogy rendezze a közép- és kelet-európai régió legnagyobb propilén- és polipropilénüzemének felépítéséhez felvett adósságának mintegy 17 százalékát.
A hír hatására a társaság részvényei a varsói tőzsdén közel 4 százalékot estek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
