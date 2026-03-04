  • Megjelenítés
Figyelmeztetnek a nagy elemzőházak, heteken belül elérheti a 100 dollárt az olajár
Üzlet

Figyelmeztetnek a nagy elemzőházak, heteken belül elérheti a 100 dollárt az olajár

Portfolio
Az olajárak több mint egyéves csúcsra ugrottak az iráni konfliktus eszkalálódása miatt, miközben egyre nagyobbak az aggodalmak a globális olajellátás biztonságával kapcsolatban, és a nagy befektetési bankok elemzői további jelentős drágulást valószínűsítenek - írta meg a MarketWatch.

A nemzetközi irányadó Brent nyersolajfajta jegyzése 1,1 százalékkal emelkedve hordónként 82,4 dollárra kúszott fel, miután az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy "teljes ellenőrzést" szerzett a Hormuzi-szoros felett. A világ egyik legfontosabb tengeri olajszállítási útvonalának számító szoros körüli feszültség az amerikai West Texas Intermediate (WTI) határidős árát is felhajtotta: a WTI 0,6 százalékkal 75 dollárra drágult hordónként.

cczQWhtX

A Goldman Sachs nyersanyagpiaci elemzőcsapata szerint, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítmányok volumene további öt hétig változatlanul alacsony marad,

a Brent ára várhatóan elérheti a hordónkénti 100 dollárt.

Rámutattak, hogy az áremelkedés a fennakadás időtartamával nem lineárisan, hanem annál meredekebben nőhet, mivel minél hosszabb az ellátás kiesése, annál több idő és költség szükséges a termelés újraindításához és teljes felfuttatásához.

Még több Üzlet

Feltámadás a magyar tőzsdén, tépik az OTP-t

Olyan AI-asszisztenst fejlesztett egy magyar startup, amely a nagy modelleket is megveri a szakterületén

Lábon lövi a háború az európai tőzsdéket - Ennyit a felülteljesítésről?

A Goldman Sachs a második negyedévre vonatkozó Brent-árfolyam-előrejelzését 10 dollárral, hordónként 76 dollárra, a WTI-re vonatkozó várakozását pedig 9 dollárral, 71 dollárra emelte. Becslésük szerint a márciusi hormuzi zavarok napi mintegy 200 ezer hordónyi közel-keleti nyersolaj kieséséhez vezettek. A felülvizsgált prognózis az Irán körüli feszültségeket, valamint az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos tartós geopolitikai bizonytalanságot is figyelembe veszi.

A JP Morgan elemzőcsapata ennél is borúlátóbb forgatókönyvvel számol: a bank szerint a Brent ára akár a hordónkénti 120 dolláros szintig is felkúszhat. Számításaik alapján, ha a konfliktus három hétnél tovább húzódik, az öböl menti olajtermelők tárolókapacitása kimerül, és kénytelenek lesznek visszafogni a kitermelést. Ebben az esetben a Brent ára a 100–120 dolláros sávban mozoghat. A JP Morgan-figyelmeztetés még azelőtt született, hogy dróncsapás érte a szaúdi Rász Tanúra finomítót, amelyet azóta egy újabb támadás is célba vett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán
Nem sikerült a szépítés: mínuszban zárt Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility