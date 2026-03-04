Hittek Trumpnak a piacok, erősödéssel zártak a főbb indexek

50 000 pont fölé kúszott vissza az S&P 500 a zárásra
Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdék szerdán, miután egy sajtóhír szerint Irán nyitottságot jelzett a tárgyalásokra, Donald Trump elnök pedig lépéseket tett az olajpiac stabilitásának megőrzésére, ami enyhítette a közel-keleti konfliktus miatti befektetői aggodalmakat.
A befektetők ismét a technológiai részvényekre vetették magukat, feljebb tornázva a Nasdaq-indexet, amely a konfliktus kirobbanása óta végig pozitív tartományban maradt. Az S&P 500 továbbra is közel áll januári rekord záróértékéhez.
Az S&P 500 52,83 ponttal, azaz 0,78 százalékkal emelkedve 6869,46 ponton zárt, a Nasdaq index 290,79 ponttal, 1,29 százalékkal 22 807,48 pontra erősödött, a Dow Jones ipari átlagindex pedig 228,86 pontos, 0,49 százalékos pluszban, 48 738,98 ponton fejezte be a napot.
Az S&P 500 ágazatai közül az energiaszektor teljesített a leggyengébben: az előző napokban az emelkedő olajárak által hajtott részvények korrekciót mutattak.
A Brent ára változatlanul, hordónként 81,40 dolláron zárt – ez 2025 januárja óta a legmagasabb szint –, bár napközben 84 dollár felett is járt a kurzus.
A Brent nyersolaj ára hordónként 81,40 dolláron zárt, megegyezve az előző napi záró szinttel, ami 2025 januárja óta a legmagasabb árfolyam. Az északi-tengeri olaj a délelőtti kereskedésben még több mint 3 dollárral ugorva 84,48 dolláros szintet is elért, de az árfolyam visszaesett, miután a The New York Times arról számolt be, hogy az iráni hírszerzés nyitottságot jelzett a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) felé a háború lezárásáról szóló tárgyalások megkezdésére.
Az irányadó amerikai WTI jegyzés 10 centtel, 74,66 dollárra emelkedett, és második napja zárt a júniusi csúcs közelében.
A Moderna részvényei 9 százalékkal emelkedtek, miután a cég peren kívül rendezte a Covid–19-vakcinájához használt lipid-nanorészecske-technológiával kapcsolatos, milliárdos tételű szabadalmi vitát, és jogdíjmentes hozzáférést szerzett a technológiához – írta meg a Reuters.
A Mol és szlovák leányvállalata, a Slovnaft versenyfelügyeleti panaszt tett az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál a horvát Janaf kőolajvezeték-üzemeltető ellen, mert szerintük az jogi kifogásokra hivatkozva akadályozza az orosz kőolaj tengeri fogadását és Magyarországra, illetve Szlovákiába történő továbbítását. A horvát hálózatüzemeltető viszont erősen visszaszólt a két országnak – szúrta ki a Telex.
Még egy picit feljebb kúsztak az indexek
A Dow Jones 301 ponttal, azaz 0,6%-kal emelkedett eddig, kicsit több mint egy órával a zárás előttig.
Az S&P 500 1%-kal erősödött, így az index a héten pozitív tartományba került, míg a Nasdaq 1,6%-kal áll a nyitó szint felett.
A Google átfogó változtatásokat jelentett be az Android alkalmazásboltjának működésében: bővíti a fizetési lehetőségeket, csökkenti a fejlesztői díjakat, és megkönnyíti a harmadik fél által üzemeltetett alkalmazásboltok telepítését. Az intézkedések egyúttal lezárják az Epic Gamesszel évek óta húzódó trösztellenes jogvitát.
A technológiai cégek húzzák a tőzsdéket
Kitartóan emelkednek a vezető amerikai részvényindexek a szerdai kereskedésben: a Dow Jones 262 ponttal, vagyis 0,5 százalékkal áll a nyitó szint felett, az S&P 500 0,8 százalékos pluszban áll, míg a Nasdaq 1,4 százalékos emelkedést mutat.
