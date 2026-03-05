A mesterséges intelligencia veheti át hamarosan az irányítást a mobilhálózatok felett

5G-Advanced mobilhálózati innovációkat, AI-vezérelt hálózati architektúrákat és nagyléptékű AI-számítási infrastruktúrát mutatott be idén a Huawei a világ legnagyobb telekommunikációs kiállításán, a héten lezajlott MWC-n. Az új megoldások lehetővé teszik az intelligens szolgáltatások, az autonóm hálózati működés és a nagy teljesítményű számítási kapacitások integrációját, miközben előkészítik az utat a 6G technológiák felé – írja közleményében a vállalat.

A vállalat szerint a következő években az mesterséges intelligencia alkalmazások – például a generatív AI-szolgáltatások vagy az intelligens digitális asszisztensek – jelentősen növelik majd a mobil adatforgalmat és a hálózatok számítási igényét, s ez új architektúrákat és fejlett hálózati képességeket tesz szükségessé.

Az MWC-n bemutatott „AI-centric network”, azaz AI központú hálózat koncepció

a mesterséges intelligenciát a hálózati architektúra alapvető elemévé teszi.

Az új modell fejlesztései azt célozzák, hogy a távközlési szolgáltatók a hálózatokat ne csupán adatátviteli infrastruktúraként, hanem intelligens platformként működtessék, azaz a hálózatok intelligensen alkalmazkodjanak a szolgáltatási igényekhez. Ennek része az autonóm hálózati működés (Autonomous Network – AN) magasabb szintjeinek elérése, amelyben a mesterséges intelligencia képes a hálózati erőforrások optimalizálására, az üzemeltetés automatizálására és a szolgáltatási minőség folyamatos javítására.

A vállalat az úgynevezett agentic network koncepciót is bemutatta, amely a mesterséges intelligenciát autonóm szoftverügynökök formájában integrálja a hálózat működésébe. Ezek az AI-agentek önállóan képesek elemezni a hálózati adatokat, optimalizálni az erőforrás-elosztást és támogatni a hálózat működésének automatizálását, hatékonyságát. Az AI-agentek emellett képesek előre jelezni a hálózati hibákat vagy torlódásokat, így a rendszer még a szolgáltatásromlás előtt beavatkozhat.

Az AI-alapú rendszerek képesek valós időben elemezni a távközlési hálózati adatokat, és automatikusan optimalizálni annak működését.

Az egyik legfontosabb alkalmazási terület a hálózati forgalom intelligens kezelése. Az AI-modellek képesek előre jelezni az adatforgalmi csúcsokat – például nagy rendezvények, koncertek vagy sportesemények idején, területén – és ennek megfelelően automatikusan újraosztani a rádiós és maghálózati erőforrásokat. Így a hálózat stabil kapcsolatot és egyenletes szolgáltatásminőséget biztosíthat még jelentősen megnövekedett forgalom esetén is.

A mesterséges intelligencia emellett a hálózatüzemeltetés automatizálásában is kulcsszerepet játszik. Az AI-algoritmusok folyamatosan figyelik a hálózati teljesítményt, és képesek azonosítani az esetleges rendellenességeket vagy meghibásodásokat. Bizonyos esetekben a rendszer automatikusan beavatkozik – például újrakonfigurálja a hálózati paramétereket vagy áttereli az adatforgalmat más hálózati elemekre –, így csökkentve a kiesések kockázatát.

A felhasználók számára hasznos funkció, hogy a hálózat képes felismerni, hogy a felhasználók milyen típusú alkalmazásokat használnak – például videostreaminget, online játékot vagy felhőalapú szolgáltatásokat –, és ennek megfelelően priorizálni az adatforgalmat. Ez különösen fontos a nagy sávszélességet vagy alacsony késleltetést igénylő alkalmazások esetében.

A vállalat emellett új, Európában még nem használt spektrumon működő, U6 GHz frekvenciasávra optimalizált rádiós megoldásokat is bemutatott, amelyek lehetővé teszik a nagyobb hálózati kapacitást és az alacsony késleltetésű adatátvitelt. A Huawei szerint ezek a fejlesztések segítik a szolgáltatókat abban, hogy zökkenőmentes átmenetet biztosítsanak a jövőbeli 6G technológiák felé.

A hálózati innovációk mellett a Huawei nagyteljesítményű mesterségesintelligencia-számítási infrastruktúrát is bemutatott Barcelonában, többek között a SuperPOD rendszert. A megoldás több ezer mesterségesintelligencia-processzort (NPU) integráló számítási klaszterként képes nagyméretű AI-modellek hatékony betanítására és futtatására. Az ilyen rendszerek akár exaflops nagyságrendű számítási teljesítményt, valamint petabájt nagyságrendű adattárolási kapacitást biztosíthatnak, így alkalmasak a legösszetettebb generatív AI-modellek működtetésére is.

