  • Megjelenítés
Életjeleket mutatnak a tőzsdék, levegővételhez jutott a piac
Üzlet

Életjeleket mutatnak a tőzsdék, levegővételhez jutott a piac

Portfolio
Eladási hullám söpört végig a tőzsdéken az elmúlt napokban, miután a közel-keleti háború már 5. napja tart, és ugyan eleinte csak az USA és Izrael mért csapást Iránra, a konfliktus már vagy egy tucat országra kiterjed. A befektetők részben az olajárak elszállása, és az ezek által generált inflációs- és növekedési kockázatok miatt aggódnak, miután Irán lezártnak nyilvánította a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorosot. Közben a tőzsdék folyamatosan esnek, tegnap lefordultak az hét elején még relatíve jól teljesítő amerikai tőzsdék, majd Ázsiában is folytatódott a lejtmenet, különösen dél-koreai piac kapott nagy ütést, több mint 10 százalékosat, ami miatt fel is kellett függeszteni a kereskedést. Európa ehhez képest már jobban néz ki, kis emelkedést mutatnak a vezető indexek, ami az elmúlt napokban látott masszív eséshez képest érdemi hangulatjavulást jelent.
Megosztás

Drasztikus lépésre szánta el magát az olajkartell második legnagyobb termelője

Irak megkezdte legnagyobb olajmezőinek fokozatos leállítását, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt gyakorlatilag megszűntek az exportlehetőségek a Perzsa-öbölben, ami az egész közel-keleti olajtermelést fenyegeti és már most felhajtotta a világpiaci árakat - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Drasztikus lépésre szánta el magát az olajkartell második legnagyobb termelője
Megosztás

Kis emelkedés Európában

Életjeleket mutatnak az európai tőzsdék az elmúlt napokban elszenvedett veszteségeket követően, a DAX 0,4 százalékos pluszban kezdett, a CAC 0,3 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot erősödött. A milánói börze 0,2 százalékos pluszban van, a spany piac viszont 0,3 százalékot esett.

Nc6jY2PL
Megosztás

Itt a felpattanás a magyar tőzsdén, ugrik az OTP

A közel-keleti háborús helyzet miatt jelentős esést lehetett látni a tőzsdéken az elmúlt napokban, a magyar piac is nagyot esett. Mára azonban javulni kezdett a hangulat Európában, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is erőre kapott.

Tovább a cikkhez
Itt a felpattanás a magyar tőzsdén, ugrik az OTP
Megosztás

Csúnya esés után hirtelen felpattant az arany

Az arany unciánkénti ára 1,5 százalékot emelkedett, miután kedden több mint egyhetes mélypontra esett; a visszapattanást a közel-keleti konfliktus eszkalálódása és az ennek nyomán erősödő menekülőeszköz-kereslet hajtja.

Tovább a cikkhez
Csúnya esés után hirtelen felpattant az arany
Megosztás

Nincs megállás, tovább emelkedik az olajár a háború árnyékában

Az olajárak szerdán közel 2,5 százalékkal emelkedtek, miután az amerikai–izraeli katonai műveletek Irán ellen súlyosan megzavarták a közel-keleti kőolajellátást. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult a teherhajó-forgalom előtt, Irak pedig napokon belül kénytelen lehet teljes termelését leállítani.

Tovább a cikkhez
Nincs megállás, tovább emelkedik az olajár a háború árnyékában
Megosztás

Szétverték a korábbi világelső tőzsdét, több mint 10 százalékot zuhant

A dél-koreai tőzsde szerdán több mint 10 százalékot zuhant, miután a von árfolyama 17 éves mélypontra gyengült a közel-keleti konfliktus eszkalálódása nyomán. Két nap alatt több mint 430 milliárd dollárnyi piaci érték törlődött ki a korábban világelsőnek tartott koreai részvénypiacról.

Tovább a cikkhez
Szétverték a korábbi világelső tőzsdét, több mint 10 százalékot zuhant
Megosztás

Figyelmeztetés jött: napokon belül nagyot eshet a globális olajkínálat, kiszámolták, mekkorát

A Hormuzi-szoros lezárása néhány napon belül akár napi 3,3 millió hordóval csökkentheti a globális kőolajkínálatot – figyelmeztet a J.P. Morgan friss elemzése. Irak és Kuvait exportja kerülne elsőként veszélybe, miközben Irán azt közölte, hogy tüzet nyit a szoroson áthaladó hajókra.