A piac hangulatát egyrészről javítja, hogy az olajárak mérséklődtek az amerikai–izraeli–iráni konfliktus szerdai fejleményei után, másrészt a jó amerikai gazdasági adatok miatt a technológiai részvények különösen erős teljesítményt mutatnak: a chipgyártók közül a Micron Technology mintegy 7 százalékkal ugrik, az AMD közel 5 százalékkal, míg a Broadcom körülbelül 2, az Nvidia pedig több mint 1 százalékkal emelkedik.
Donald Trump amerikai elnök Kevin Warsh korábbi jegybanki kormányzót jelölte a Federal Reserve következő elnökének, a kinevezésről az amerikai szenátus dönt majd Kevin Warsh 2006 és 2011 között már tagja volt a Fed kormányzótanácsának, így jól ismert szereplő a jegybanki világban – számolt be a Reuters.
Emelkedéssel zártak szerdán a legfontosabb európai részvénypiacok: a frankfurti DAX 1,82 százalékkal 24 223 pontra, a párizsi CAC40 1,03 százalékkal 8 188 pontra, a londoni FTSE 100 pedig 0,78 százalékkal 10 566 pontra erősödött, miközben a madridi IBEX 35 2,75 százalékos ugrással 17 531 pontig emelkedett.
A piaci hangulatot továbbra is a közel-keleti háborúval kapcsolatos fejlemények alakítják, miközben a befektetők Donald Trump amerikai elnök kereskedelempolitikai lépéseit is figyelik.
Az IBEX különösen erősen teljesített annak ellenére, hogy Trump azzal fenyegette meg Spanyolországot, hogy megszakítja az országgal folytatott kereskedelmet, miután Madrid nem engedte, hogy az Egyesült Államok iráni célpontok elleni csapásokhoz használja spanyolországi katonai bázisait.
Egyelőre emelkednek a vezető amerikai részvényindexek is: az S&P 500 mintegy 0,7 százalékos pluszban áll, a Nasdaq 1,3 százalékkal emelkedik, míg a Dow Jones körülbelül 217 ponttal, azaz 0,4 százalékkal lépett feljebb. A piac hangulatát az javítja, hogy enyhültek az amerikai gazdasági növekedéssel kapcsolatos aggodalmak a friss ISM szolgáltatási bmi adatai után.
Nagyot ment az OTP
2,6 százalékos pluszban zárt a BUX index szerdán.
A blue chipek is jól teljesítettek:
- Az OTP 4,7
- a Telekom 0,9,
- a Mol és a Richter pedig egyaránt 0,4-0,4 százalékos pluszban zártak.
A 4iG csoporthoz tartozó One Macedonia Telecommunications DOOEL és az Ericsson négy évre szóló szerződést írt alá egy 5G Standalone mobilhálózat kiépítésére Észak-Macedóniában. A megállapodást a barcelonai Mobile World Congress rendezvényen jelentették be.
Kifejezetten jól ment az elmúlt években az OTP-nek, a bankcsoport már 11 országban van jelen. Az OTP sorra hajtotta végre az akvizíciókat, amivel szépen nőtt, de organikusan is nőttek a számok. Erre jó példa egyébként a tavalyi negyedik negyedév, amikor szintén kiemelkedő profitot érhetett el a bankcsoport. Jönnek a legfrissebb számok!
Emelkedés az USA-ban
Emelkednek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow és az S&P 500 0,4 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,6 százalékos pluszban van. Az olajpiaci aggodalmakat enyhítette, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „egy sor bejelentést” fog tenni a Perzsa-öbölben zajló olajszállítás támogatására. Ez azt követően történt, hogy Donald Trump elnök kedden kijelentette: az Egyesült Államok biztosítást fog nyújtani az öbölben közlekedő tartályhajóknak, és szükség esetén az amerikai haditengerészet fogja kísérni a tartályhajókat a Hormuzi-szoroson keresztül.
