Nyomás alatt a magyar tőzsde, jelentős mínuszban az OTP

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,5 százalékos mínuszban van, így jelenleg 124 718 ponton áll az index értéke.
A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Mol árfolyama 0,9 százalékos pluszban van, a Richter árfolyama 0,3 százalékos pluszban áll, a Magyar Telekom árfolyama stagnál, míg az OTP árfolyama 1,7 százalékkal került lejjebb.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és a Waberer's teljesít, míg a leggyengébben az Appeninn és a PannErgy indítja a napot.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Rába is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
