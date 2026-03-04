Hittek Trumpnak a piacok, erősödéssel zártak a főbb indexek

Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdék szerdán, miután egy sajtóhír szerint Irán nyitottságot jelzett a tárgyalásokra, Donald Trump elnök pedig lépéseket tett az olajpiac stabilitásának megőrzésére, ami enyhítette a közel-keleti konfliktus miatti befektetői aggodalmakat.

A befektetők ismét a technológiai részvényekre vetették magukat, feljebb tornázva a Nasdaq-indexet, amely a konfliktus kirobbanása óta végig pozitív tartományban maradt. Az S&P 500 továbbra is közel áll januári rekord záróértékéhez.

Az S&P 500 52,83 ponttal, azaz 0,78 százalékkal emelkedve 6869,46 ponton zárt, a Nasdaq index 290,79 ponttal, 1,29 százalékkal 22 807,48 pontra erősödött, a Dow Jones ipari átlagindex pedig 228,86 pontos, 0,49 százalékos pluszban, 48 738,98 ponton fejezte be a napot.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az S&P 500 ágazatai közül az energiaszektor teljesített a leggyengébben: az előző napokban az emelkedő olajárak által hajtott részvények korrekciót mutattak.

A Brent ára változatlanul, hordónként 81,40 dolláron zárt – ez 2025 januárja óta a legmagasabb szint –, bár napközben 84 dollár felett is járt a kurzus.