Az iráni háború kitörése világszerte fenekestül felforgatta a pénzügyi piacokat, a befektetők egyelőre próbálják felmérni, milyen tartós hatásokkal járhat a közel-keleti feszültség, de sokan máris elkezdték átsúlyozni a portfóliójukat. Most megkérdeztük a magyar alapkezelők képviselőit, hogyan reagálnak ők maguk az eseményekre, illetve mit tapasztalnak az ügyfelek viselkedésén. Közvetlen közel-keleti kitettség ugyan kevés portfólióban található, a globális piaci mozgásokon keresztül mégis szinte mindenkit érint a helyzet – a portfóliómenedzserek azt üzenik, ilyen helyzetben fontos igazán a higgadt döntéshozatal.
A háború kirobbanása óta először esik az olajár
Szerdán mérséklődtek az olajárak, miután Washington bejelentette, hogy biztosítással és szükség esetén haditengerészeti kísérettel védi a Perzsa-öbölben közlekedő tartályhajókat, enyhítve az Irán elleni amerikai katonai műveletek miatti piaci aggodalmakat.
Egy jobb a hangulat
Délutánra még jobban rákapcsolatak a tőzsdék, a DAX már 1,8 százalékos pluszban van, a CAC 1,3 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,8 százalékkal került feljebb. A Stoxx 600 1,6 százalékot ralizott.
Felpattanás a kriptopiacon, ugrik a bitcoin
A kriptopiacon szerdán erőteljes visszapattanás következett be, miután a közel-keleti konfliktus eszkalációja napokig nyomás alatt tartotta az árfolyamokat. A bitcoin és az ether egyaránt markáns emelkedéssel reagált, miközben más eszközosztályok még mindig a korábbi veszteségek feldolgozásával küzdenek.
Történetének legnagyobb esését szenvedte el szerdán a dél-koreai részvénypiac. A Kospi index 12 százalékot zuhant március 4-én, miközben a közel-keleti háború miatti olajár-sokk és a globális kockázatkerülés pánikszerű eladásokat indított el. Az eladási hullám különösen a technológiai óriásokat érintette, miközben a dél-koreai von több mint másfél évtizedes mélypontra gyengült.
A Goldman Sachs stratégái szerint a részvénypiaci korrekciókat érdemes inkább vételi lehetőségnek tekinteni, mintsem egy hosszan elhúzódó medvepiac előjeleként értelmezni - jelentette a Bloomberg.
A Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságán jelentette fel a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető vállalat Janafot a monopol helyzettel való visszaélés vádjával.
Az olajárak több mint egyéves csúcsra ugrottak az iráni konfliktus eszkalálódása miatt, miközben egyre nagyobbak az aggodalmak a globális olajellátás biztonságával kapcsolatban, és a nagy befektetési bankok elemzői további jelentős drágulást valószínűsítenek - írta meg a MarketWatch.
Kilőtt az OTP, furcsa mozgások az árfolyamban
Nagyot emelkedett az OTP árfolyama a mai kereskedésben, a bankpapír 4,1 százalékos pluszban van már, amivel a BUX indexet is felfelé húzza. A BUX jelenleg 2,2 százalkékos pluszban van. A többi blue chipnél kisebbek a mozgások, a Mol 0,1 százalékot esett, a Richter 0,4 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom pedig 1,2 százalékkal került feljebb.
Az elmúlt percekben kifejezetten érdekes mozgásokat produkált az OTP grafikonja, hirtelen elkezdett 37 000 és 37 800 forint között ugrálni az árfolyam, ami az 1 másodperces charton is látható. Egyelőre nehéz pontosan megmondani, hogy mi is történhetett.
Javul a hangulat
Kezd begyorsulni az emelkedés a tőzsdéken, a DAX már 1 százalékos pluszban van, a CAC 0,7 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,8 százalékot erősödött.
Az év elején még a nemzetközi diverzifikáció határozta meg a részvénypiaci stratégiákat, ám a háború és az elszálló energiaárak alapjaiban rontották Európa megítélését a befektetők szemében - írta a MarketWatch.
