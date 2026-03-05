  • Megjelenítés
A Google AI-központot épít Európában, nagy fellendülést várnak tőle
A Google AI-központot épít Európában, nagy fellendülést várnak tőle

MTI
Az amerikai technológiai vállalat, a Google mesterségesintelligencia-központot nyitott Berlinben egy 5,5 milliárd eurós beruházási program részeként, amelynek célja, hogy 2029-ig bővítse németországi infrastruktúráját és elősegítse a mesterséges intelligencia gazdasági alkalmazását. Március 18-ai AI in Business rendezvényünkön a Google képviselői is részt vesznek, ahol hasonló témákról is szó lesz.
Az úgynevezett "Google AI Center" a berlini Museumsinsel térségében található Forum épületében működik. A 2029-ig tartó németországi beruházási program része

egy új adatközpont építése a hesseni Dietzenbachban, valamint a müncheni és frankfurti Google-telephelyek bővítése is.

A megnyitón Karsten Wildberger német digitális miniszter úgy fogalmazott: a beruházás azt jelzi, hogy Németország vonzó high-tech helyszín a technológiai vállalatok számára. Kai Wegner, Berlin főpolgármestere a projektet a főváros gazdasági erejébe és jövőjébe vetett bizalom jeleként értékelte.

Philipp Justus, a Google közép-európai vezetője szerint a központ a szakmai együttműködés és a viták helyszíne lesz, amely hozzájárulhat Németország mesterségesintelligencia-ökoszisztémájának erősítéséhez.

A központ létrehozását új tudományos együttműködések is kísérik: a Google a Müncheni Műszaki Egyetemmel (TUM) és a Helmholtz Munich kutatóintézettel közösen dolgozik majd felelős mesterségesintelligencia-alkalmazások fejlesztésén, például az orvostudományban és az egysejtes kutatás területén.

A vállalat a megnyitó kapcsán a mesterséges intelligencia jelentős gazdasági potenciáljára is felhívta a figyelmet. A kölni székhelyű IW gazdaságkutató intézet Google megbízásából készített elemzése szerint

a generatív mesterséges intelligencia széles körű alkalmazása 2034-re évente mintegy 440 milliárd euróval növelheti Németország bruttó hozzáadott értékét.

