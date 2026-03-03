  • Megjelenítés
Nyomás alatt a magyar tőzsde, jelentős mínuszban az OTP
Nyomás alatt a magyar tőzsde, jelentős mínuszban az OTP

Portfolio
A nemzetközi piacokon jellemző hangulatromlás alól a magyar piac sem kivétel, ma reggel az OTP esett a legnagyobbat a blue chipek közül.

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,5 százalékos mínuszban van, így jelenleg 124 718 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Mol árfolyama 0,9 százalékos pluszban van, a Richter árfolyama 0,3 százalékos pluszban áll, a Magyar Telekom árfolyama stagnál, míg az OTP árfolyama 1,7 százalékkal került lejjebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és a Waberer's teljesít, míg a leggyengébben az Appeninn és a PannErgy indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Rába is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Ledolgozták a nagy esést az amerikai indexek