Csúcsközelben az izraeli tőzsde
Történelmi csúcs közelében van az izraeli tőzsde a tegnapi nagy emelkedés után. A kedvező hangulatot az magyarázza, hogy a piac a Teherán elleni közös amerikai–izraeli katonai fellépést nem további eszkalációként, hanem kockázatcsökkentő fejleményként árazza. A befektetői logika az, hogy a csapások középtávon javíthatják a régió geopolitikai kilátásait, így mérséklődhet Izrael kockázati felára. A sékel erősödése is azt sugallja, hogy nem tőkemenekítés van, hanem visszaáramlás a helyi eszközökbe. A piac ráadásul az előző heti gyengélkedésben már részben beárazta az eszkalációt, így a támadás tényszerű bekövetkezése után jött a felpattanás.
Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi embargóval fenyegette meg Spanyolországot, miután Madrid nem engedélyezte, hogy az amerikai hadsereg spanyol támaszpontokat használjon az Irán elleni csapásokkal összefüggő műveletekhez; a bejelentés azonnal megrázta a spanyol pénzpiacokat.
Tegnap írtunk arról, hogy az OTP-nek közvetlen, direkt kitettsége az iráni háború felé nincsen, az áttételes hatásokon keresztül viszont a bank működésére is hatással lehetnek a közel-keleti események. Ennek megfelelően ütötték az OTP-t és egyébként más régiós bankrészvényeket is az elmúlt napokban. Mostanra viszont az árfolyam 15 százalékkal lejjebb került a február eleji történelmi csúcshoz képest, és technikai szempontból izgalmas szintre esett az OTP. Mutatjuk, hogy mi szól amellett, hogy most vegyük a részvényeket!
Irak megkezdte legnagyobb olajmezőinek fokozatos leállítását, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt gyakorlatilag megszűntek az exportlehetőségek a Perzsa-öbölben, ami az egész közel-keleti olajtermelést fenyegeti és már most felhajtotta a világpiaci árakat - írta meg a Bloomberg.
Kis emelkedés Európában
Életjeleket mutatnak az európai tőzsdék az elmúlt napokban elszenvedett veszteségeket követően, a DAX 0,4 százalékos pluszban kezdett, a CAC 0,3 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot erősödött. A milánói börze 0,2 százalékos pluszban van, a spany piac viszont 0,3 százalékot esett.
A közel-keleti háborús helyzet miatt jelentős esést lehetett látni a tőzsdéken az elmúlt napokban, a magyar piac is nagyot esett. Mára azonban javulni kezdett a hangulat Európában, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is erőre kapott.
Az arany unciánkénti ára 1,5 százalékot emelkedett, miután kedden több mint egyhetes mélypontra esett; a visszapattanást a közel-keleti konfliktus eszkalálódása és az ennek nyomán erősödő menekülőeszköz-kereslet hajtja.
Az olajárak szerdán közel 2,5 százalékkal emelkedtek, miután az amerikai–izraeli katonai műveletek Irán ellen súlyosan megzavarták a közel-keleti kőolajellátást. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult a teherhajó-forgalom előtt, Irak pedig napokon belül kénytelen lehet teljes termelését leállítani.
A dél-koreai tőzsde szerdán több mint 10 százalékot zuhant, miután a von árfolyama 17 éves mélypontra gyengült a közel-keleti konfliktus eszkalálódása nyomán. Két nap alatt több mint 430 milliárd dollárnyi piaci érték törlődött ki a korábban világelsőnek tartott koreai részvénypiacról.
A Hormuzi-szoros lezárása néhány napon belül akár napi 3,3 millió hordóval csökkentheti a globális kőolajkínálatot – figyelmeztet a J.P. Morgan friss elemzése. Irak és Kuvait exportja kerülne elsőként veszélybe, miközben Irán azt közölte, hogy tüzet nyit a szoroson áthaladó hajókra.
Ma már mérsékelődhet az esés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot esett, a S&P 500 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,1 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4,13 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,89 százalékot esett, míg a CSI 300 0,24 százalékos mínuszban áll.
