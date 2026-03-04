Szétverték a korábbi világelső tőzsdét, több mint 10 százalékot zuhant

A dél-koreai tőzsde szerdán több mint 10 százalékot zuhant, miután a von árfolyama 17 éves mélypontra gyengült a közel-keleti konfliktus eszkalálódása nyomán. Két nap alatt több mint 430 milliárd dollárnyi piaci érték törlődött ki a korábban világelsőnek tartott koreai részvénypiacról.

Az eladási hullámot az váltotta ki, hogy izraeli és amerikai erők iráni célpontokat támadtak, amire válaszul csapások érték az Öböl térségét. A konfliktus Libanonra is átterjedt, az olajárak meredeken emelkedtek, ami különösen érzékenyen érinti Dél-Koreát:

az ország szinte teljes energiaszükségletét importból fedezi, olajbeszerzéseinek mintegy 70 százaléka pedig a Közel-Keletről származik.

A KOSPI irányadó index szerdán 11,1 százalékot esett, és 2024 augusztusa óta először léptek életbe a kereskedést felfüggesztő automatikus kereskedési megszakítók (circuit breakerek). Az index a 2008. októberi összeomlás óta nem látott napi zuhanást könyvelt el. Az elmúlt két nap során összesen 634,1 billió von – átszámítva mintegy 429 milliárd dollár – piaci tőkeérték semmisült meg; kedden a KOSPI már 7,24 százalékot esett.

A drasztikus visszaesés annál is feltűnőbb, mert a dél-koreai piac az elmúlt egy évben – a mesterséges intelligencia által hajtott globális rali egyik éllovasaként – értékét tekintve több mint megduplázódott. Tareck Horchani, a Maybank Securities szingapúri elemzője szerint a mostani eladási hullám inkább pozíciózárásnak és kockázatcsökkentésnek tűnik, nem pedig a vállalati eredmények alapvető romlásának.

Amikor az olaj ára kiugrik, és a devizapiaci volatilitás megugrik, a globális alapok hajlamosak gyorsan kockázatot csökkenteni a leglikvidebb, indexsúlyos papírokban

– tette hozzá.

A von árfolyama az éjszaka folyamán rövid időre átlépte az 1500-as lélektani szintet, és 2009 márciusa óta nem látott mélyponton, 1505,8-as szinten járt a dollárral szemben. Mindez alig egy héttel azután történt, hogy a jegybank elnöke, Ri Csang-jong a von erősödéséről beszélt, a javuló devizapiaci kereslet-kínálati viszonyokra hivatkozva. A koreai jegybank szerdán közleményben jelezte, hogy nyájszerű piaci viselkedés esetén kész beavatkozni, Ku Jun-csol pénzügyminiszter pedig hangsúlyozta, hogy a hatóságok szorosan figyelik a devizapiacot.

A részvénypiac gyakorlatilag teljes szélességében esett: a kereskedett 925 papírból mindössze 16 emelkedett. A Samsung Electronics 10, az SK Hynix 7, a Hyundai Motor 13 százalékot veszített értékéből. A Korean Air Lines több mint 5 százalékot zuhant, miután kedden már 10 százalékot esett. A külföldi befektetők tizedik egymást követő kereskedési napjukon voltak nettó eladók, szerdán 1,1 billió von értékben váltak meg dél-koreai részvényektől.

