Figyelmeztetnek a nagy elemzőházak, heteken belül elérheti a 100 dollárt az olajár

A nemzetközi irányadó Brent nyersolajfajta jegyzése 1,1 százalékkal emelkedve hordónként 82,4 dollárra kúszott fel, miután az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy "teljes ellenőrzést" szerzett a Hormuzi-szoros felett. A világ egyik legfontosabb tengeri olajszállítási útvonalának számító szoros körüli feszültség az amerikai West Texas Intermediate (WTI) határidős árát is felhajtotta: a WTI 0,6 százalékkal 75 dollárra drágult hordónként.
A Goldman Sachs nyersanyagpiaci elemzőcsapata szerint, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítmányok volumene további öt hétig változatlanul alacsony marad,
a Brent ára várhatóan elérheti a hordónkénti 100 dollárt.
Rámutattak, hogy az áremelkedés a fennakadás időtartamával nem lineárisan, hanem annál meredekebben nőhet, mivel minél hosszabb az ellátás kiesése, annál több idő és költség szükséges a termelés újraindításához és teljes felfuttatásához.
A Goldman Sachs a második negyedévre vonatkozó Brent-árfolyam-előrejelzését 10 dollárral, hordónként 76 dollárra, a WTI-re vonatkozó várakozását pedig 9 dollárral, 71 dollárra emelte. Becslésük szerint a márciusi hormuzi zavarok napi mintegy 200 ezer hordónyi közel-keleti nyersolaj kieséséhez vezettek. A felülvizsgált prognózis az Irán körüli feszültségeket, valamint az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos tartós geopolitikai bizonytalanságot is figyelembe veszi.
A JP Morgan elemzőcsapata ennél is borúlátóbb forgatókönyvvel számol: a bank szerint a Brent ára akár a hordónkénti 120 dolláros szintig is felkúszhat. Számításaik alapján, ha a konfliktus három hétnél tovább húzódik, az öböl menti olajtermelők tárolókapacitása kimerül, és kénytelenek lesznek visszafogni a kitermelést. Ebben az esetben a Brent ára a 100–120 dolláros sávban mozoghat. A JP Morgan-figyelmeztetés még azelőtt született, hogy dróncsapás érte a szaúdi Rász Tanúra finomítót, amelyet azóta egy újabb támadás is célba vett.