- Európában viszont iránykereséssel indulhat a nap, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,06 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,31 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,33 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,47 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,67 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a figyelem már hajnalban Kínára irányul, ahonnan friss beszerzésimenedzser indexek érkeznek. Idehaza a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmát közli a KSH. Később az eurózóna januári munkanélküliségi rátája és termelői inflációja hoz új információkat. Délután az amerikai szolgáltatószektori ISM BMI, valamint az orosz kiskereskedelmi és munkaerőpiaci adatok hozhatnak mozgást a piacokon.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,7 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 24,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 33,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 501,27
|-0,8%
|-1,4%
|-1,5%
|0,9%
|12,3%
|55,1%
|S&P 500
|6 816,63
|-0,9%
|-1,1%
|-1,5%
|-0,4%
|16,5%
|78,5%
|Nasdaq
|24 720,08
|-1,1%
|-1,0%
|-2,4%
|-2,1%
|21,0%
|94,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 279,05
|-3,1%
|-1,8%
|2,8%
|11,8%
|48,9%
|90,4%
|Hang Seng
|25 768,08
|-1,1%
|-3,1%
|-4,0%
|0,5%
|12,0%
|-13,8%
|CSI 300
|4 655,9
|-1,5%
|-1,1%
|-0,1%
|0,6%
|19,7%
|-14,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 790,65
|-3,4%
|-4,8%
|-4,0%
|-2,9%
|2,8%
|69,0%
|CAC
|8 103,84
|-3,5%
|-4,9%
|-0,9%
|-0,6%
|-1,2%
|39,0%
|FTSE
|10 484,13
|-2,7%
|-1,8%
|1,6%
|5,6%
|18,2%
|57,1%
|FTSE MIB
|44 468,46
|-3,9%
|-4,7%
|-4,2%
|-1,1%
|13,8%
|92,9%
|IBEX
|17 062,4
|-4,6%
|-6,2%
|-5,8%
|-1,4%
|27,6%
|104,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|120 688,1
|-3,7%
|-3,2%
|-7,4%
|8,7%
|35,7%
|176,8%
|ATX
|5 433,81
|-3,6%
|-4,8%
|-5,2%
|2,0%
|30,7%
|75,6%
|PX
|2 585,79
|-2,4%
|-3,3%
|-7,2%
|-3,7%
|29,7%
|144,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 800
|-6,5%
|-8,0%
|-12,4%
|2,0%
|47,1%
|165,2%
|Mol
|3 646
|-0,1%
|5,0%
|-7,7%
|24,0%
|25,5%
|65,0%
|Richter
|11 590
|-2,1%
|-2,2%
|4,4%
|17,5%
|6,5%
|38,3%
|Magyar Telekom
|2 130
|-1,4%
|4,4%
|4,4%
|18,9%
|26,0%
|420,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|74,48
|4,7%
|13,5%
|18,9%
|30,1%
|8,5%
|21,5%
|Brent
|81,46
|4,7%
|15,0%
|21,0%
|33,9%
|12,9%
|26,8%
|Arany
|5 108,24
|-3,6%
|-0,8%
|3,3%
|18,1%
|76,9%
|196,8%
|Devizák
|EURHUF
|391,3250
|2,6%
|3,4%
|3,0%
|1,9%
|-2,2%
|7,5%
|USDHUF
|338,1216
|3,6%
|5,2%
|5,1%
|3,4%
|-11,4%
|12,2%
|GBPHUF
|445,1599
|2,3%
|2,7%
|0,9%
|1,0%
|-8,0%
|5,6%
|EURUSD
|1,1574
|-0,9%
|-1,7%
|-2,0%
|-1,5%
|10,4%
|-4,1%
|USDJPY
|157,7350
|0,0%
|1,2%
|1,3%
|0,6%
|5,0%
|47,4%
|GBPUSD
|1,3303
|-0,5%
|-1,6%
|-2,9%
|-1,1%
|4,7%
|-4,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|68 336
|-0,7%
|6,7%
|-9,7%
|-23,0%
|-20,7%
|35,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,05
|0,3%
|0,5%
|-5,1%
|-2,7%
|-2,6%
|175,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,74
|2,5%
|2,5%
|-4,1%
|-4,4%
|11,0%
|-928,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,76
|2,4%
|3,0%
|3,0%
|-1,6%
|-0,7%
|158,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