Tovább a cikkhez
Figyelmeztetés jött: napokon belül nagyot eshet a globális olajkínálat, kiszámolták, mekkorát
Megosztás

Ma már mérsékelődhet az esés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot esett, a S&P 500 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,1 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4,13 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,89 százalékot esett, míg a CSI 300 0,24 százalékos mínuszban áll.
  • Európában viszont iránykereséssel indulhat a nap, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,06 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,31 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,33 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,47 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,67 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a figyelem már hajnalban Kínára irányul, ahonnan friss beszerzésimenedzser indexek érkeznek. Idehaza a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmát közli a KSH. Később az eurózóna januári munkanélküliségi rátája és termelői inflációja hoz új információkat. Délután az amerikai szolgáltatószektori ISM BMI, valamint az orosz kiskereskedelmi és munkaerőpiaci adatok hozhatnak mozgást a piacokon.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,7 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 24,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 33,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 501,27 -0,8% -1,4% -1,5% 0,9% 12,3% 55,1%
S&P 500 6 816,63 -0,9% -1,1% -1,5% -0,4% 16,5% 78,5%
Nasdaq 24 720,08 -1,1% -1,0% -2,4% -2,1% 21,0% 94,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 279,05 -3,1% -1,8% 2,8% 11,8% 48,9% 90,4%
Hang Seng 25 768,08 -1,1% -3,1% -4,0% 0,5% 12,0% -13,8%
CSI 300 4 655,9 -1,5% -1,1% -0,1% 0,6% 19,7% -14,6%
Európai részvényindexek              
DAX 23 790,65 -3,4% -4,8% -4,0% -2,9% 2,8% 69,0%
CAC 8 103,84 -3,5% -4,9% -0,9% -0,6% -1,2% 39,0%
FTSE 10 484,13 -2,7% -1,8% 1,6% 5,6% 18,2% 57,1%
FTSE MIB 44 468,46 -3,9% -4,7% -4,2% -1,1% 13,8% 92,9%
IBEX 17 062,4 -4,6% -6,2% -5,8% -1,4% 27,6% 104,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 120 688,1 -3,7% -3,2% -7,4% 8,7% 35,7% 176,8%
ATX 5 433,81 -3,6% -4,8% -5,2% 2,0% 30,7% 75,6%
PX 2 585,79 -2,4% -3,3% -7,2% -3,7% 29,7% 144,9%
Magyar blue chipek              
OTP 35 800 -6,5% -8,0% -12,4% 2,0% 47,1% 165,2%
Mol 3 646 -0,1% 5,0% -7,7% 24,0% 25,5% 65,0%
Richter 11 590 -2,1% -2,2% 4,4% 17,5% 6,5% 38,3%
Magyar Telekom 2 130 -1,4% 4,4% 4,4% 18,9% 26,0% 420,8%
Nyersanyagok              
WTI 74,48 4,7% 13,5% 18,9% 30,1% 8,5% 21,5%
Brent 81,46 4,7% 15,0% 21,0% 33,9% 12,9% 26,8%
Arany 5 108,24 -3,6% -0,8% 3,3% 18,1% 76,9% 196,8%
Devizák              
EURHUF 391,3250 2,6% 3,4% 3,0% 1,9% -2,2% 7,5%
USDHUF 338,1216 3,6% 5,2% 5,1% 3,4% -11,4% 12,2%
GBPHUF 445,1599 2,3% 2,7% 0,9% 1,0% -8,0% 5,6%
EURUSD 1,1574 -0,9% -1,7% -2,0% -1,5% 10,4% -4,1%
USDJPY 157,7350 0,0% 1,2% 1,3% 0,6% 5,0% 47,4%
GBPUSD 1,3303 -0,5% -1,6% -2,9% -1,1% 4,7% -4,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 336 -0,7% 6,7% -9,7% -23,0% -20,7% 35,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,05 0,3% 0,5% -5,1% -2,7% -2,6% 175,4%
10 éves német állampapírhozam 2,74 2,5% 2,5% -4,1% -4,4% 11,0% -928,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,76 2,4% 3,0% 3,0% -1,6% -0,7% 158,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Durva eséssel nyitott a magyar tőzsde, megütötték az OTP-t

Meddig gyengülhet most a forint?

Miért pont a forintot bántják, amikor több ezer kilométerre süvítenek a rakéták?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta
Nem sikerült a szépítés: mínuszban zárt Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility